Investir simplement et rapidement pour votre entreprise
Créez votre portefeuille de société, laissez-nous en créer un pour vous, recevez des intérêts élevés sur votre épargne, ou combinez le tout. Nous sommes là pour vous aider, peu importe votre choix.
Le choix judicieux pour l'investissement d'entreprise
Commencez à investir rapidement
Notre procédure vous permet d'ouvrir un compte et d'obtenir une vérification en ligne. 80 % des comptes sont ouverts en 7 jours ou moins. Pas de rencontre en succursale ni de longs appels téléphoniques. Il suffit de quelques clics pour démarrer.
Investissez comme vous le voulez
Il n'y a pas de limites de cotisation ni de report obligatoire. Vous pouvez déposer autant (ou aussi peu) que vous le souhaitez dans votre compte. Et il n'y a pas de minimum à conserver.
Gardez plus d'argent dans vos poches
Faites fructifier votre épargne grâce à des frais de 0,5 % ou moins sur les portefeuilles gérés, 0 $ en commission de négociation et jusqu'à 2,25 % d'intérêt. Et il n'y a aucuns frais mensuels ni frais quotidiens sur votre compte d'épargne.
Nouveau
Voici le compte sur marge pour société
Optimisez vos placements d'entreprise grâce à la marge sur compte de société. Avec un taux à partir de 0,5 % de moins que le taux préférentiel, tirez le maximum de votre portefeuille en tout temps et à votre façon.
Des comptes qui travaillent aussi fort que vous
Si vous voulez des placements gérés ou autogérés (ou un peu des deux), nous avons des options pour tous les types d'investisseurs.
- Commission de négociation de 0 $ sur plus de 14 000 actions et FNB
- Négociez des actions ou fractions d'actions 24 heures par jour, 5 jours par semaine, sur un ordinateur ou l'appli mobile
- Optez pour des placements automatiques pour investir dans vos titres préférés quand vous le voulez
- Frais à partir de seulement 0,5 % qui diminuent à mesure que vous bâtissez votre patrimoine avec nous
- Portefeuilles créés par notre équipe de placement chevronnée, avec rééquilibrage et réinvestissement des dividendes automatisés
- Définissez votre tolérance au risque et investissez dans un portefeuille diversifié en matière de géographie et d’industries
- Obtenez jusqu'à 2,25 % d'intérêt sur chaque dollar déposé, sans frais mensuels ni solde minimal
- Transférez instantanément des fonds vers tout compte Wealthsimple associé — sans frais, sans limite de montant ni de fréquence
- Obtenez une couverture SADC pouvant atteindre 100 000 $ sur les dépôts admissibles
Pourquoi Wealthsimple? Laissez les chiffres parler
Vous décidez comment investir dans votre entreprise. Nous vous aiderons à épargner, à faire fructifier votre argent et à en garder plus dans vos poches.
Wealthsimple
Autres grands concurrents
|Frais de commission de négociation maximaux
|0 $
|Jusqu'à 10 $
|Frais de change de devises
|1,5 % % à 0 %
|Pas toujours transparents
|Intérêts sur le compte d'épargne pour société
|2,25 %
|0 %–3,2 %
|Intérêts offerts
|Sur n'importe quel montant
|Habituellement avec un solde minimal ou une période d'immobilisation
|Même identifiant de connexion que le compte personnel
|Toujours
|Parfois
Ce que pense notre clientèle
Mark Biner, anesthésiste en médecine familiale, CCMF-AMF
« J'aime beaucoup l'appli et je gère 99 % de mes finances avec mon cellulaire. Ça me permet de faire mes transactions pendant mes pauses aux heures normales de bureau, au lieu de courir à la banque après une journée de travail ou de ne pas pouvoir y aller quand je finis tard. »
Vos finances d'entreprise et personnelles réunies
Gérez vos comptes professionnels et personnels en un seul endroit. Transférez instantanément des fonds en CAD ou en USD entre vos comptes, sans limite. C'est votre argent : gardez-le où vous le voulez.
Sécurité renforcée pour tous vos actifs
Vos comptes d'épargne de société bénéficient d'une protection de la SADC allant jusqu'à 100 000 $ pour les dépôts admissibles, et vos placements sont protégés par le FCPI jusqu'à 1 M$.
Transférez votre compte et nous couvrirons les frais
Transférez au moins 25 000 $ chez Wealthsimple et nous rembourserons automatiquement les frais de transfert. Des conditions s’appliquent.
Des placements qui rapportent encore plus
Ayez accès à des conseils financiers personnalisés, à des frais encore plus bas, et à des récompenses de nos partenaires comme Uber, Strava, Headspace et plus encore — tout ça quand vous avez 200 000 $ ou plus chez nous.
Il est temps de réinvestir dans votre entreprise.
Ouvrez un compte pour société aujourd'hui. Pas de paperasse inutile, pas de longues rencontres à la banque ni de frais cachés.
FAQ
Y a-t-il un montant minimal exigé pour ouvrir un compte pour société?
Y a-t-il un montant minimal exigé pour ouvrir un compte pour société?
Non, il n'y a pas de montant minimum pour ouvrir un compte. Nous couvrirons même les frais de votre institution financière actuelle, à partir d'un seuil minimal. Consultez les modalités.
Combien de temps prend l'ouverture d'un compte pour société?
Combien de temps prend l'ouverture d'un compte pour société?
Aujourd'hui, 80 % des comptes sont ouverts en 7 jours ou moins. Durant la procédure de demande, vous fournirez de la documentation sur votre société et il nous faudra un peu de temps pour la vérifier. Apprenez-en plus sur la procédure.
Comment le compte autonome personnel se compare-t-il au compte pour société?
Comment le compte autonome personnel se compare-t-il au compte pour société?
Avec un compte autonome pour société, vous aurez accès aux mêmes 14 000 actions et FNB que vous pouvez acheter avec un compte autonome personnel. Nous travaillons encore à ajouter la négociation d'options et la négociation sur marge aux comptes pour sociétés. Vous pouvez communiquer avec notre équipe si vous voulez savoir à quel moment ces opérations vous seront offertes.
Puis-je utiliser le même identifiant de connexion pour mon compte Wealthsimple pour société et mon compte personnel?
Puis-je utiliser le même identifiant de connexion pour mon compte Wealthsimple pour société et mon compte personnel?
Oui! C'est l'un des avantages les plus intéressants de regrouper vos comptes — vous pouvez utiliser le même identifiant de connexion pour tous vos comptes Wealthsimple.
Mon entreprise a plusieurs propriétaires. Peuvent-ils également avoir accès au compte?
Mon entreprise a plusieurs propriétaires. Peuvent-ils également avoir accès au compte?
En ce moment, les autres propriétaires de votre entreprise peuvent consulter le ou les comptes, mais seule la personne qui a créé le compte peut apporter des changements, comme des transferts ou des opérations sur des titres.
Est-ce que je peux parler à un·e conseiller·ère avec Wealthsimple?
Est-ce que je peux parler à un·e conseiller·ère avec Wealthsimple?
Si vous avez plus de 500 000 $ d’actifs, vous avez accès à une équipe-conseil dédiée pour vous aider à progresser vers vos objectifs. En savoir plus.