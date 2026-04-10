La négociation de contrats à terme est aussi attirante qu’intimidante pour une même raison : l’effet de levier. En effet, il suffit d’un petit montant de capital pour contrôler un contrat de plusieurs dizaines de milliers de dollars, ce qui amplifie aussi bien les profits que les pertes, et ce, bien au-delà de la simple négociation d’actions.

Compte tenu du pouvoir d’amplification, cette stratégie demande une gestion rigoureuse. Dans ce guide, nous vous présentons 11 approches, qui vont du simple suivi des tendances jusqu’aux écarts calendaires plus complexes. Nous aborderons également des principes de gestion des risques pour éviter que votre levier tourne à la catastrophe.

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L’effet réel des stratégies de négociation de contrats à terme

Une stratégie de négociation de contrats à terme est un ensemble de règles qui vous dit quand établir, puis liquider une position, et qui dicte le degré de risque que vous devriez prendre. Les approches les plus courantes se divisent en trois catégories, selon qu’elles consistent à exploiter les tendances (négocier dans le sens où les prix évoluent déjà), les cassures (entrer lorsque le prix dépasse un certain seuil) ou les écarts (profiter des différences de prix entre des contrats connexes). Chaque approche s’appuie sur l’analyse technique et une gestion rigoureuse des risques, le but étant de gérer la volatilité inhérente aux positions à effet de levier.

Dans ce contexte, pourquoi les règles sont-elles si importantes? Parce que les contrats à terme utilisent l’effet de levier, ce qui signifie que la moindre variation de prix peut entraîner, sur votre compte, une perte ou un gain beaucoup plus important. Si vous ne planifiez pas vos prochaines étapes, vous risquez de réagir sur le coup de l’émotion, ce qui donne rarement des résultats cohérents.

Fonctionnement de l’effet de levier et de la marge avec les contrats à terme

Lorsque vous ouvrez une position sur un contrat à terme, vous ne payez pas d’avance la valeur totale du contrat. À la place, vous déposez une marge, qui correspond à un pourcentage de la valeur du contrat (entre 5 % et 20 %). Par exemple, si vous négociez un contrat d’une valeur de 100 000 $, vous devrez peut-être déposer 10 000 $.

Voilà où ça se corse. Une variation de 1 % de l’actif sous-jacent correspond à 1 000 $, ce qui représente en fait 10 % du capital réellement en jeu. Que les prix évoluent en votre faveur ou contre vous, le calcul reste le même.

Marge initiale : dépôt requis pour ouvrir une position.

Marge de maintien : solde minimum à conserver pour maintenir la position ouverte.

Appel de marge : demande d’ajouter des fonds lorsque votre compte passe en dessous de la marge de maintien.

Exploitation des tendances

L’exploitation des tendances repose sur un principe simple : comme les prix ont tendance à évoluer dans une direction soutenue, on obtient des résultats plus fiables en suivant cette dynamique qu’en essayant de prédire les inversions. Les adeptes de la négociation déterminent si, dans l’ensemble, un marché affiche une tendance haussière ou baissière, puis trouvent le bon moment pour participer au mouvement.

On voit souvent des stratégies reposant sur deux moyennes mobiles — par exemple, une moyenne mobile exponentielle (MME) de 20 jours et une de 50 jours. Lorsque la moyenne la plus courte passe au-dessus de la plus longue, c’est signe que la dynamique est haussière. Lorsque l’inverse se produit, la dynamique est baissière. La stratégie consiste non pas à courir après des mouvements prolongés, mais bien à définir un point d’entrée où le prix se replie en direction des moyennes.

L’exploitation des tendances donne de bons résultats lorsque les marchés évoluent dans une direction claire. En période de volatilité et de consolidation, cette stratégie va souvent générer de petites pertes jusqu’à ce qu’une nouvelle tendance émerge.

