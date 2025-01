Les placements ont leur propre langage. En fait, plusieurs : il existe une terminologie pour presque chaque type de placement. C’est le cas, par exemple, de la négociation sur marge. (Au cas où vous ne le saviez pas déjà, la négociation sur marge consiste à acheter des titres à l’aide de fonds empruntés.) Si vous pensez vous lancer dans le monde de la négociation sur marge, vous entendrez beaucoup de termes. Voici la définition des plus courants.

Appel de marge : Demande de fonds émise par votre maison de courtage lorsque votre compte est en insuffisance de marge (voir ci-dessous). Lorsque vous recevez un appel de marge, vous devez soit déposer des fonds supplémentaires ou des titres pouvant faire l’objet d’une marge, soit dénouer des positions sur votre compte sur marge (vendre des titres pour augmenter votre solde en espèces) afin que votre compte respecte l’exigence de marge.

Avoir net : Valeur totale de votre compte sur marge. Elle correspond à la valeur des actifs de votre compte, moins votre solde débiteur en espèces (montant que vous devez à votre maison de courtage). Le résultat reflète ce qui vous appartient réellement sur le compte.

État de la marge : État actuel de votre compte sur marge, qui témoigne de votre respect des exigences de garantie imposées par votre maison de courtage. Votre compte peut soit être en règle, soit exiger des mesures immédiates (dans le cas d’un appel de marge).

Exigence de marge : Montant que vous devez fournir personnellement pour acheter un titre. L’exigence de marge est déterminée par le taux de marge du titre.

Garantie : Titres détenus dans votre compte sur marge qui servent à garantir le prêt que votre maison de courtage vous a accordé. Si vous ne remboursez pas l’emprunt conformément aux conditions que vous avez acceptées, la maison de courtage peut vendre vos titres afin de recouvrer le montant qui lui est dû.

Insuffisance de capital : État d’un compte dont la valeur des titres détenus et donnés en garantie est inférieure au montant qui est dû à la maison de courtage. En d’autres termes, même si vous vendiez tous les actifs de votre compte, le montant ne suffirait pas à couvrir le solde total à payer. Résultat : vos emprunts ne sont plus garantis, et votre compte fera l’objet d’un appel de marge.

Insuffisance de marge : État d’un compte dont la valeur des titres détenus et donnés en garantie est inférieure au montant minimum exigé par la maison de courtage. Lorsque cela se produit, votre compte fait l’objet d’un appel de marge.

Limites de concentration : Montants maximaux que vous pouvez emprunter sur un titre individuel. C’est votre maison de courtage qui fixe ces limites pour se protéger contre des pertes importantes qui pourraient survenir si vous empruntez trop d’argent sur le même titre. (Autrement dit, elle veut éviter une trop grande concentration).

Liste des titres admissibles à une marge réduite (LTAMR) : Liste des titres admissibles à un taux de marge réduit en vertu de la réglementation. Cette liste fixe les taux de marge minimaux que les maisons de courtage peuvent appliquer à un ensemble de titres bien précis. L’OCRI dresse et publie cette liste chaque trimestre.

Marge entièrement comblée : État d’un compte sur marge dont vous remplissez toutes les conditions de marge et dont la marge disponible est supérieure ou égale à zéro.

Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) : Organisme d’autoréglementation canadien chargé de superviser l’ensemble des courtiers (ou maisons de courtage) en placement et en fonds communs de placement, ainsi que toutes les activités de négociation sur les marchés canadiens d’actions et de titres de créance.

Pouvoir d’achat : Montant dont vous disposez pour acheter des titres. Ce montant correspond à la valeur marchande totale de vos avoirs plus votre solde en espèces, moins l’exigence de marge. On parle également de « marge disponible » ou de « marge excédentaire ».

Pouvoir d’achat maximum : Fonds dont vous disposez pour acheter un titre en particulier. Ce montant est différent du « pouvoir d’achat » général, qui ne s’applique pas à un titre en particulier. La disponibilité des fonds dépend du pouvoir d’achat de votre compte et du taux de marge du titre que vous souhaitez acheter.

Solde débiteur : Montant total que vous avez emprunté à la maison de courtage.

Taux de marge : Taux qui détermine le montant que vous devez fournir pour acheter un titre. Chaque titre a son propre taux de marge minimum, qui est déterminé par l’OCRI en fonction de différents facteurs. Une maison de courtage peut fixer ses propres taux de marge, appelés « taux de marge internes », à condition qu’ils respectent le minimum prescrit par l’OCRI.

Titres pouvant faire l’objet d’une marge : Titres que vous pouvez acheter sur marge.

Valeur nette d’emprunt : Somme de la valeur d’emprunt de chaque titre détenu dans votre compte, moins les montants que vous devez à votre maison de courtage.