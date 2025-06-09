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Portrait de Michael Katchen, cofondateur et chef de la direction de Wealthsimple.

Michael Katchen

Cofondateur et chef de la direction

Portrait de Brett Huneycutt, cofondateur et directeur, Produit chez Wealthsimple.

Brett Huneycutt

Cofondateur et directeur, Produit

Portrait de Timur Kalimov, vice-président, Produit chez Wealthsimple.

Timur Kalimov

Vice-président, Produit

Portrait de Hanna Zaidi, vice-présidente, Stratégie de paiements et directrice, Commercial chez Wealthsimple.

Hanna Zaidi

Vice-présidente, Stratégie de paiements et directrice, Commercial

Portrait de Danish Ajmeri, directeur principal, Produit chez Wealthsimple.

Danish Ajmeri

Directeur principal, Produit

Portrait de Christine Robson, Directrice principale, Produit chez Wealthsimple.

Christine Robson

Directrice principale, Produit

Portrait d'Emily Luk, gestionnaire adjointe de produit chez Wealthsimple.

Emily Luk Allen

Gestionnaire adjointe de produit

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Quatre touches de clavier analogue portant les mots "Pour les nerds".
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Des morceaux de pierre d'une devanture de banque brisés
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