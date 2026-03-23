Pas mal tout ce qu’il vous faut : 2 billets pour la finale, des vols aller-retour, 4 nuits d’hébergement à l’hôtel et une carte-cadeau Visa de 600 $ US. Veuillez noter que, si vous gagnez, vous et votre invité·e êtes responsables d'avoir tous les documents de voyage requis et de remplir toute autre exigence.

Et si vous gagnez des billets pour un match à Toronto ou à Vancouver… pas besoin de passeport, mais ça reste très cool! Par contre, le transport et l’hébergement ne sont pas inclus, seulement les billets.