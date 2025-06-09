Pour les employeurs
Votre équipe mérite la meilleure épargne collective
Nous avons transformé les finances personnelles des gens de partout au Canada. Et nous n'avons pas oublié les régimes d’épargne et de retraite collectifs.
Quelques entreprises satisfaites
Offrez l'expérience Wealthsimple à votre équipe
Portefeuilles personnalisés
À l’inverse des fonds communs préétablis, nos portefeuilles sont créés sur mesure en fonction des besoins de vos employé·es et de leur niveau de risque. Chacun·e peut également modifier son profil si sa situation change.
Frais minimes
Nos portefeuilles sont conçus à partir de fonds négociés en bourse (FNB) plutôt que de fonds communs traditionnels. Ainsi, les frais de gestion sont inférieurs à 1 % pour la plupart de vos employé·es.
Automatisation simple
Notre technologie s’intègre facilement à vos logiciels de paie et de RH. Et grâce au tableau de bord convivial, vous profitez de fonctionnalités de gestion efficaces et d’une inscription toute simple.
80 % +
des membres adoptent en moyenne le régime de cotisations équivalentes
53 %
des membres du régime utilisent déjà Wealthsimple
Plus de 3 M
de personnes au Canada nous ont confié leurs finances
Qu’en pense notre clientèle?
Anna Iacono, directrice, talent et culture, Dialogue
« L’intégration du REER collectif Wealthsimple s'est passée sans accroc, et nous avons reçu un soutien exceptionnel. Notre personnel adore le régime, qui nous a permis de mieux les soutenir dans la planification de leur avenir financier. Wealthsimple a été à nos côtés à chaque étape de ce processus et nous a guidés de manière à ce que tout soit simple. »
Plus pour votre personnel – et pour vous
Plus d'argent dans les poches de tout le monde
Les membres du régime Wealthsimple paient très peu de frais, et atteignent donc plus rapidement leurs objectifs d'épargne.
Accès au statut Avantage
Les personnes ayant plus de 100 000 $ chez Wealthsimple profitent d'avantages supplémentaires, comme des frais réduits, des récompenses de nos partenaires et 1,75 % d’intérêt sur le solde de votre compte chèques.
De l'information financière au bout des doigts
De notre infolettre BREF aux nombreux articles très utiles que nous publions (comme notre guide de la retraite), nos contenus accessibles aideront toute votre équipe à bien gérer ses finances.
Intégration rapide
Simple et sécuritaire
Notre plateforme est compatible avec la plupart des logiciels RH actuels, ce qui vous permet de préparer facilement vos paies tout en gardant les données de votre personnel à jour et entièrement sécurisées.
Compatible avec les principaux logiciels
Nous offrons l'intégration à Rippling, Dayforce, Workday, Humi, BambooHR et plus.
Pour courtiers et courtières
Travaillons ensemble
Nous collaborons avec des spécialistes du courtage et de la consultation pour offrir le meilleur service à notre clientèle commune. Envie de travailler avec nous? Un membre de notre équipe se fera un plaisir d’en discuter avec vous.
Offrez à votre équipe la clé du succès financier
Donnez-nous quelques renseignements sur votre entreprise et nous communiquerons avec vous.
FAQ
Quels types de régimes collectifs offrez-vous?
Quels types de régimes collectifs offrez-vous?
Nous administrons actuellement des REER, CELIAPP et CELI collectifs, des RPDB ainsi que des comptes collectifs non enregistrés. Avec ces types de comptes, vous pouvez offrir à vos membres du personnel une épargne collective d'employeur fiscalement avantageuse pour n'importe quel objectif.
Qui utilise Wealthsimple pour entreprises?
Qui utilise Wealthsimple pour entreprises?
Nous travaillons avec des entreprises de toutes les tailles dans divers secteurs d'activité. Il s'agit parfois d'employeurs qui mettent en place un régime d'épargne collectif pour la première fois, parfois d'organisations qui transfèrent un régime existant à Wealthsimple.
Puis-je transférer mon régime collectif existant chez Wealthsimple?
Puis-je transférer mon régime collectif existant chez Wealthsimple?
Pour le moment, nous ne pouvons transférer que les régimes d’entreprises qui comptent plus de 50 employé·es. Notre équipe des transferts travaillera avec votre fournisseur actuel pour que le processus se passe rapidement et sans irritant. Les délais de transfert dépendent de votre fournisseur actuel, mais prennent en moyenne de quatre à six semaines.
Dans la plupart des cas, Wealthsimple couvre tous les frais de transfert encourus pour quitter votre fournisseur actuel. Pour en savoir plus, contactez notre équipe.
Quels sont les frais d'un régime d'épargne collective?
Quels sont les frais d'un régime d'épargne collective?
Les employées paient 1 % et moins pour notre sélection de portefeuilles. Pour obtenir les coûts détaillés de tous les portefeuilles et les taux que votre personnel pourrait payer, contactez notre équipe.
Il n'y a pas de frais cachés pour les transferts, les retraits ou les modifications de compte. Nous remboursons aussi les frais de transfert qui vous sont facturés par votre fournisseur lorsque vous transférez un régime existant chez Wealthsimple.
Comment se passe le processus d'inscription?
Comment se passe le processus d'inscription?
Tout se passe en ligne – même les signatures. Une fois votre inscription électronique terminée, notre équipe veillera à ce que vous soyiez à l'aise sur la plateforme et à ce que toute action requise soit complétée. Cela peut inclure l'intégration d'autres systèmes dans Wealthsimple pour faciliter et accélérer le transfert de données.
Lorsque tous les administrateur.trices sont intégré.es et prêt.es à commencer, nous invitons les autres membres du régime à ouvrir leur compte Wealthsimple en ligne. Les participant·es qui font déjà partie de la clientèle Wealthsimple pourront simplement ajouter leur régime d'épargne collective à leur compte existant.