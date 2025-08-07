prime estivale

Tout d’abord, que vous fassiez déjà affaire avec nous ou non, vous devez vous inscrire à l’offre.

Ensuite, vous devez transférer au moins 25 000 $ à Wealthsimple dans les 30 jours suivant votre inscription. Vous pouvez choisir n’importe quel compte de placement : Placements autonomes, Placements gérés ou Crypto. Si vous remplissez les critères d’admissibilité, vous recevrez une prime de 1 %!

Ce n’est pas tout. Si vous transférez un compte non enregistré avec un solde débiteur sur marge d’au moins 10 000 $, vous recevrez une prime de 2 % sur la valeur de l’avoir net du compte (à condition qu’il ait été créé lui aussi avant le 5 août 2025).

Pour couronner le tout, vous pouvez également profiter d’une remise sur les frais d’intérêt de marge sur une tranche de solde de marge maximale de 10 000 $ dans un compte admissible pendant un mois après votre première utilisation du de la marge. Nous vous rembourserons les intérêts le 5 octobre 2025 ou un mois après le provisionnement du compte sur marge, selon la dernière des deux éventualités.

N’oubliez pas : pour profiter de tout cela, vous devez absolument vous inscrire!