Lorsque vous ouvrez votre premier compte d’entreprise, vous devrez enregistrer votre société auprès de nous. Veillez à avoir vos informations d’entreprise à portée de main et à ce qu’elles correspondent bien aux données du registre des entreprises de votre territoire de compétence.

Vous devrez fournir des informations telles que votre type d’entreprise, ses détails d’enregistrement, ses adresses, etc. Nous comparerons ces informations avec celles des bases de données gouvernementales pertinentes.

Une fois votre entreprise vérifiée, vous pourrez ouvrir facilement jusqu’à 8 comptes chèques d’entreprise et encore plus de comptes de placements. Il vous suffit de sélectionner les comptes souhaités, de signer les contrats, et le tour est joué.