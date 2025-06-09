À la conquête de votre quotidien
Wealthsimple présente sera de retour le 21 mai à 14 h HE. Inscrivez-vous pour participer (et peut-être même gagner de quoi changer votre vie).
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19 jours, 3 heures et 25 minutes Avant la conquête.
On travaille pour votre argent, votre famille et votre entreprise par des moyens que votre banque ne vous offre tout simplement pas. Joignez-vous à nos leaders pour un après-midi de nouveautés, de démonstrations et d’idées qui valent des millions. Présentation en anglais avec sous-titres et doublage en français !
Conférenciers
Michael Katchen
Cofondateur et chef de la direction
Brett Huneycutt
Cofondateur et directeur, Produit
Timur Kalimov
Vice-président, Produit
Hanna Zaidi
Vice-présidente, Stratégie de paiements et directrice, Commercial
Danish Ajmeri
Directeur principal, Produit
Christine Robson
Directrice principale, Produit
Emily Luk Allen
Gestionnaire adjointe de produit
On s’occupe de votre famille, on s’occupe de votre entreprise, on s’occupe de votre vie
Et si vous transformiez votre quotidien?
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