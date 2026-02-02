Le rendement attendu du portefeuille de revenu Vanguard est calculé à l'aide du modèle exclusif Vanguard Capital Markets Model (VCMM), qui génère des perspectives de rendement sur 10 ans pour la plupart des sous-classes d'actifs d'actions et d'obligations mondiales. Pour entrer dans les détails, ce portefeuille comprend 30 % d'actions et 70 % de titres à revenu fixe. Il inclut 13 FNB — environ 22 % du portefeuille sont des FNB en dollars américains. Le rendement attendu est calculé après déduction des frais de gestion de Wealthsimple — qui varient selon votre statut client : Essentiel, Avantage ou Génération.

La distribution des résultats de rendement du VCMM provient de 10 000 simulations pour chaque classe d'actifs modélisée. Les résultats du modèle peuvent varier à chaque utilisation et au fil du temps. Les simulations sont en date du 30 septembre 2025. Ces hypothèses de rendement dépendent des conditions actuelles du marché et, par conséquent, peuvent changer au fil du temps. Tout rendement total illustré ne tient pas compte des impôts payables par la clientèle qui auraient réduit les rendements.

Les projections et autres informations générées par le VCMM concernant la probabilité de divers résultats de placement sont de nature hypothétique et ne reflètent pas les résultats de placement réels. Les rendements ciblés ne sont pas garantis. Le rendement passé n'est pas indicatif des résultats futurs et pourrait ne pas se répéter. Tous les placements comportent des risques.