Les positions acheteur sur options d’achat, les positions acheteur sur options de vente et les options d’achat couvertes sont autorisées dans les comptes sur marge ou les comptes enregistrés (comme les CELI, les REER, etc.). Toutes les autres stratégies ne sont permises que dans un compte sur marge.

À noter que les transactions effectuées à partir de certains types de comptes ont des répercussions fiscales. Renseignez-vous sur ces aspects avant de commencer à négocier. Consultez notre page sur l’activation des options dans votre compte de placement.