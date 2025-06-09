Oui, uniquement pour les comptes indiciels américains, puisque nous devons convertir vos dollars canadiens pour acheter des actions américaines. Mais, bonne nouvelle : nos frais de conversion de devises ont diminué! Plutôt que de payer nos frais de conversion ordinaires, vous paierez désormais un taux réduit de 5 points de base (0,05 %), soit le taux de change de la société Wealthsimple Investments Inc. (WSII), quand nous devons acheter ou vendre des titres internationaux dans votre compte. Vous paierez le même taux lorsque vous effectuez un dépôt, un virement ou un retrait qui nécessite une opération de change.

Avec notre nouveau taux réduit, un dépôt de 10 000 $ entraîne des frais de change de 5 $. Si vous recevez des dividendes, ceux-ci sont assujettis au taux de change de la société pour les convertir en dollars canadiens. Consultez notre barème de frais pour connaître tous les détails. À noter que le taux de la société de Wealthsimple est un taux dynamique, ce qui signifie qu’il peut varier en fonction des conditions du marché.