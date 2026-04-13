Ouvrir un compte bancaire quand on immigre au Canada

Arriver dans un nouveau pays, ça implique une liste de choses à faire qui peut paraître interminable. Et quelque part en haut de cette liste, après « trouver un endroit où dormir », il y a « ouvrir un compte bancaire ». C’est une étape cruciale qui débloque toute la suite : recevoir un salaire, payer le loyer, bâtir son crédit, etc.

Heureusement, le processus est plus simple qu’on ne pourrait le penser, et peut même se faire avant l’arrivée. Voici tout ce qu’il faut savoir pour ouvrir un compte bancaire.

Le statut de nouvel·le arrivant·e, c’est pour qui exactement?

Les gens qui s’installent au Canada peuvent ouvrir un compte bancaire, souvent même avant d’arriver, avec un passeport et des documents d’immigration comme une carte de résidence permanente (RP) ou un permis de travail.

Les banques et institutions financières parlent généralement de nouveaux arrivants pour désigner des personnes arrivées au Canada au cours des 3 à 5 dernières années, bien que le délai exact varie selon l’institution. Pour ouvrir un compte bancaire personnel, il faut avoir 18 ans ou plus et résider au Canada.

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Quatre statuts sont admissibles :

Résidence permanente : confirmation de résidence permanente (CDRP) ou carte RP

Travailleur étranger, travailleuse étrangère : permis de travail canadien valide (IMM 1442)

Étudiant·e international·e : permis d’études valide

Statut de réfugié·e : document attestant la protection accordée

À noter : l’admissibilité aux programmes destinés aux nouveaux arrivants, comme des exemptions de frais ou des offres promotionnelles, peut différer des conditions d’ouverture de compte. Certains programmes exigent une arrivée au cours des 12 derniers mois, alors que d’autres s’étendent jusqu’à 48 mois ou 5 ans.

Documents nécessaires pour ouvrir un compte bancaire au Canada

Les banques canadiennes exigent une vérification de l’identité et une preuve du statut d’immigration. Comme les documents requis peuvent varier d’une institution à l’autre, il est conseillé de vérifier avant de se présenter.

Type de document Exemples Pièce d’identité avec photo Passeport, permis de conduire du pays d’origine Preuve de statut d’immigration CDRP, carte RP, permis de travail (IMM 1442), permis d’études, documents de statut de réfugié·e Preuve d’adresse Bail, facture de services publics, lettre officielle Documents optionnels Numéro d’assurance sociale

Pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement

Un passeport est le document le plus largement accepté par les institutions financières canadiennes. Certaines banques acceptent aussi un permis de conduire du pays d’origine, présenté en accompagnement du passeport. Les documents originaux sont requis; les photocopies ne sont pas acceptées.

Preuve de statut d’immigration

Le document requis dépend de votre catégorie d’immigration : CDRP, carte RP, permis de travail (IMM 1442), permis d’études ou documents de statut de réfugié·e. La banque vérifiera que le document est valide et à jour.

Preuve d’adresse au Canada

Les banques peuvent demander une facture de services publics (électricité, internet, téléphone, etc.), un bail ou une lettre officielle indiquant une adresse canadienne. Cela dit, beaucoup de banques font preuve de flexibilité envers les personnes qui viennent d’arriver. D’autres documents pourraient être acceptés, comme une lettre d’employeur, une lettre d’admission universitaire ou une lettre d’un organisme d’aide à l’établissement.

Numéro d’assurance sociale : obligatoire?

Le numéro d’assurance sociale (NAS) est un numéro à 9 chiffres délivré par le gouvernement du Canada. Il sert à identifier chaque personne à des fins fiscales et pour l’accès aux prestations gouvernementales. Mais pour ouvrir un compte chèques de base, ce n’est pas nécessaire.

Le NAS est toutefois requis pour :

Ouvrir tout compte produisant des intérêts, comme un compte d’épargne ou un compte chèques avec intérêts (la banque doit déclarer les revenus d’intérêts à l’Agence du revenu du Canada).

Ouvrir un compte enregistré comme un CELI (compte d’épargne libre d’impôt) ou un REER (régime enregistré d’épargne-retraite).

Pour obtenir son NAS, il faut présenter une demande en personne dans un bureau de Service Canada. Les personnes admissibles (titulaires de la résidence permanente, d’un permis de travail ou d’un permis d’études) peuvent le faire dès leur arrivée. Il est aussi possible d’ouvrir un compte de base d’abord et de fournir le NAS une fois obtenu.

Aide-mémoire : démarches bancaires à faire dès votre arrivée

Les jours suivant l’arrivée, la liste de choses à faire peut sembler sans fin. Voici un petit aide-mémoire pour savoir par où commencer.

Se procurer une carte SIM et un numéro de téléphone canadien. La plupart des banques en ont besoin pour la configuration du compte et les vérifications de sécurité.

Obtenir une preuve d’adresse canadienne (même temporaire). Une lettre d’une auberge, d’un refuge ou d’un·e membre de la famille pourrait être acceptée.

