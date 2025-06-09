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Inscrivez-vous en quelques minutes et commencez sans délai! La clientèle Essentiel peut déposer instantanément jusqu'à 50 000 $, et la clientèle Avantage et Génération, jusqu’à 250 000 $. Sans minimum de compte, vous pouvez acheter, vendre et récolter de la cryptomonnaie à votre rythme.
Moins de frais avec les échanges de crypto
Réduisez de moitié les frais et les délais de transaction en échangeant une cryptomonnaie admissible pour une autre en une seule opération.
Envoyez et recevez sans effort
En quelques clics, virez votre crypto vers ou depuis Wealthsimple grâce aux transferts.
Vos jetons, vos conditions
Achetez automatiquement un certain montant de vos cryptos favorites à la fréquence qui vous convient. Si vous visez un prix d’achat ou de vente précis, nous exécuterons l’ordre automatiquement si la pièce atteint ce prix.
Stakez vos jetons et recevez jusqu’à 5 % de récompenses par année
Recevez des récompenses sur votre crypto. Stakez vos jetons en quelques clics et recevez les récompenses directement dans votre compte. Les récompenses varient selon les cryptomonnaies. En savoir plus.
Gardez votre crypto en toute sécurité
Assurée et protégée
L’assurance détenue par nos partenaires dépositaires et nous, permet de protéger votre crypto contre les crimes tels que le piratage ou le vol. Nos partenaires disposent d’une protection du stockage à froid de plus de 75 millions de dollars chacun.
Elles sont à vous, chez nous
Nos partenaires dépositaires et nous détenons en fiducie et stockons votre crypto. Dans le cas exceptionnel d’une insolvabilité, votre crypto vous appartiendra toujours.
Conforme depuis le début
Notre plateforme a été conçue en tenant compte des directives réglementaires dès le départ. En travaillant avec des régulateurs, nous nous assurons que notre appli réduit au maximum les risques liés aux cryptos.
Négociez plus. Payez moins.
Vos frais dépendent à la fois de votre statut client et de votre volume de transaction. Vous avez beaucoup négocié au cours des 30 derniers jours? Vous pourriez voir vos frais encore réduits.
Essentiel 1 $ d'actifs
Avantage 100 000 $ d'actifs
Génération 500 000 $ d'actifs
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|1 000 $ à 9 999 $
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|10 000 $ à 49 999 $
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|50 000 $ à 99 999 $
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|100 000 $ à 499 999 $
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|500 000 $ à 999 999 $
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|1 M$ à 4 999 999 $
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|5 M$ à 9 999 999 $
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FAQ
Quelles cryptomonnaies peut-on négocier, transférer et retirer avec Wealthsimple?
Quelles cryptomonnaies peut-on négocier, transférer et retirer avec Wealthsimple?
Vous pouvez négocier, transférer et déposer BTC, ETH, SOL et 140 autres cryptomonnaies. Consultez la liste complète des pièces.
Comment les jetons sont-ils stockés, quelle sécurité/assurance offrez-vous?
Comment les jetons sont-ils stockés, quelle sécurité/assurance offrez-vous?
La majorité de vos jetons sont détenus dans un entreposage de stockage à froid, hors ligne auprès de nos partenaires dépositaires. Ils sont des entités réglementées et possèdent chacun une couverture d’assurance de plus de 75 millions de dollars.
Le reste de vos jetons sont stockés chez nous dans des portefeuilles à chaud. Ceux-ci sont également couverts! Nous sommes associés à Coincover pour nous assurer que dans le cas improbable, et exceptionnel d’un piratage, vous disposerez de moyens supplémentaires de récupérer vos actifs.
Quels types de comptes puis-je ouvrir avec Wealthsimple Crypto?
Quels types de comptes puis-je ouvrir avec Wealthsimple Crypto?
Les cryptomonnaies ne peuvent être détenues que dans un compte non enregistré Wealthsimple Crypto. Vous pouvez négocier de la crypto en dollars canadiens ou américains, mais il y a quelques points à noter.
