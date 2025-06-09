19 j, 3 h, 25 m 19 j, 3 h, 25 m

Avant la conquête. On travaille pour votre argent, votre famille et votre entreprise par des moyens que votre banque ne vous offre tout simplement pas. Joignez-vous à nos leaders pour un après-midi de nouveautés, de démonstrations et d’idées qui valent des millions. Présentation en anglais avec sous-titres et doublage en français ! Avant la conquête.

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