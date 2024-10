Qu’est-ce qu’un appel de marge?

La valeur marchande de vos titres est en baisse. Si la valeur totale des espèces et des titres dans votre compte passe sous la marge obligatoire, votre compte ne détient plus le montant de garantie nécessaire pour couvrir le montant emprunté.

La marge obligatoire augmente. Comme les maisons de courtage peuvent définir leurs propres marges obligatoires, la vôtre pourrait en tout temps changer ce pourcentage sur un titre. Si la marge obligatoire augmente, il se peut que votre compte se retrouve sous ce seuil, ce qui déclencherait un appel de marge sur votre compte. Divers facteurs peuvent pousser courtiers et courtières à modifier leurs marges obligatoires dont la volatilité, les conditions de marché, le risque de crédit, etc. Ils et elles ne sont pas non plus tenu.es de vous informer des changements de taux des marges.