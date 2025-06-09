Gestion de patrimoine complète
Nos services-conseils vous placent aux commandes de vos finances avec l'assistance d'un·e spécialiste de confiance, sans oublier notre puissante plateforme et nos outils de planification.
Faites croître votre patrimoine avec un accompagnement personnalisé
Des plans sur mesure
Assurez-vous que votre famille soit prête à affronter toutes les éventualités grâce à un plan personnalisé et à des placements diversifiés qui répondent à vos besoins actuels et à vos objectifs futurs.
Votre retraite rêvée
Fixez les bons objectifs d'épargne et plans de décaissement afin de vivre la vie que vous méritez — et de transmettre votre patrimoine à la génération suivante.
Optimisation des impôts
Éliminez le stress (et le fardeau) des impôts grâce à la vente à perte à des fins fiscales, à la constitution en société et à d'autres techniques de placement avancées.
C'est le moment de changer votre avenir
Des conseils personnalisés et une attention spécialisée à chaque étape.
Une équipe, un objectif
Votre conseiller·ère Wealthsimple vous accompagne dans chaque décision visant à accroître et à préserver votre patrimoine familial.
Frais modiques
Bénéficiez d'une gestion de patrimoine entièrement sur mesure pour vous et votre famille, moyennant des frais de 0,9 %. C'est plus d'argent qui va directement dans vos poches, et non dans les nôtres.
Conçu pour les ménages aisés
Ce service personnalisé est spécialement conçu pour les personnes et les familles possédant plus de 1 000 000 $ d'actifs.
Puissante technologie
Notre plateforme conviviale vous place aux commandes de vos placements en temps réel, en un seul et même endroit.
Notre démarche
Première conversation
Parlez-nous de votre situation financière, de vos besoins immédiats et de vos objectifs d'avenir et assurez-vous que votre conseiller·ère et vous faites une bonne équipe.
Analyse des placements
Découvrez comment Wealthsimple peut améliorer la performance actuelle de votre portefeuille.
Plan personnalisé
Obtenez une stratégie de placement basée sur les objectifs de votre famille, puis suivez vos progrès sur notre plateforme.
Données et conseils
En plus d'avoir des réunions en continu avec votre conseiller·ère attitré·e, vous recevrez des mises à jour trimestrielles et des analyses de marché opportunes.
Évaluation annuelle complète
Continuez de maximiser votre patrimoine en toute confiance grâce à des évaluations annuelles de la stratégie et du rendement. Notre approche évolue en même temps que les besoins de votre ménage.
Une équipe-conseil qui vous en donne plus
En faisant équipe avec un·e conseiller·ère Wealthsimple, vous êtes en meilleure posture d'améliorer vos résultats financiers et de préserver votre patrimoine. Notre stratégie réduit les risques tout en conservant ou en améliorant les résultats attendus.
Plus de 3 millions de personnes au Canada font confiance à Wealthsimple
Fiduciaires avant tout
Nos conseillers·ères ne reçoivent pas d'incitatifs pour vous encourager à investir dans un produit en particulier. En tant que fiduciaires agréés, ils et elles se doivent de placer vos intérêts financiers en premier.
+ 100 G$ d'actifs sous gestion
Wealthsimple a pour mission d'être le meilleur fournisseur de services financiers au pays, et le seul allié financier dont vous aurez besoin.
Protection de la FCPI ou de la SADC
Jusqu'à 1 M$ par catégorie de compte admissible (votre épargne en argent ou vos placements) sont protégés pour assurer votre tranquillité d'esprit.
Le service qui vous convient
Que peut faire l’équipe-conseil pour vous?
Réservez une consultation gratuite de 30 minutes avec notre équipe pour évaluer vos besoins et explorer les options qui s’offrent à vous.
Investissez pour l'avenir
Notre équipe-conseil peut dénicher de nouvelles possibilités pour vous avec un plan personnalisé.
FAQ
Quelle est la différence avec mon ou ma conseiller·ère financier·ère actuel·le?
Quelle est la différence avec mon ou ma conseiller·ère financier·ère actuel·le?
Tout d'abord, nos frais comptent parmi les moins élevés de l'industrie. Et contrairement aux autres équipes-conseils au pays, les spécialistes en gestion financière de Wealthsimple ne touchent pas de commissions. Nous sommes des fiduciaires agréés, rémunérés en fonction de la qualité des services que nous offrons à notre clientèle. En outre, votre conseiller·ère actuel·le n'a pas accès à l'appli Wealthsimple — un moyen simple et efficace de garder vos placements à l'œil en temps réel.
Puis-je choisir mon conseiller ou ma conseillère?
Puis-je choisir mon conseiller ou ma conseillère?
Nous veillons à vous jumeler avec un·e membre de notre équipe-conseil en fonction de vos préférences, de vos objectifs financiers et du type de soutien que vous recherchez. Notre objectif est de nous assurer que vous soyez accompagné·e par quelqu'un qui comprend vraiment vos besoins et qui peut vous fournir des conseils de premier ordre. Si, à n'importe quel moment et pour quelque raison que ce soit, vous estimez qu'une autre personne vous conviendrait mieux, nous vous aiderons à effectuer le changement.
Quels sont les frais de gestion associés à ce service?
Quels sont les frais de gestion associés à ce service?
Vous paierez des frais qui comprennent les frais de gestion sur vos placements et des frais de service pour nos conseils. Nos frais de gestion commencent à 0,9 % et tombent à 0,5 % pour les personnes qui détiennent 10 M$ ou plus chez nous.
Comment pourrai-je consulter mes fonds et y accéder?
Comment pourrai-je consulter mes fonds et y accéder?
Tous vos placements et comptes sont visibles sur l'appli Wealthsimple en tout temps, que ce soit sur votre téléphone intelligent ou votre ordinateur. L'appli vous permet de suivre vos performances financières, de surveiller vos cotisations et la valeur de votre compte, et de garder un œil sur vos frais. Vous pouvez également choisir d'ouvrir d'autres comptes non gérés — comme un compte chèques ou des comptes de placement autonomes — et y accéder à partir du même endroit.
Quels types de placements offrez-vous?
Quels types de placements offrez-vous?
Nous n'offrons pas de fonds communs de placement ni de certificats de placement garanti (CPG), mais nous proposons des fonds négociés en bourse (FNB) à faible coût qui correspondent à la plupart des types de placement, au cas où vous vous demanderiez si nos options de placement correspondent à vos intérêts. Nous offrons également des options de placement en dehors du marché boursier, notamment du crédit privé et du capital-investissement, ainsi que des titres à revenu fixe comme nos portefeuilles d'obligations.
À quelle fréquence puis-je m'entretenir avec mon conseiller ou ma conseillère?
À quelle fréquence puis-je m'entretenir avec mon conseiller ou ma conseillère?
Aussi souvent que vous le désirez! Généralement, au minimum, nous visons à nous réunir avec notre clientèle une fois par année. Cela dit, les réunions peuvent être plus fréquentes lorsque vous vivez des événements marquants, des jalons financiers importants ou d'autres moments qui nécessitent un accompagnement supplémentaire.