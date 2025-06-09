Assurée et protégée

L’assurance détenue par nos partenaires dépositaires et nous, permet de protéger votre crypto contre les crimes tels que le piratage ou le vol. Nos partenaires disposent d’une protection du stockage à froid de plus de 75 millions de dollars chacun.

Elles sont à vous, chez nous

Nos partenaires dépositaires et nous détenons en fiducie et stockons votre crypto. Dans le cas exceptionnel d’une insolvabilité, votre crypto vous appartiendra toujours.

Conforme depuis le début

Notre plateforme a été conçue en tenant compte des directives réglementaires dès le départ. En travaillant avec des régulateurs, nous nous assurons que notre appli réduit au maximum les risques liés aux cryptos.