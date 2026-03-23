Billets pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026🅪 grâce à Visa
C’est du lourd. Un·e client·e Visa Wealthsimple se rendra à la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026🅪. Et ce n’est pas tout : 26 paires de billets pour les matchs à Toronto et à Vancouver sont aussi à gagner. Sous conditions. Aucun achat requis.
Grand prix
Vous avez une carte Visa Wealthsimple? Inscrivez-vous et vous pourriez vous retrouver dans les gradins du plus grand événement de l’année. Peinture faciale facultative, mais recommandée.
Grand prix
Voyage VIP pour la finale
- 2 billets pour la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026🅪
- Vols aller-retour
- Hébergement à l’hôtel
- Carte-cadeau Visa de 600 $ US
- Le droit de se vanter (à peu près pour toujours)
Billets pour un match
Assister à un match à Toronto ou à Vancouver
Vous pourriez gagner l’un des 26 autres prix, soit 2 billets pour un match de la Coupe du Monde de la FIFA 2026🅪 à Toronto le 12 juin ou à Vancouver le 13 juin.
Ce que vous devez savoir (et faire)
Étape 1
Inscrivez-vous et obtenez 200 participations
La première chose à faire est de vous inscrire. Rendez-vous au Centre de récompenses sur notre site Web ou dans l’appli.
Étape 2
Recevez 2 000 participations par invitation
D’ici le 24 avril, invitez des ami·es à rejoindre Wealthsimple et à demander notre carte Visa. Pour chaque demande approuvée, vous obtiendrez 2 000 participations en plus.
Étape 3
Cumulez jusqu’à 40 000 participations en plus
Pourquoi s’arrêter à un·e seul·e ami·e? Invitez-en jusqu’à 20 et cumulez jusqu’à 40 000 participations en plus.
Dates clés
Le compte à rebours est lancé
23 mars 2026
Ouverture du concours. Si vous avez une carte de crédit Wealthsimple, vous pouvez déjà vous inscrire et obtenir 200 participations. Ensuite, invitez des ami·es (jusqu’à 20) à rejoindre Wealthsimple et à demander une carte de crédit. Chaque demande approuvée vous vaut 2 000 participations en plus.
24 avril 2026
Dernier jour pour participer et inviter des ami·es. Assurez-vous d’avoir obtenu le plus de participations possible. Si tout est approuvé, ça fait 40 200 participations!
5 mai 2026
Nous tirons les personnes gagnantes. Surveillez votre boîte de réception (et pensez à ce que vous mettriez dans votre valise).
Carte de crédit
Obtenez 2 % de remise sur tout
Remise en argent illimitée, pas de catégories compliquées et pas de frais annuels pour la clientèle admissible. Simple comme bonjour.
FAQ
Que comprend le grand prix?
Que comprend le grand prix?
Pas mal tout ce qu’il vous faut : 2 billets pour la finale, des vols aller-retour, 4 nuits d’hébergement à l’hôtel et une carte-cadeau Visa de 600 $ US. Veuillez noter que, si vous gagnez, vous et votre invité·e êtes responsables d'avoir tous les documents de voyage requis et de remplir toute autre exigence.
Et si vous gagnez des billets pour un match à Toronto ou à Vancouver… pas besoin de passeport, mais ça reste très cool! Par contre, le transport et l’hébergement ne sont pas inclus, seulement les billets.
Si je gagne, mais que je ne peux pas y aller, est-ce que je peux donner le prix à quelqu’un d’autre?
Si je gagne, mais que je ne peux pas y aller, est-ce que je peux donner le prix à quelqu’un d’autre?
Non. Seule la personne qui remporte le concours et la personne l’accompagnant peuvent utiliser les billets. Mais honnêtement, si vous gagnez, profitez-en! Une occasion comme celle-là n’arrive pas tous les jours.
Est-ce que je dois payer pour participer?
Est-ce que je dois payer pour participer?
Pas du tout! Participer ne coûte rien, et aucun achat n’est requis. Tant que vous êtes titulaire d’une carte Visa Weathsimple, il suffit de vous inscrire au concours pour obtenir 200 participations. Ensuite, vous pouvez obtenir des participations supplémentaires en invitant des ami·es à demander la carte Visa Wealthsimple. Sinon, vous pouvez vous inscrire au moyen de la méthode sans achat requis par rédaction (consultez le règlement pour en savoir plus).
Comment inviter des ami·es?
Comment inviter des ami·es?
Suivez les étapes ci-dessous.
Dans l’appli :
- Connectez-vous à l’application Wealthsimple sur votre appareil mobile
- Touchez l’icône Cadeau en haut de l’écran
- Allez à Inviter des amis
- Partagez votre lien d’invitation avec vos contacts ou sur les réseaux sociaux
Sur le Web :
- Connectez-vous à Wealthsimple sur le Web
- Cliquez sur l’icône Cadeau en haut à droite de l’écran
- Copiez votre lien d’invitation et partagez-le avec vos ami·es ou sur les réseaux sociaux
Super, mais comment mes ami·es appliquent-ils mon lien de recommandation?
Super, mais comment mes ami·es appliquent-ils mon lien de recommandation?
Ils peuvent :
- S’inscrire au moyen de votre lien d’invitation; OU
- Saisir votre code dans l’application Wealthsimple dans les 7 jours suivant leur inscription (à condition de ne pas être déjà client·e).
Pour chaque ami·e dont la demande de carte de crédit est approuvée (généralement dans la journée!) nous ajouterons 2 000 participations à votre total.