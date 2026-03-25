La marge de crédit sur portefeuille est un compte sur marge distinct qui vous permet d’emprunter des fonds en utilisant vos placements comme garantie. Vous pouvez ainsi obtenir des liquidités sans vendre vos actifs. Et vos placements continuent à fructifier.

À l’ouverture d’une marge de crédit sur portefeuille, vous choisissez les comptes de placement qui serviront de garantie. Votre limite de crédit – autrement dit, le montant que vous pouvez emprunter – dépend de la valeur des actifs détenus dans ces comptes. Vous pouvez emprunter jusqu’à cette limite en tout temps, et vous ne payez des intérêts que sur le montant emprunté.