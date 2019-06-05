Économiser pour la retraite, ça se fait petit à petit, au fil des années. C’est un grand projet qui demande patience et constance. Et puisqu’il faut bien commencer quelque part, autant le faire du bon pied, en choisissant le régime d’épargne-retraite qui vous convient pour vous mettre sur la voie de la sécurité financière.

Les deux options les plus populaires sont les régimes de pension agréés (RPA) et les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER). Chacun de ces régimes présente ses propres caractéristiques, avantages et inconvénients.

Payez moins d’impôts grâce au REER Chaque dollar que vous placez dans un REER est un dollar de moins à déclarer cette année. En plus, chacun de ces dollars prendra de la valeur jusqu’à ce que vous répondiez à l’appel de la retraite et du yoga sur chaise. J’ouvre un REER.

Qu’est-ce qu’un régime de pension agréé (RPA)?

Un RPA est un régime d’épargne-retraite mis en place par l’employeur auprès d’une institution financière, afin que son personnel puisse y cotiser à même son revenu avant impôt. C’est l’employeur qui décide de l’institution et des options de placement.

De nombreux employeurs choisissent de verser une cotisation équivalente à celle des employé·es pour accélérer leur épargne. Une fois à la retraite, le personnel touche des paiements périodiques provenant du régime et paie de l’impôt sur les sommes reçues.

Il existe deux types de RPA : les régimes à prestations déterminées et ceux à cotisations déterminées. Avec un RPA à prestations déterminées, la pension est fixée à l’avance et les cotisations sont ajustées en conséquence, sans limite annuelle au montant qui peut être investi. Avec un RPA à cotisations déterminées, l’employeur et son personnel cotisent selon des plafonds établis, mais le montant de la pension n’est pas garanti.

Qu’est-ce qu’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER)?

Un REER est un régime d’épargne-retraite individuel qui n’est pas lié à l’employeur. Vous ouvrez vous-même le régime de votre choix auprès d’une institution financière approuvée par l’Agence du revenu du Canada (ARC). Vous et votre partenaire (mariage ou union de fait) pouvez y cotiser jusqu’à 71 ans, âge auquel vous devrez le convertir en un autre type de compte d’épargne-retraite afin de pouvoir effectuer des retraits.

Il existe aussi des REER collectifs, mis en place par l’employeur, et donc plus proches des RPA.

Les cotisations versées à un REER donnent droit à des déductions fiscales, ce qui veut dire que vous ne payez pas d’impôt sur les sommes déposées dans le compte, comme c’est le cas pour les RPA. Et comme avec un RPA, vous payez de l’impôt au moment des retraits.

Similitudes et différences entre RPA et REER

Épargne à imposition différée : Les RPA et les REER permettent tous deux de mettre de côté de l’argent à l’abri de l’impôt jusqu’au retrait. Avec un RPA, votre employeur déposera l’argent dans le compte avant de déduire l’impôt de votre paie. Avec un REER, vous pouvez déduire vos cotisations de votre déclaration de revenus. Dans les deux cas, vos placements peuvent croître à l’abri de l’impôt jusqu’à la retraite, et vous paierez de l’impôt au moment du retrait.

Limites de cotisation : Les RPA à cotisations déterminées et les REER sont soumis à des limites de cotisation annuelles. Ces limites correspondent à un pourcentage de votre revenu de l’année précédente et doivent demeurer inférieures au plafond général applicable à l’ensemble des contribuables. Les RPA à prestations déterminées, quant à eux, n’ont généralement pas de limite de cotisation. Les cotisations excédentaires versées dans un REER peuvent être reportées et déduites les années suivantes.

Limites d’âge : Vous devez cesser de cotiser à votre REER à l’âge de 71 ans. À ce moment, vous devez soit fermer le compte et payer l’impôt sur les sommes accumulées, soit le convertir en fonds enregistré de revenu de retraite (FERR). Le FERR est un autre type de régime d’épargne à imposition différée, qui permet un report partiel de l’impôt sur le revenu. Un RPA prévoit généralement un âge de retraite déterminé et le moment où les prestations peuvent être versées.