Il n'y a pas de frais de commission sur les opérations sur cryptomonnaies en CAD. Celles en dollars américains sont assujetties à des frais de change de 1,5 % et à des frais de change de la société, qui peut varier en fonction des conditions du marché.
Pour éviter ces frais (et ils s'accumulent!) , nous vous recommandons de passer à un compte autogéré en dollars US. Il est gratuit pour les clientèles Avantage et Génération, et 10 $ par mois pour la clientèle Essentiel. À partir de là, vous pouvez transférer des dollars US d'autres banques canadiennes et les utiliser pour négocier des cryptomonnaies sans payer de frais supplémentaires. Pour en savoir plus sur les comptes en dollars US, consultez cette page.
La plateforme Wealthsimple Crypto est-elle réglementée?
La plateforme Wealthsimple Crypto est-elle réglementée?
Wealthsimple Crypto est accessible au moyen de l'application Wealthsimple. Wealthsimple Crypto est offert par Wealthsimple Investments Inc., membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI). Les cryptoactifs achetés et détenus dans un compte avec Wealthsimple Crypto ne sont pas protégés par le Fonds canadien de protection des investisseurs, la Société d'assurance-dépôts du Canada ou tout autre régime d'assurance de protection des investisseurs. Pour en savoir plus sur les risques liés aux cryptoactifs, consultez notre Divulgation des risques liés aux produits. Vous trouverez plus d'informations sur Wealthsimple Investments dans notre Document d'information sur la relation.
Qu’est-ce que le staking et comment ça fonctionne?
Qu’est-ce que le staking et comment ça fonctionne?
En termes simples, le staking (ou immobilisation) est un moyen de gagner des revenus passifs (sous forme de crypto) sur certaines cryptomonnaies que vous détenez. Le staking vous permet de gagner des récompenses sur votre crypto en contribuant au réseau de preuve d'enjeu d'une cryptomonnaie donnée. Lorsque vous mettez votre crypto en staking, vous aidez la chaîne de blocs sous-jacente de cet actif à devenir plus sûre et efficace. En échange, vous recevez plus d'actifs du réseau.
Vous pouvez actuellement staker les pièces suivantes. Consultez l'application pour connaître les taux de récompense :
- Ethereum (ETH)
- Solana (SOL)
- Cardano (ADA)
- Polkadot (DOT)
Wealthsimple facture des frais pour le staking d'actifs cryptographiques qui équivaut à un pourcentage des récompenses reçues. Vos rendements de staking peuvent varier en fonction d'un certain nombre de facteurs — lisez à ce sujet dans notre divulgation des risques. Le staking entraîne un risque et les récompenses ne sont pas garanties. Pour en savoir plus, consultez notre article du Centre d'aide sur le staking et la façon d'y participer.
Qu’est-ce qu’un échange de crypto?
Qu’est-ce qu’un échange de crypto?
Les échanges de cryptomonnaies vous permettent de convertir directement une pièce admissible en une autre, sans d'abord la convertir en espèces. Ce faisant, vous ne payez qu'une seule fois les frais de transaction. Pour en savoir plus, consultez cet article du Centre d'aide.
Je débute dans la crypto. Quels types de soutien puis-je recevoir?
Je débute dans la crypto. Quels types de soutien puis-je recevoir?
Notre appli est conçue de façon à être la plus simple possible. Cependant, si vous avez des questions à propos de votre compte, vous pouvez toujours contacter notre équipe de soutien, qui sera ravie de vous aider. Et oui, vous aurez toujours la possibilité de communiquer avec à une vraie personne.
Pour des questions d’ordre général concernant la négociation de crypto, notre centre d’aide sur la cryptomonnaie et les actualités dans l’appli devraient vous apporter toutes les informations nécessaires dont vous aurez besoin pour commencer.
Quels frais dois-je payer pour négocier de la cryptomonnaie?
Quels frais dois-je payer pour négocier de la cryptomonnaie?
Vos frais de négociation et d’échange seront réduits en fonction de votre activité de négociation des 30 derniers jours, ou vous paierez vos frais habituels — selon le tarif le plus avantageux pour vous. Les autres frais crypto restent applicables.
Pour plus de détails, consultez nos frais crypto détaillés.