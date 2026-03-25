Marge de crédit sur portefeuille
Transformez vos placements en crédit à partir de 3,95 %
1 $ d’actifs
4,95 %
Taux Essentiel
100 000 $ d’actifs
4,45 %
Taux Avantage
500 000 $ d’actifs
3,95 %
Taux Génération
Du crédit en quelques minutes
Sans impact sur votre cote de crédit, sans processus d’approbation ni demandes interminables. C’est l’avantage d’emprunter sur la valeur de vos placements.
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Ce n’est pas un prêt comme les autres. Puisque votre marge de crédit sur portefeuille est garantie par vos placements – qui sont habituellement vos actifs les plus liquides –, nous prenons moins de risques, ce qui nous permet d’offrir des taux plus bas. Tout le monde y gagne!
Marge de crédit sur portefeuille de Wealthsimple
Marge de crédit non garantie
Carte de crédit
|Taux d’intérêt
|3,95 % à 4,95 %
|Un secret allant jusqu’à 10 %
|Jusqu’à 22,99 %
|Intérêts annuels sur 25 000 $
|À partir de 987,50 $
|Jusqu’à 2 500 $
|Jusqu’à 5 747,50 $
|Accès aux fonds
|En quelques secondes
|Dépend de quand vous vous rendez en succursale
|Jusqu’à quelques jours
|Vérification du dossier de crédit
|Non
|Oui
|Oui
|Limite d’emprunt
|Augmente avec la valeur de votre portefeuille
|Jusqu’à 200 000 $
|Selon l’enquête de solvabilité
|Frais
|0 $
|0 $
|Jusqu’à 599 $ par année
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FAQ
Qu’est-ce qu’une marge de crédit sur portefeuille?
Qu’est-ce qu’une marge de crédit sur portefeuille?
La marge de crédit sur portefeuille est un compte sur marge distinct qui vous permet d’emprunter des fonds en utilisant vos placements comme garantie. Vous pouvez ainsi obtenir des liquidités sans vendre vos actifs. Et vos placements continuent à fructifier.
À l’ouverture d’une marge de crédit sur portefeuille, vous choisissez les comptes de placement qui serviront de garantie. Votre limite de crédit – autrement dit, le montant que vous pouvez emprunter – dépend de la valeur des actifs détenus dans ces comptes. Vous pouvez emprunter jusqu’à cette limite en tout temps, et vous ne payez des intérêts que sur le montant emprunté.
Quels comptes puis-je utiliser comme garantie?
Quels comptes puis-je utiliser comme garantie?
À l’ouverture de votre compte, vous choisissez les comptes de placement qui agiront comme garantie sur votre prêt. Vous pouvez utiliser vos comptes autonomes et gérés pour garantir votre marge de crédit, sauf :
- les CELIAPP, REER, REEE et CRI
- les comptes conjoints
De plus, vous ne pouvez pas associer un compte déjà lié à un compte sur marge. En fait, aucun compte sur marge n’est admissible. Utiliser un compte sur marge comme garantie pour un autre reviendrait à obtenir un nouveau crédit sur un crédit existant.
Y a-t-il une garantie minimale?
Y a-t-il une garantie minimale?
Oui. Pour qu’un compte puisse servir de garantie, sa valeur de garantie doit être d’au moins 1 000 $ CA. Cette valeur est calculée en fonction de plusieurs facteurs liés à la valeur des actifs détenus dans le compte.
Quels sont les taux d’intérêt et comment sont-ils facturés?
Quels sont les taux d’intérêt et comment sont-ils facturés?
Voici les taux d’intérêt de la marge de crédit sur portefeuille :
- Essentiel – taux préférentiel sur CAD + 0,5 %
- Avantage – taux préférentiel sur CAD + 0 %
- Génération – taux préférentiel sur CAD - 0 %
Lorsque vous empruntez de l’argent avec votre marge de crédit sur portefeuille, vous paierez un taux d’intérêt déterminé selon le taux préférentiel sur CAD actuel, ainsi que votre statut client. Les intérêts s’accumulent chaque jour et sont prélevés sur votre marge de crédit sur portefeuille chaque mois.
Comment calculez-vous ma limite de crédit?
Comment calculez-vous ma limite de crédit?
La marge de crédit sur portefeuille offre généralement une limite de crédit prudente, et c’est intentionnel. Les marchés fluctuent – c’est normal – et nous ne voulons pas que votre portefeuille passe sous la valeur de garantie minimale requise pour garantir votre emprunt. Bref, l’objectif est de protéger à la fois votre portefeuille et votre marge de crédit.
Votre limite de crédit est calculée chaque jour en fonction des actifs détenus dans vos comptes de garantie. Plusieurs facteurs sont pris en compte, dont le type et la valeur des actifs qui s’y trouvent. En règle générale, vous pouvez emprunter jusqu’à 35 % de la valeur de votre portefeuille.
Après l’ouverture du compte, vous pouvez consulter dans les paramètres la contribution de chaque compte de garantie à votre limite de crédit.
Que se passe-t-il si j’atteins ma limite de crédit?
Que se passe-t-il si j’atteins ma limite de crédit?
Vous pourriez atteindre votre limite de crédit si vous empruntez le montant maximal disponible ou si la valeur des actifs détenus dans vos comptes de garantie baisse jusqu’à correspondre au solde de votre prêt.
Dans ce cas, les restrictions suivantes s’appliquent :
- Vous ne pouvez plus emprunter d’argent au moyen de votre marge de crédit sur portefeuille.
- Vous ne pouvez pas retirer ni transférer des fonds ou des titres hors d’un compte de garantie.
- Vous ne pouvez pas acheter d’autres actifs avec les liquidités détenues dans vos comptes de garantie.
Pour lever ces restrictions, vous devez rembourser une partie du solde de votre prêt, augmenter votre garantie, ou les deux.
En quoi une marge de crédit sur portefeuille diffère-t-elle d’une marge de crédit classique?
En quoi une marge de crédit sur portefeuille diffère-t-elle d’une marge de crédit classique?
Une marge de crédit sur portefeuille utilise vos placements comme garantie, ce qui vous permet d’emprunter sans vendre vos actifs. Une marge de crédit personnelle n’est assortie d’aucune garantie et repose uniquement sur votre solvabilité.
Quelle est la différence entre une marge de crédit sur portefeuille et un compte sur marge?
Quelle est la différence entre une marge de crédit sur portefeuille et un compte sur marge?
Votre marge de crédit sur portefeuille est un prêt sur marge, mais avec une limite plus prudente. Plus précisément :
Votre limite de crédit est plus prudente, ce qui vous offre une plus grande marge de manœuvre si la valeur de vos placements donnés en garantie baisse.
La marge de crédit sur portefeuille sert généralement à retirer des liquidités pour des besoins courants, et non à acheter d’autres placements. Les pertes y sont donc moins amplifiées.
En savoir plus sur le prêt sur marge.
Comment utiliser une marge de crédit sur portefeuille
Remboursement de dettes
Consolidez vos dettes judicieusement
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