Options
Le seul endroit au pays pour les options à 0 $
Vitesse, contrôle et stratégies de pointe – le tout à 0 $. Commencez en quelques minutes.
Vente et achat à 0 $
C'est vrai. Wealthsimple est la première et seule plateforme de négociation d'options avec commission et frais de contrat à 0 $ au pays. Parce que vous méritez de garder plus de votre argent dans vos poches.
Des stratégies de pointe
Options de vente couvertes et stratégies à composantes multiples comme les écarts verticaux et calendaires, et bien plus encore pour tirer parti de votre lecture du marché.
Une expérience intuitive
En ligne ou sur l'appli (ou les deux!), notre plateforme est soigneusement conçue pour vous offrir une expérience de négociation encore plus claire, rapide et contrôlée.
La négociation avancée à portée de main
Notre plateforme est conçue pour réagir avec agilité aux mouvements du marché : parfait pour éviter de passer à côté de gains potentiels. Comme un centre de commande réglé au quart de tour.
Les cotes en temps réel
Votre chaîne d'options suit instantanément le cours des données du marché. Bref, plus aucune occasion manquée.
Processus futés, négociation accélérée
Gardez le cap sur vos négociations avec le report d'options, la vente automatique et la modification d'ordres. Parfait pour se simplifier la vie et minimiser les erreurs.
Le plein de stratégies avancées
À venir : choisissez des stratégies préétablies pour des marchés à la hausse, à la baisse ou neutres. Puis, visualisez les profits, les pertes ou les seuils de rentabilité.
Stratégies avancées pour investissements éclairés
Simples ou complexes : un éventail de stratégies s’offre à vous.
- Vous donne le droit (mais sans obligation) de vendre une action à un certain prix (prix de levée) au plus tard à une certaine date (échéance)
- Utile si vous pensez que le prix d’une action va augmenter
- Vendre (ou souscrire) des options de vente en gardant assez d’argent pour acheter l’action sous-jacente (en cas d’assignation)
- Vous permet de recueillir immédiatement une prime pour la vente de l’option de vente. Cependant, vous avez l’obligation d’acheter les actions sous-jacentes au prix de levée si l’option est exercée
- Vendre des options d’achat sur l’action sous-jacente que vous possédez
- Vous permet de prendre position sur une action, en vous autorisant à acheter ou en vous obligeant à vendre un nombre prédéterminé d’actions à un prix fixe (prix de levée) avant une date donnée (échéance)
- Acheter une option d’achat et en vendre une autre ayant un prix de levée supérieur, mais la même date d’échéance
- Utile si vous pensez que le prix d’une action va augmenter
- Comparativement aux positions acheteur sur options d’achat, cette option coûte moins cher que l’achat d’une option d’achat, avec une plus grande probabilité de réaliser un profit
- Vendre une option de vente et en acheter une autre avec un prix de levée inférieur, mais la même date d’échéance
- Cette stratégie rapporte lorsque le prix de l’action reste supérieur au prix de levée de l’option de vente en position vendeur
- Ces options vous donnent le droit (mais sans obligation) de vendre une action à un certain prix (prix de levée) au plus tard à une certaine date (échéance)
- Généralement utile si vous pensez que le prix de l’action va baisser
- Vendre une option d’achat et en acheter une autre avec un prix de levée supérieur, mais la même date d’échéance
- Cette stratégie rapporte lorsque le prix de l’action reste inférieur au prix de levée de l’option d’achat en position vendeur
- Acheter une option de vente et en vendre une autre avec un prix de levée inférieur, mais la même date d’échéance
- Utile si vous pensez que le prix d'une action va baisser
- Comparativement aux positions acheteur sur options de vente, les écarts débiteurs sur options de vente coûtent moins cher que l'achat de l’option de vente et offrent une plus grande probabilité de réaliser un profit
- Acheter une position acheteur sur option d’achat et une autre sur option de vente avec des prix de levée différents
- Utile si vous pensez que le prix de l’action évoluera considérablement dans une direction ou l’autre
- Acheter une position acheteur sur option d’achat et une autre sur option de vente avec le même prix de levée
- Utile si vous pensez que le prix de l’action évoluera considérablement dans une direction ou l’autre
- Acheter une option et en vendre une autre du même type (d'achat ou de vente), à des prix de levée et des échéances différents
- Généralement utile si vous voulez une exposition directionnelle tout en tirant parti de l'érosion de la valeur temps de l'option à plus court terme (et possiblement des variations de volatilité)
- Acheter une option et en vendre une autre du même type (d'achat ou de vente), à des prix de levée et des échéances différents
- Généralement utile si vous voulez une exposition directionnelle tout en tirant parti de l'érosion de la valeur temps de l'option à plus court terme (et possiblement des variations de volatilité)
