Qu’est-ce que l’effet de levier financier?

Également connu sous le nom de « trading on equity » ou simplement de levier, l’effet de levier financier consiste à tirer parti d’une dette (de l’argent emprunté) pour acheter un actif – ou pour vendre un actif, dans le cas de la vente à découvert d’une action. C’est une stratégie que les gens adoptent lorsqu’ils s’attendent à ce que le rendement de l’investissement soit supérieur au coût de l’emprunt. Toutefois, plus l’effet de levier est important, plus le ratio entre fonds empruntés et fonds propres est élevé; il peut alors devenir plus difficile de rembourser la dette.

Peut-être que l’idée de contracter une dette vous déplaît. Mais les investisseurs et les entreprises peuvent considérer cela comme un outil pour augmenter leurs avoirs et générer des revenus. Emprunter de l’argent pour acheter plus d’actifs peut amplifier vos rendements. Lorsque l’actif génère des revenus ou que sa valeur augmente, votre rendement augmente aussi, car vous avez pu acheter de cet actif en plus grande quantité grâce aux fonds empruntés.

Le levier fonctionne également dans l’autre sens. Si un actif acheté avec votre propre argent perd de la valeur, vous ne pouvez perdre que ce que vous avez dépensé. En revanche, si vous empruntez pour investir dans un actif, vous pouvez aussi perdre de l’argent – et la dette ne disparaît pas.

Les particuliers et les entreprises peuvent utiliser l'effet de levier pour acquérir des investissements. Une entreprise peut y avoir recours pour acheter une autre entreprise qui, d’après elle, lui rapportera assez d’argent pour assurer le service de la dette liée à l’achat. Une investisseuse pourrait emprunter de l’argent afin d’acheter plus d’actions qu’elle ne peut le faire avec ses propres fonds.

Divers outils de placement peuvent donner accès à cette stratégie, dont les comptes sur marge, les contrats à terme, les options ou les prêts bancaires tels que les marges de crédit ou les prêts à terme.

De même, les entreprises peuvent recourir à l'effet de levier financier par divers moyens, notamment en empruntant auprès d’une banque ou en émettant des obligations d’entreprise.

Pour utiliser en toute confiance l’effet de levier financier, vous devez avoir deux convictions :

1) le rendement de l’actif sera suffisant pour rembourser la dette;

2) la valeur de l’actif ne baissera pas de manière significative (car vous perdriez alors votre propre argent et devriez rembourser la dette).

Bien que tout investissement comporte un certain niveau de risque, si l’actif ne remplit pas ces conditions au départ, l’effet de levier financier peut s’avérer encore plus risqué. Si un individu est surendetté en utilisant un compte sur marge, par exemple, il sera confronté à un appel de marge et devra approvisionner son compte.

Si l’amortissement des dettes absorbe une grande partie de vos ressources financières (les sources de fonds que vous utilisez pour payer la dette), vous serez alors en état de fort endettement. Si le service des dettes dépasse vos ressources financières disponibles, on vous considère alors comme étant en surendettement.

Dans le cas des entreprises, l’ampleur de l’effet de levier financier peut être mesurée à l'aide d’un ratio de levier financier – une mesure utilisée pour évaluer le niveau d’endettement d’une entreprise par rapport à une autre mesure financière. Dans le ratio emprunts/capitaux propres (ou ratio d’endettement), l’un des ratios de levier financier les plus courants, cet autre indicateur est le capital. Il est donc calculé en divisant le total du passif d’une entreprise (ses dettes) par le total de ses capitaux propres.

Quelques exemples

Pour comprendre le fonctionnement concret de l’effet de levier financier, prenons un exemple simple d'investissement personnel impliquant un prêt bancaire.

Votre ami Thomas est un investisseur avisé. Il a dans sa mire ce qu’il pense être une occasion d’investissement « garantie » et il vous demande de vous lancer avec lui. (On ne le dira jamais assez : il n’y a rien de « garanti » en investissement.) Il a besoin de 5 000 $ et vous promet de vous rendre votre argent plus 50 % après un mois.

Or, vous n’avez que 1 000 $ à investir. Vous empruntez donc 4 000 $ à la banque, qui vous facture 120 $ d’intérêts par mois. Vous donnez 5 000 $ à Thomas et il vous rend 1 500 $ un mois plus tard (il s'avère que c’était une bonne occasion, merci Thomas!). Vous payez à la banque ses 4 120 $ (le prêt plus un mois d’intérêts) et empochez les 3 380 $ restants.

Dans cet exemple, vous avez utilisé l’effet de levier de vos 1 000 $ pour investir davantage que vous n’auriez pu le faire sans emprunt. Si vous aviez investi votre propre argent, vous n’auriez fait que 500 $. En empruntant de l’argent à un prêteur, vous avez empoché 2380 $.

Voilà un exemple de la façon dont l’effet de levier financier peut être utilisé pour augmenter vos rendements. Mais que se serait-il passé si Thomas s’était trompé sur le rendement de son investissement?

Au bout d’un mois, votre investissement de 5 000 $ aurait disparu et vous auriez dû payer 4 120 $ à la banque (l’argent que vous avez emprunté, plus les intérêts d’un mois). De plus, vous avez perdu vos 1 000 $ de départ.

Ce scénario illustre bien le risque lié à l’effet de levier. Si les investissements échouent, vous pouvez vous retrouver avec des pertes substantielles.

Avantages et inconvénients de l’effet de levier

Avant de commencer à emprunter pour acheter des actions ou investir dans des FNB (ou quoi que ce soit d’autre), il est important de comprendre les bons et moins bons côtés de cette stratégie.

Avantages de l’effet de levier

Augmentation de votre pouvoir d’achat. L’effet de levier financier est un outil puissant car il vous permet d’investir plus que vous ne le pourriez avec vos seules liquidités.

Accès à de bonnes occasions. Ce pouvoir d’achat accru vous permet d’accéder à des opportunités d'investissement qui auraient pu être hors de portée autrement.

Amélioration de vos rendements. L’effet de levier financier peut amplifier vos gains si votre investissement est performant. Il multiplie la valeur de chaque dollar de votre propre argent que vous investissez.

Inconvénients de l’effet de levier

Pertes amplifiées. Pour la même raison que l’effet de levier financier peut augmenter le rendement de vos placements, il peut aussi amplifier vos pertes. Si la valeur d’un investissement ne dépasse pas le coût de l’emprunt, ou si la valeur d’un actif diminue, votre investissement vous coûte de l’argent.

Frais d’intérêt. Les paiements d’intérêts sur l’argent que vous empruntez grugent votre rendement. Si votre investissement n’est pas performant, ils augmentent vos pertes.

Flexibilité limitée. L’utilisation de l’effet de levier financier augmente votre niveau d’endettement, ce qui peut limiter votre capacité à faire de nouveaux investissements, à obtenir un financement pour des achats importants (comme une voiture ou une maison) et à faire face à des dépenses imprévues.

Conclusion

L’effet de levier financier comporte des risques inhérents. Le fait d’emprunter de l’argent pour l’investir peut amplifier vos pertes et vous faire crouler sous les dettes. Avant d’envisager d’utiliser l’effet de levier financier dans votre portefeuille, vous devez avoir confiance dans les investissements que vous souhaitez faire et dans votre capacité à supporter les pertes qui en résulteraient.