La négociation sur marge vous permet d’acheter des actions avec un peu de votre propre argent et beaucoup d’argent de quelqu’un d’autre. Lorsque vous réalisez des bénéfices, ceux-ci sont amplifiés, car vous faites un profit sur l’argent emprunté en plus du vôtre. Malheureusement, le phénomène inverse se produit lorsque vous en perdez : les pertes seront également plus grandes.

Les opérations sur marge peuvent donc vous faire connaître bien des hauts et des bas. Pour s’en convaincre, il suffit de lire l'histoire de cet investisseur qui a constitué un portefeuille de 415 millions de dollars (!!!!) et qui a tout perdu en l’espace de trois ans.

Pour vous aider à éviter un sort similaire, nous avons dressé la liste des erreurs les plus courantes de la négociation sur marge. Étudiez-les et vous aurez beaucoup plus de chances d’avoir du plaisir dans les montagnes russes que sont la négociation sur marge.

Ça peut sembler évident, mais ça vaut la peine d’en parler. Beaucoup de gens ne voient que la chance d’augmenter leurs profits et se lancent sans vraiment comprendre les risques. Mais ce n’est sûrement pas votre cas, puisque vous êtes ici en train de lire sur les erreurs à ne pas faire.

Erreur n. 2 : Ne pas gérer le risque

Un compte sur marge vous permet de déployer votre capital plus efficacement qu’avec l’investissement traditionnel. Vous pouvez utiliser l’effet de levier pour investir plus de 100 $ pour chaque 100 $ inscrits à votre compte. Mais attention! Pour reprendre les mots de Voltaire (possiblement) ou de l’oncle Ben dans Spiderman (certainement) : un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Vous devez avoir conscience non seulement de la manière dont vous répartissez votre argent, mais aussi de la manière dont vous répartissez les risques. C’est un bon conseil pour tous les styles de placement, mais aussi, et surtout, si vous investissez sur marge, car vous pourriez beaucoup plus facilement perdre votre patrimoine.

Erreur n. 3 : Prendre trop de risques

Certaines actions et FNB à effet de levier sont déjà très volatils. Les négocier sur marge augmente encore cette volatilité. Supposons que l’action $CHOU a une volatilité de 60 %. Cela signifie qu’il n’est pas rare que son cours fluctue de près des deux tiers à un moment donné. Le simple fait d’investir vous place déjà dans une situation à haut risque et à haut rendement. Il ne serait peut-être pas très judicieux d’ajouter une marge à cette recette.

Erreur n. 4 : Oublier que la volatilité peut changer

Tout comme son prix, la volatilité d’une action peut changer à tout moment. Le montant que vous pouvez emprunter avec un compte sur marge dépend de la volatilité de l’action que vous achetez. Ainsi, un changement soudain de la volatilité entraînerait un changement soudain des exigences de fonds propres, sans parler du changement de niveau de risque de votre portefeuille. Si vous n’avez pas de coussin dans votre compte, vous devrez déposer davantage de fonds ou d’autres actifs lorsque cela se produira. Sinon, vous risquez de faire l’objet d’un appel de marge. Il se pourrait alors que votre courtier liquide votre position pour récupérer son argent, vous obligeant à réaliser des pertes auxquelles vous n’étiez peut-être pas préparé·e.

Erreur n. 5 : Croire que le prix des actifs augmentera toujours

Il y a, sur tous les marchés, des périodes d’échauffement. Il est facile de se laisser emballer par ces périodes et de se convaincre de continuer à investir sur marge tous les bénéfices que vous réalisez. Mais ne vous laissez pas prendre au jeu : les périodes fastes ne durent jamais éternellement! Les marchés haussiers redeviennent toujours baissiers – et si vous investissez sans en tenir compte, votre réveil sera très douloureux.

Erreur n. 6 : Faire des opérations avec trop de confiance ou d’émotion

Quel que soit le type d’investissement, vous devez toujours avoir une stratégie et la respecter. C’est particulièrement vrai en ce qui concerne les opérations sur marge, alors que l’enjeu est encore plus important. L’appât du gain ou la peur peuvent nous pousser à prendre des décisions impulsives, dont le potentiel impact négatif sera amplifié tout autant que le rendement. Faites preuve de discernement dans vos placements! Retirez votre argent quand vous aviez prévu le faire et ne jetez pas votre argent par les fenêtres.

Erreur n. 7 : Investir dans des actifs à faible rendement

Voilà un point important que beaucoup de gens négligent. Comme vous payez des intérêts sur l’argent que vous empruntez sur marge, votre rendement doit surpasser ce taux d’intérêt. En général, vous ne voudriez pas investir dans un produit dont le rendement escompté est de 5 % alors qu’il vous coûte 7 %, n’est-ce pas? Avec une marge, vous pouvez gagner moins que si vous n’aviez pas utilisé de marge du tout.