Exploitation des cassures

L’exploitation des cassures consiste à cibler les moments où le prix est supérieur aux limites établies, en ce sens qu’il franchit la résistance ou qu’il passe en dessous du support. (Consultez notre article sur le support et la résistance.)

Cela dit, ce ne sont pas toutes les cassures qui se concrétisent. En effet, il arrive que le prix traverse brièvement la résistance avant de revenir en arrière, ce qu’on appelle une « fausse cassure ». Les adeptes de la négociation attendent souvent une confirmation, qui prend la forme d’une clôture de chandelle au-delà du prix, ou d’un pic de volume.

En règle générale, cette stratégie implique un ordre de protection tout juste à l’intérieur du prix franchi. Si l’actif franchit une résistance de 50 $ et que vous prenez une position acheteur, vous pouvez passer votre ordre de protection à 49,50 $. C’est suffisamment près pour limiter les pertes en cas de fausse cassure, mais suffisamment loin pour éviter les distractions causées par les fluctuations normales du cours.

Cassures au point pivot

Une cassure au point pivot se distingue par sa forme en zigzag composée de tournants importants. Elle consiste non pas à tracer des lignes horizontales à des chiffres ronds, mais bien à repérer les sommets et les creux réels auxquels le cours de l’actif s’est inversé.

Lorsque le cours dépasse un sommet de fluctuation récent, c’est signe que les acheteurs ont surmonté la pression vendeuse qui avait stoppé la progression. Dans ce cas, vous attendez que le prix franchisse ce seuil avant de passer un ordre de protection à un prix inférieur au creux de fluctuation le plus récent.

Les cibles de profit reposent souvent sur des mouvements modérés. Elles cherchent à prédire la hauteur de la fluctuation précédente jusqu’à son arrivée au point de cassure afin d’estimer la distance que le cours pourrait parcourir.

Points d’entrée fondés sur les retracements de Fibonacci

Les retracements de Fibonacci permettent de repérer les points d’entrée potentiels lorsque des replis surviennent dans le cadre d’une tendance prolongée. Au terme d’un mouvement important, il arrive souvent que les prix retracent (ou perdent) une partie de ce mouvement avant de poursuivre leur progression. Les pertes de l’ordre de 38,2 %, 50 % et 61,8 % servent souvent de supports ou de résistances.

Dans la pratique, si un contrat passe de 100 $ à 120 $, surveillez les replis vers 112,36 $ (38,2 %), 110 $ (50 %) ou 107,64 $ (61,8 %), qui dénotent des occasions d’achat potentielles. Pour solidifier votre stratégie encore plus, vous pouvez aligner le niveau de Fibonacci sur un autre facteur technique, tel qu’une moyenne mobile, un support antérieur ou un chiffre rond.

Négociation à l’intérieur d’une fourchette

Ce ne sont pas tous les marchés qui suivent une tendance. Pendant une consolidation, les prix oscillent entre des niveaux de support et de résistance définis. La négociation à l’intérieur d’une fourchette vise à profiter de cette oscillation. Elle consiste à acheter près du niveau inférieur de la fourchette et à vendre près du niveau supérieur.

Vous pouvez confirmer les points d’entrée grâce à des oscillateurs comme l’indice de force relative (IFR). La stratégie devient plus solide lorsque le prix atteint le support de la fourchette et que l’IFR témoigne de conditions de survente (généralement en dessous de 30).

Cette stratégie présente toutefois un risque évident : les fourchettes finissent par céder. Si votre position est établie en fonction d’un rebond, mais que c’est une cassure qui se produit, vous pouvez essuyer des pertes importantes, d’où l’importance de continuer à recourir à des ordres de protection.

