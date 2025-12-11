Taux de marge dès 3,95 %
Augmentez votre pouvoir d'achat avec les comptes sur marge. Empruntez sur votre portefeuille à des taux inférieurs à ceux de toutes les banques canadiennes.
Profitez de la puissance des achats sur marge
Un pouvoir d'achat supérieur
Un compte sur marge vous permet d'emprunter sur la valeur de vos placements pour augmenter votre pouvoir d'achat, et ainsi saisir toutes les occasions de marché qui se présentent.
Des taux d'intérêt moindres
Avec nos taux d'intérêt concurrentiels, le prêt sur marge vous permet d'accéder à des fonds de façon plus judicieuse et accessible que plusieurs marges de crédit ou prêts.
Des prêts rapides et flexibles
Une fois l'approbation obtenue, vous bénéficiez d'un accès rapide à des liquidités supplémentaires, que vous pouvez rembourser au moment qui vous convient et retirer à tout moment, tant que votre compte est en règle.
Votre patrimoine grossit, les taux diminuent
Que vous achetiez en CAD ou en USD, nos taux sont plus bas que dans n'importe quelle banque au Canada. Plus vous avez d'argent avec nous, plus le taux baisse.
1 $ d’actifs
4,95 %
Taux de marge en CAD
100 000 $ d’actifs
4,45 %
Taux de marge en CAD
500 000 $ d’actifs
3,95 %
Taux de marge en CAD
En date du 11 décembre 2025, les taux préférentiels des comptes sur marge de Wealthsimple sont de 4,45 % pour le CAD et de 6,75 % pour l'USD. La clientèle Essentiel obtient le taux préférentiel +0,5 %, la clientèle Avantage, le taux préférentiel +0 % et la clientèle Génération, le taux préférentiel -0,5 %. Les taux peuvent changer. Les intérêts sont calculés quotidiennement et facturés mensuellement.
Le choix judicieux pour les achats sur marge
Utilisez les actifs de votre compte d’épargne libre d’impôt (CELI) pour accroître votre pouvoir d’achat dans votre compte sur marge.
Les achats sur marge comportent des risques, mais vous saurez toujours comment se porte votre compte grâce à notre outil de suivi de compte. Vous recevrez aussi des alertes si vous risquez un appel de marge.
Vous répondrez à quelques questions rapides pour soumettre votre demande de marge. Pas de papiers à remplir, pas de visite en succursale, pas de complications.
Des taux qui défient les grandes banques
Nous avons comparé les taux d'intérêt des marges offertes par les principales banques canadiennes à ceux de notre clientèle Avantage pour les prêts inférieurs à 100 000 $.
Wealthsimple Avantage
La banque verte
La banque bleue
La banque rouge
|Taux de marge en CAD
|4,45 %
|7,00 %
|6,20 %
|6,55 %
|Taux de marge en USD
|6,75 %
|9,00 %
|9,00 %
|9,10 %
Achats sur marge
Le comment du pourquoi des achats sur marge
Notre guide des achats sur marge couvre tout de A à Z : Appels de marge, comptes sur marge et même les sept principales erreurs à éviter.
Augmentez votre pouvoir d'achat
Inscrivez-vous pour vivre une expérience de négociation sur marge sans tracas.
L’offre (sur)réelle
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Les risques et avantages de la négociation sur marge
FAQ
Qu'est-ce qu'un compte sur marge? Et comment ça fonctionne exactement?
Qu'est-ce qu'un compte sur marge? Et comment ça fonctionne exactement?
Un compte sur marge est un compte de placement qui vous permet d’emprunter des fonds à une maison de courtage (comme Wealthsimple) pour acheter des titres de placement (actions, options, etc.). Ce prêt vous permet d'investir davantage pour obtenir de meilleurs rendements potentiels.
Quand vous faites un achat à partir d'un compte sur marge, votre argent sera utilisé en priorité. Si le montant de votre transaction dépasse votre solde disponible, vous pourrez utiliser l'argent de l'emprunt pour combler la différence et augmenter votre placement initial.
Quels sont les avantages (et les risques) de l'achat sur marge?
Quels sont les avantages (et les risques) de l'achat sur marge?
Avantages
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Rendements potentiels plus élevés : L'achat sur marge accroît votre pouvoir d'achat, ce qui peut potentiellement augmenter votre rendement.
-
Flexibilité : L'achat sur marge vous permet d'agir rapidement pour saisir des occasions de marché que vous pourriez autrement manquer faute de fonds suffisants ou d'actifs liquides.
-
Accès à des liquidités : Avec un compte sur marge, vous pouvez retirer des fonds sur la valeur de vos actifs tant que vous disposez d'une marge suffisante pour le faire. Cela s'apparente à une marge de crédit garantie, qui utilise vos titres en garantie. Cette solution est souvent moins coûteuse et permet d'accéder à des liquidités plus rapidement qu'à d'autres types de prêts. L'argent retiré n'est pas imposable et les intérêts facturés sont déductibles.