Rassembler vos documents d’immigration (CDRP, carte RP, permis de travail, permis d’études ou documents de statut de réfugié·e).

Faire une demande de NAS dans un bureau de Service Canada.

Choisir une institution financière et prendre rendez-vous ou faire une demande en ligne.

Ouvrir un compte chèques et activer les services bancaires en ligne.

Demander une carte de crédit pour nouveaux arrivants et commencer à bâtir votre cote de crédit canadienne.

Les étapes 1 à 4 peuvent se faire en parallèle, il n’y a pas d’ordre particulier à suivre.

Étapes pour ouvrir un compte bancaire

1. Rassembler les documents requis

Avant de vous rendre en succursale ou de vous inscrire en ligne, il faut préparer les documents mentionnés plus haut. Il peut être utile d’en faire des copies numériques pour une demande en ligne.

2. Choisir l’institution financière et le type de compte

Pour comparer les options, tenez compte de votre admissibilité aux programmes pour nouveaux arrivants, de l’accessibilité des guichets automatiques, des exemptions de frais, des fonctionnalités bancaires en ligne et des langues de services offertes.

Le compte chèques est le point de départ habituel pour les opérations bancaires du quotidien, soit les dépôts, les retraits, les paiements de factures et l’utilisation d’une carte de débit. Un compte d’épargne peut servir plus tard pour mettre de l’argent de côté et toucher des intérêts (bien que certains comptes chèques offrent aussi cette possibilité).

3. Prendre rendez-vous ou s’inscrire en ligne

La plupart des grandes banques canadiennes offrent la prise de rendez-vous en ligne ou par téléphone. Certaines permettent aussi de faire toutes les démarches en ligne.

4. Remplir la demande et confirmer votre identité

Vous devrez remplir des formulaires, fournir des documents originaux et répondre à des questions sur vos besoins bancaires. Si vous faites la demande en ligne, la vérification d’identité se fera soit par appel vidéo, soit en succursale pour activer le compte.

5. Faire un premier dépôt et configurer les services bancaires

Vous pouvez faire votre premier dépôt en espèces, par virement bancaire local ou par virement international. Ensuite, vous pourrez mettre en place le dépôt direct de vos chèques de paie.

Peut-on ouvrir un compte avant d’arriver au Canada?

Oui. Plusieurs banques canadiennes permettent de commencer les démarches d’ouverture de compte depuis l’étranger, en ligne ou par téléphone.

L’avantage? Avoir un compte avant même d’atterrir permet de recevoir des fonds, de payer son hébergement et d’accéder à son argent beaucoup plus facilement, dès le jour un.

Les banques en ligne exigent habituellement une adresse et un numéro de téléphone canadiens, ce qui limite les options avant l’arrivée du côté des néobanques.

Et si on n’a pas encore d’adresse canadienne?

Beaucoup de gens arrivent au Canada sans adresse permanente, séjournant dans un hébergement temporaire, chez de la famille ou à l’hôtel. La plupart des grandes banques s’adaptent à cette réalité et permettent d’ouvrir un compte avec une adresse temporaire avant de la mettre à jour.

En l’absence de bail ou de facture de services publics, les documents suivants peuvent être acceptés :

Une lettre d’un organisme d’aide à l’établissement ou de soutien à l’immigration

Une lettre d’une université ou d’un collège (en cas de permis d’études)

Une lettre d’un employeur confirmant votre lieu de travail au Canada

Une lettre d’une personne chez qui vous séjournez temporairement

Dans certains cas, une confirmation de réservation dans un hôtel ou un hébergement temporaire

Il est bon d’appeler ou de vérifier sur le site de la banque pour confirmer les documents acceptés.

Programmes bancaires pour nouveaux arrivants

Les banques canadiennes conçoivent des forfaits de produits, d’exemptions de frais et d’offres promotionnelles spécialement pensés pour les gens ayant récemment immigré au Canada.

Ces programmes bancaires comprennent généralement :

Une exemption de frais mensuels : habituellement pendant 1 à 2 ans

L’accès à une carte de crédit : sans antécédents de crédit canadiens

Des frais réduits sur les virements internationaux : utile pour transférer des fonds depuis son pays d’origine

Du personnel-conseil attitré : pour un accompagnement dans la langue de son choix

Des primes de bienvenue : offres en argent selon certaines conditions

À noter : ces programmes sont limités dans le temps. Une fois la période promotionnelle terminée, les conditions et frais habituels s’appliquent.