Stratégie État du marché Durée de détention typique Complexité Exploitation des tendances Tendanciel De quelques jours à quelques semaines Débutant Exploitation des cassures En transition Quelques heures à quelques jours Débutant Négociation à l’intérieur d’une fourchette Latéral Quelques heures à quelques jours Intermédiaire Retracement de Fibonacci Tendanciel avec retracements Quelques jours Intermédiaire Écarts calendaires N’importe lequel Plusieurs semaines Avancé

Écarts calendaires

La négociation d’écarts calendaires consiste à acheter et à vendre des contrats à terme sur le même actif sous-jacent, mais assortis de dates d’échéance différentes. Vous misez non pas sur la direction du prix, mais sur le rapport entre les mois de contrat.

Par exemple, vous pourriez acheter un contrat sur pétrole brut échéant en décembre tout en vendant un autre contrat échéant en novembre. Votre profit ou votre perte dépend de l’évolution de l’écart de prix entre les deux contrats plutôt que de la hausse ou de la baisse globale des cours du pétrole.

Les écarts calendaires entraînent généralement des exigences de marge et des risques directionnels moins élevés que la simple détention de positions. Les adeptes de la négociation s’en servent souvent pour exprimer une opinion sur l’évolution de la dynamique entre les prix de différents mois de contrat plutôt que sur la simple direction du marché.

Spéculation sur séance

La spéculation sur séance consiste à ouvrir et à clôturer toutes les positions au cours d’une même séance boursière, ce qui élimine complètement le risque lié au maintien d’une position jusqu’au lendemain. Les adeptes de la négociation ont souvent recours à une approche qui consiste à exploiter les cassures au niveau de la fourchette de cours d’ouverture. Ils repèrent les sommets et les creux des 30 à 60 premières minutes de la séance, puis ils effectuent des opérations au-delà de ces niveaux. Ils partent du principe que la direction au début de la séance se poursuivra tout au long de la journée.

La petite spéculation va encore plus loin : elle consiste à conserver des positions pendant quelques minutes, voire quelques secondes, tout en ciblant de minuscules mouvements de prix. Cette stratégie demande un accès direct au marché, des commissions faibles et une capacité à lire les flux d’ordres en temps réel. C’est un travail exigeant qui ne convient pas au tempérament ou à l’emploi du temps de tout le monde.

L’exploitation des fluctuations : une stratégie de négociation à temps partiel

Si vous n’êtes pas en mesure de passer vos journées à surveiller des graphiques, il existe une autre possibilité : l’exploitation des fluctuations. Elle consiste à établir des positions qui durent généralement entre 2 et 10 jours, et ce, en tenant compte des mouvements les plus importants tout en éliminant les distractions intrajournalières. Elle repose sur une analyse des graphiques sur une période d’une journée ou de 4 heures plutôt que de minute en minute.

Cette stratégie exige toutefois un compromis : le risque lié au maintien d’une position jusqu’au lendemain. Les prix peuvent creuser des écarts importants d’une séance à l’autre, que ce soit en fonction des manchettes ou de l’évolution des marchés mondiaux. Pour tenir compte de ces sources d’incertitude, les adeptes de l’exploitation des fluctuations privilégient des positions plus petites et passent leurs ordres de protection loin des prix d’entrée.

Élaborer un plan de négociation adapté

Au moment d’arrêter votre choix sur une approche en particulier, vous devrez tenir compte de votre situation personnelle, notamment du temps que vous pouvez consacrer, de votre capital de départ et de votre tempérament. Si vous faites de l’insomnie en conservant des positions jusqu’au lendemain, vous ne trouverez peut-être pas votre compte dans l’exploitation des fluctuations, peu importe le rendement que cette stratégie pourrait vous procurer en théorie.

Pour augmenter vos chances de réussite, limitez-vous à une seule approche au début, puis prenez le temps de la maîtriser, sans changer de méthode après le moindre échec. Tenez un journal pour suivre non seulement les profits et les pertes, mais aussi pour vous rappeler le raisonnement derrière chaque opération et déterminer si vous avez respecté vos règles.

Erreurs courantes qui nuisent aux comptes de négociation