Risques
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Pertes potentielles plus importantes : L'achat sur marge peut vous faire perdre un montant qui dépasse votre investissement initial. L'effet de levier qui amplifie vos gains peut également amplifier vos pertes. Si vous achetez un titre et que son prix chute, vous perdrez non seulement votre investissement initial, mais vous devrez également rembourser le prêt, que ce soit en puisant dans d'autres économies ou investissements, si vous en avez, ou par d'autres moyens.
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Coût des intérêts : Comme pour tout emprunt, plus vous empruntez, plus vous payez d'intérêts.
-
Appels de marge : Si votre compte passe en dessous de la marge de maintien, vous recevrez un appel de marge et devrez ajouter à votre compte des liquidités ou des titres admissibles à un compte sur marge (ou vendre certaines de vos positions) pour ramener votre pouvoir d'achat au-dessus de zéro. À défaut de quoi, la société de courtage peut vendre en tout ou en partie les titres détenus dans vos comptes, conformément aux ententes que vous avez signées lors de l'ouverture de votre compte.
Quel est le montant de l'effet de levier ou d'emprunt auquel j'ai accès?
Quel est le montant de l'effet de levier ou d'emprunt auquel j'ai accès?
L'effet de levier sur les titres peut varier, car il dépend du type de titre et du prix du titre lui-même. Les exigences de marge, fixées par l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), varient selon les titres. Par exemple, si la marge requise pour une action est de 30 %, vous pouvez obtenir un effet de levier allant jusqu'à 3,33 fois votre solde sur marge disponible.
Les maisons de courtage (comme Wealthsimple) peuvent fixer leurs propres exigences en matière de marge, tant qu'elles sont plus élevées que les minimums fixés par l'OCRI. Elles peuvent également fixer une limite sur le montant que vous pouvez emprunter en tout ou sur un seul titre (ce qu'on appelle la limite de concentration). Ces limites peuvent être fixées en fonction de votre situation financière, de votre portefeuille ou de la politique de l'entreprise.
Comment les intérêts sont-ils facturés sur les comptes sur marge?
Comment les intérêts sont-ils facturés sur les comptes sur marge?
Lorsque vous obtenez un prêt de Wealthsimple dans votre compte sur marge, vous payez des intérêts établis selon le taux d'intérêt préférentiel sur CAD ou USD actuel et votre statut client. Voici les taux actuellement appliqués par Wealthsimple selon le statut :
- Essentiel : taux préférentiel CAD ou USD + 0,5 %
- Avantage : taux préférentiel CAD ou USD + 0 %
- Génération : taux préférentiel CAD ou USD - 0,5 %
Les intérêts s'accumulent quotidiennement et sont déduits de votre compte sur marge une fois par mois.
Quels sont les titres ou stratégies que je peux actuellement négocier sur marge?
Quels sont les titres ou stratégies que je peux actuellement négocier sur marge?
Vous pouvez actuellement négocier ce qui suit dans un compte sur marge :
- Actions CA ou US
- FNB CA ou US
- Positions acheteur sur options d'achat
- Positions acheteur sur options de vente
- Options d'achat couvertes
Les stratégies d’options ne sont offertes que pour les actifs américains. Nous travaillons actuellement à ajouter d'autres stratégies au compte sur marge. Gardez l'oeil ouvert!
Comment puis-je ouvrir un compte sur marge?
Comment puis-je ouvrir un compte sur marge?
Vous pouvez ouvrir un compte sur marge sur notre application mobile ou sur notre site Web.
Comme l'achat sur marge entraîne un risque accru, vous devrez faire une demande d'ouverture de compte. Vous répondrez à quelques questions rapides sur votre situation professionnelle et financière, entre autres. Une fois votre demande approuvée, vous pourrez approvisionner votre compte en ajoutant de l'argent ou des titres admissibles en garantie. Et c'est tout, votre compte est prêt!
Pour obtenir les instructions détaillées, veuillez consulter cet article
Les taux sont-ils vraiment plus bas que dans toutes les banques canadiennes?
Les taux sont-ils vraiment plus bas que dans toutes les banques canadiennes?
Oui, c'est le cas en date du 11 décembre 2025. Nous avons comparé nos taux à tous les taux d'intérêt sur marge ayant des exigences d'actifs semblables dans les institutions financières canadiennes énumérées à l'annexe I de la Loi sur les banques.
Est-ce que lier mon CELI à mon compte sur marge aura un impact sur mes droits de cotisation?
Est-ce que lier mon CELI à mon compte sur marge aura un impact sur mes droits de cotisation?
Non. La liaison de votre CELI n’est pas considérée comme un retrait ou une cotisation, alors cela n’affectera pas vos droits de cotisation. Vos actifs demeureront dans votre CELI.
Apprenez-en davantage sur la liaison de votre CELI à votre compte sur marge.