Régimes offerts par l’employeur ou individuel : La principale différence entre un RPA et un REER tient au fait que le RPA est un régime offert par l’employeur, alors que le REER est un régime individuel. Le RPA est géré par une institution financière choisie par l’employeur, tandis que les personnes qui détiennent un REER choisissent elles-mêmes leur institution financière et leurs options de placement. Les gens qui cotisent à un RPA peuvent aussi recevoir une contribution équivalente de la part de leur employeur, ce qui vient bonifier leur épargne.

Avantages et inconvénients des RPA et des REER

Les RPA et les REER offrent tous deux des atouts intéressants, mais comportent aussi certaines contraintes à prendre en compte.

Régime de pension agréé (RPA)

Les RPA sont attrayants, car l’employeur y verse souvent des cotisations égales aux vôtres. Le principal inconvénient, c’est que votre argent ne sera pas accessible avant la retraite. Voici un aperçu des points à retenir :

Avantages :

Votre employeur pourrait égaler vos cotisations.

Vos cotisations sont déduites de votre paie avant impôt.

Les fonds fructifient à l’abri de l’impôt tant qu’ils demeurent dans le régime.

Certains RPA garantissent un montant de pension fixe à la retraite.

Inconvénients :

Vous n’avez pas votre mot à dire sur l’institution financière ni sur le type de régime.

Vous devez travailler à temps plein pendant une période minimale pour être admissible.

Certains RPA imposent une limite de cotisation basée sur un pourcentage de votre revenu.

Vos fonds sont généralement immobilisés dans le régime jusqu’à la retraite.

Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)

Les REER ont l’avantage de permettre les retraits avant la retraite, mais ils sont soumis à des limites de cotisation. Voici un survol des points à considérer :

Avantages :

Vous avez la liberté de choisir avec quelle institution financière faire affaire et le type de régime qui vous convient.

Vous pouvez effectuer des retraits imposables à tout moment, sans pénalité.

Vous pouvez cotiser au REER de votre conjoint·e, et inversement.

Les cotisations excédentaires peuvent être reportées à l’année suivante.

Inconvénients :

Vous ne bénéficiez d’aucune cotisation de l’employeur.

Il existe une limite de cotisation établie selon un pourcentage de votre revenu.

Votre limite de cotisation peut être réduite si vous cotisez aussi à un RPA.

Vous pouvez cotiser seulement jusqu’à l’âge de 71 ans.

Choisir le bon régime pour vous

Selon votre situation d’emploi, le choix du régime pourrait bien être déjà fixé pour vous. Les personnes qui ne sont pas employées à temps plein devront se tourner vers un REER ou une autre formule d’épargne non liée à l’employeur. Celles qui le sont et qui ont droit à une cotisation équivalente de l’employeur seraient sages de profiter de cet « argent gratuit » en adhérant à un RPA.

Si vous préférez garder le contrôle sur votre épargne, si vous pensez effectuer des retraits avant la retraite, ou si vous souhaitez que votre partenaire puisse cotiser à votre régime, un REER pourrait être le bon choix. Par exemple, si votre conjoint·e ne travaille pas en dehors de la maison, vous pourriez décider d’ouvrir un REER afin de profiter de possibilités d’épargne supplémentaires pour la famille.

Vous pourriez choisir d’avoir à la fois un RPA et un REER, surtout si vous participez à un régime à prestations déterminées, qui vous assurera un revenu fixe à la retraite. Vous pouvez en estimer le montant et décider si vous devez épargner davantage dans un REER. Là où les choses se compliquent, c’est que l’épargne accumulée dans votre RPA peut réduire votre limite de cotisation annuelle à un REER.

Quel que soit le régime que vous choisissez, comprendre vos options d’épargne-retraite est la première étape vers une stabilité financière et une indépendance durable à la retraite.