- Combine un écart créditeur sur option de vente et un autre sur option d’achat, l’option d’achat et l’option de vente en position vendeur ayant le même prix de levée
- Utile si vous pensez que l’action sera proche du prix de levée commun à la date d’échéance
- Combine un écart créditeur sur option de vente et sur option d'achat, lorsque l'option d'achat et l'option de vente en position vendeur ont différents prix de levée
- Utile si vous pensez que le cours de l'action se situera entre les prix de levée des options en position vendeur à la date d'échéance
- Acheter une option à un prix de levée inférieur, en vendre deux à un prix de levée intermédiaire et en acheter une à un prix de levée supérieur (toutes d’achat ou de vente à la même échéance)
- Généralement utile si vous pensez que le prix du sous-jacent restera près d’un niveau précis et voulez profiter d’une faible volatilité et d’un risque défini
- Acheter une option à un prix de levée inférieur, en vendre une à un prix de levée moyen-faible et une à un prix de levée moyen-élevé et en acheter une à un prix de levée supérieur (toutes d’achat ou de vente, à la même échéance)
- Généralement utile si vous pensez que le prix du sous-jacent évoluera dans une fourchette et voulez maximiser vos chances de profit moyennant un risque défini
Les frais les plus bas au pays
Wealthsimple
Banque TD
Questrade
IBKR
|Commission
|0 $
|9,99 $
|0 $
|0 $
|Frais de contrat
|0 $
|1,25 $
|0,00 $ à 0,99 $
|0,25 $ à 0,65 $ (1 $ minimum)
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Options de vente couverte, stratégies à composantes multiples et plus encore. Et le tout, sans frais.
FAQ
Quelles stratégies de négociation d’options prenez-vous en charge?
Quelles stratégies de négociation d’options prenez-vous en charge?
Nous offrons les options d’achat couvertes, les options de vente garanties et les stratégies à plusieurs volets (comme les écarts verticaux et calendaires). Renseignez-vous sur nos stratégies de négociation d’options.
Quels types de comptes puis-je utiliser pour négocier des options?
Quels types de comptes puis-je utiliser pour négocier des options?
Les positions acheteur sur options d’achat, les positions acheteur sur options de vente et les options d’achat couvertes sont autorisées dans les comptes sur marge ou les comptes enregistrés (comme les CELI, les REER, etc.). Toutes les autres stratégies ne sont permises que dans un compte sur marge.
À noter que les transactions effectuées à partir de certains types de comptes ont des répercussions fiscales. Renseignez-vous sur ces aspects avant de commencer à négocier. Consultez notre page sur l’activation des options dans votre compte de placement.
Quelles actions ou FNB permettent de négocier des options?
Quelles actions ou FNB permettent de négocier des options?
Nous proposons la négociation d’options sur des milliers d’actions et de FNB américains sur les marchés boursiers NYSE et NASDAQ.
Peut-on négocier des options depuis l’appli de bureau?
Peut-on négocier des options depuis l’appli de bureau?
Oui, vous pouvez négocier toutes les options sur l’application mobile et sur l’appli de bureau, comme vous préférez.
J’aimerais obtenir plus d’informations. Comment en apprendre davantage sur le fonctionnement de la négociation d’options au Canada?
J’aimerais obtenir plus d’informations. Comment en apprendre davantage sur le fonctionnement de la négociation d’options au Canada?
Excellente initiative! C’est une très bonne idée de faire des recherches supplémentaires sur les nouvelles stratégies de placement avant de se lancer.
Si vous préférez l’apprentissage par la pratique, notre application propose une formation étape par étape pour vous aider à comprendre ce que sont les options d’achat, les options de vente, les prix de levée, les dates d’échéance, etc. Vous pourrez ainsi commencer à négocier des options en toute tranquillité.
Si vous préférez l’apprentissage par la lecture, nous avons créé une ressource utile qui explique tout : les termes clés, le fonctionnement de la négociation d’options et les risques connexes.
Êtes-vous réellement la seule plateforme de négociation d’options à 0 $ au Canada?
Êtes-vous réellement la seule plateforme de négociation d’options à 0 $ au Canada?
Tout à fait. Il n’y a pas de commission ni de frais de négociation de contrats pour négocier des options avec nous. En date du 20 janvier 2026, c’est la seule plateforme de négociation d’options à 0 $ au Canada, comparativement aux courtiers canadiens fournissant des services d’exécution seulement qui sont réglementés par l’OCRI et qui offrent la négociation d’options.
Dans certains cas, il pourrait y avoir d’autres frais à considérer, tels que des frais d’exercice ou frais de change (si vous n’avez pas de compte en dollars américains). Pour en savoir plus, veuillez lire notre barème des frais pour les comptes autonomes.