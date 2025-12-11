Un compte sur marge est un compte de placement qui vous permet d’emprunter des fonds à une maison de courtage (comme Wealthsimple) pour acheter des titres de placement (actions, options, etc.). Ce prêt vous permet d'investir davantage pour obtenir de meilleurs rendements potentiels.

Quand vous faites un achat à partir d'un compte sur marge, votre argent sera utilisé en priorité. Si le montant de votre transaction dépasse votre solde disponible, vous pourrez utiliser l'argent de l'emprunt pour combler la différence et augmenter votre placement initial.