Avec un compte autonome pour société, vous aurez accès aux mêmes 14 000 actions et FNB que vous pouvez acheter avec un compte autonome personnel. Nous travaillons encore à ajouter la négociation d'options et la négociation sur marge aux comptes pour sociétés. Vous pouvez communiquer avec notre équipe si vous voulez savoir à quel moment ces opérations vous seront offertes.