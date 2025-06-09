Nous veillons à vous jumeler avec un·e membre de notre équipe-conseil en fonction de vos préférences, de vos objectifs financiers et du type de soutien que vous recherchez. Notre objectif est de nous assurer que vous soyez accompagné·e par quelqu'un qui comprend vraiment vos besoins et qui peut vous fournir des conseils de premier ordre. Si, à n'importe quel moment et pour quelque raison que ce soit, vous estimez qu'une autre personne vous conviendrait mieux, nous vous aiderons à effectuer le changement.