Comparatif des banques au Canada

Cinq grandes banques avec des programmes pour nouveaux arrivants

Les cinq banques les plus populaires offrent toutes des programmes pour les personnes qui s’installent au Canada :

Banque royale du Canada (RBC) : programme Privilège Plus pour nouvel arrivant, avec des services bancaires sans frais pendant un an et une carte de crédit sans antécédents de crédit canadiens requis

Banque TD : forfait bancaire pour nouveaux arrivants, avec ouverture de compte en ligne et configuration avant l’arrivée pour certains pays d’origine

Banque de Montréal (BMO) : programme Nouveau commencement, avec exemptions de frais et avantages sur les virements de fonds internationaux

Banque canadienne impériale de commerce (CIBC) : compte Intelli CIBC pour les nouveaux arrivants, avec le service Arrivée Intelli CIBC pour ouvrir un compte avant l’arrivée

Banque Scotia : programme BonDébut, avec services multilingues

Les offres changent fréquemment, donc mieux vaut vérifier les conditions en vigueur directement auprès de la banque. Les cinq grandes banques sont toutes membres de la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC), qui protège les dépôts admissibles jusqu’à concurrence de 100 000 $.

Banques en ligne et autres solutions modernes

Les banques en ligne et les néobanques s’ajoutent à l’offre des banques traditionnelles.

Les banques en ligne peuvent être intéressantes pour les gens à l’aise avec les services bancaires sur appli qui souhaitent éviter les structures de frais traditionnelles. L’envers de la médaille, c’est que ces banques n’ont généralement pas de succursales physiques, ce qui peut avoir son importance si on préfère un accompagnement en personne à son arrivée au Canada.

Ce qu’il faut considérer pour choisir sa banque

Frais mensuels : privilégier les comptes avec exemption de frais et vérifier à quel moment les frais s’appliquent après la période promotionnelle

Accès aux succursales et aux guichets automatiques : tenir compte de la fréquence à laquelle on souhaite des services en personne

Fonctionnalités numériques : tester l’appli mobile et les outils en ligne

Virements internationaux : vérifier les frais et les pays pris en charge

Langues de service : certaines banques offrent un service dans des dizaines de langues

Accès à une carte de crédit : vérifier si la banque offre une carte de crédit sans antécédents de crédit au Canada

Obtenir une carte de crédit à son arrivée au Canada

Le Canada fonctionne avec un système de cotes de crédit, et il est essentiel de se bâtir des antécédents de crédit pour atteindre ses objectifs financiers, que ce soit louer un appartement, souscrire à un forfait mobile, financer l’achat d’une voiture ou demander un prêt hypothécaire. Sans antécédents de crédit canadiens, deux options de carte de crédit sont possibles : la carte avec dépôt et la carte basée sur le statut d’immigration et le revenu.

Cartes de crédit avec dépôt de garantie

Une carte de crédit avec dépôt exige un dépôt initial, généralement équivalent à la limite de crédit, que la banque conserve en garantie. Ces cartes sont conçues pour les personnes qui n’ont pas d’antécédents de crédit et fonctionnent comme une carte de crédit ordinaire pour les achats.

C’est en utilisant sa carte de façon responsable qu’on bâtit sa cote de crédit au fil du temps, c’est-à-dire en faisant des achats et en remboursant le solde entier chaque mois. Après 6 à 12 mois d’utilisation responsable, de nombreuses banques convertissent le compte en carte sans dépôt et remboursent le dépôt initial.

Cartes de crédit sans antécédents de crédit canadiens

Plusieurs grandes banques offrent des cartes de crédit pour les personnes immigrantes qui n’exigent ni dépôt de garantie ni antécédents de crédit canadiens. L’admissibilité à ces cartes est établie selon le statut d’immigration et le revenu. Les limites de crédit sont souvent assez faibles au début, mais elles peuvent augmenter avec le temps. Faire une demande de carte de crédit conjointement à l’ouverture d’un compte bancaire peut simplifier le processus.

Conseils pour bâtir sa cote de crédit quand on s’installe au Canada

Ouvrir un compte bancaire, c’est la première étape. Mais c’est la cote de crédit qui ouvre les portes par la suite. Au Canada, deux agences d’évaluation du crédit font le suivi des antécédents de crédit : Equifax et TransUnion.

Commencez par une carte de crédit avec dépôt : c’est le point d’entrée le plus accessible pour les nouveaux arrivants sans antécédents de crédit canadiens.

Limitez votre utilisation du crédit : le taux d’utilisation du crédit correspond à la portion de votre crédit disponible que vous utilisez. On recommande généralement de rester sous les 30 %.

Payez toutes vos factures à temps : le dossier de paiement est le facteur le plus important dans le calcul de la cote de crédit.

Surveillez votre cote de crédit régulièrement : vous pouvez la consulter gratuitement sur Borrowell ou Credit Karma, ou encore demander un rapport de crédit gratuit directement auprès d’Equifax et de TransUnion une fois par année.

Bien démarrer sa vie financière au Canada

Ouvrir un compte bancaire est l’une des étapes les plus importantes et l’un des premiers gestes à poser quand on arrive au Canada. Heureusement, le processus pour établir ses bases financières est plus simple que bien des gens ne le croient. On rassemble ses documents, on choisit une institution financière, on ouvre un compte, on fait une demande de carte de crédit et on commence à bâtir sa cote de crédit.

Une fois ces bases en place, on peut aussi commencer à épargner et à investir. Des comptes enregistrés comme le CELI offrent une croissance à l’abri de l’impôt et sont accessibles à toute personne détenant un numéro d’assurance sociale.