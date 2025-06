Qu’est-ce qu’un compte chèques?

Le compte chèques, c’est ce bon vieux compte bancaire qui vous permet de déposer, de dépenser et de gérer votre argent au quotidien. Vous l’utilisez sans même y penser : pour payer le loyer, faire l’épicerie ou envoyer un virement. Mais chaque compte a ses particularités : l’important, c’est de choisir celui qui vous convient.

Quand vous magasinez en ligne à une heure discutable, payez l’épicerie avec votre carte de débit ou déposez votre chèque de paie, c’est (presque) toujours votre compte chèques qui fait le travail.

Le compte chèques vous donne un accès instantané à votre argent, ce qui est idéal pour gérer les dépenses du quotidien : loyer, factures, épicerie… et ce grand latté qui sauve vos matins cernés. Comme vous pouvez retirer ou transférer des fonds sans trop de limites, c’est aussi l’endroit parfait pour garder l’argent que vous comptez utiliser bientôt.

À l’origine, ce compte portait bien son nom : on utilisait des chèques papier pour payer dans les commerces ou pour rembourser un proche. Aujourd’hui, on sort sa carte de débit ou on fait un virement électronique. Mais le nom est resté.

Certains comptes chèques vous versent un peu d’intérêt sur les sommes déposées, mais les taux sont souvent modestes, parfois même en dessous de ceux des comptes d’épargne. (Mais si vous cherchez un meilleur rendement, certains comptes d’épargne à intérêt élevé peuvent faire mieux.)

Ouvrir un compte chèques, c’est généralement un jeu d’enfant. Mais avant de choisir votre institution, prenez le temps de jeter un œil aux frais. Les plus courants : les frais mensuels. Il peut aussi y avoir des frais pour les retraits dans un guichet automatique qui n’appartient pas à votre banque, ou pour certains types de virements. Les banques traditionnelles, surtout les grandes banques nationales, imposent souvent des frais mensuels, sauf si vous maintenez un solde minimal ou faites des dépôts directs réguliers. Et les frais de découvert? Ils peuvent monter vite. Autant vérifier si une protection est offerte.

Qu’est-ce qu’un compte chèques à intérêt? C’est un compte courant qui vous verse un intérêt sur les sommes que vous y laissez. Le plus souvent offerts en ligne, ces comptes comportent peu de frais (parfois même aucun) comparativement aux comptes chèques traditionnels. En revanche, ils peuvent parfois venir avec quelques conditions ou limitations.

Qu’est-ce qu’un compte chèques en ligne?

À l’ère des banques numériques, les comptes chèques en ligne gagnent en popularité. Leur atout principal? Simples à utiliser, avec des frais franchement bas. L’ouverture se fait en quelques clics, souvent gratuitement, depuis le confort de votre salon – il suffit d’une connexion Internet et d’une pièce d’identité officielle. Comme ces établissements n’ont pas d’agences physiques à entretenir, ils peuvent offrir des frais de gestion quasi inexistants, et des frais de découvert généralement plus doux que ceux des banques traditionnelles.

En prime, ces comptes viennent souvent avec des petits plus, comme les virements sans frais, les transferts automatiques et une appli hyper intuitive.

Qu’est-ce qu’un compte chèques pour entreprise?

Les entreprises ont, elles aussi, besoin d’un accès simple et rapide à leurs fonds. Comme un compte personnel, un compte chèques pour entreprise permet à des personnes autorisées d’accéder aux sommes déposées. Le compte appartient toutefois à l’entreprise, et toutes les opérations relèvent de ses activités financières. Les conditions d’ouverture, elles, sont un peu plus exigeantes.

En général, les comptes chèques d’entreprise viennent avec des frais plus élevés que les comptes personnels, en raison des montants en jeu et du volume plus important de transactions. Si vous décidez d’en ouvrir un dans une banque traditionnelle, vous devrez fournir divers documents officiels attestant de l’existence légale de votre entreprise, tels qu’un permis d’exploitation commerciale et un numéro d’entreprise. Ce type de compte simplifie la gestion des dépenses et des registres financiers de votre entreprise – ce qui devient particulièrement utile en période de déclaration fiscale. (Séparer les comptes perso et pro, c’est la base pour éviter les casse-têtes en fin d’année.)

Un compte chèques d’entreprise vous permet aussi d’accepter les paiements par carte de crédit, et d’ajouter une touche de sérieux à votre entreprise.

Compte chèques ou compte d’épargne : quelles différences?

Le compte chèques, c’est votre allié du quotidien. Le compte d’épargne, lui, est là pour faire fructifier doucement l’argent que vous mettez de côté. Vous y placez les sommes dont vous n’avez pas besoin tout de suite. En échange, la banque vous verse des intérêts – parce qu’elle peut utiliser ces fonds temporairement dans ses propres activités. Résultat : votre épargne prend de la valeur toute seule.

C’est une excellente option pour vos objectifs à court ou moyen terme : créer un fonds d’urgence, préparer un voyage ou accumuler de quoi investir plus sérieusement. Attention toutefois, les comptes d’épargne imposent souvent une limite de retraits mensuels. Et comme ils ne viennent pas avec une carte de débit, vous ne pourrez pas non plus payer vos factures directement.

Pour maximiser leur potentiel, cherchez un compte avec un bon taux d’intérêt, peu de frais et la possibilité de faire des dépôts automatiques. Ensuite? Laissez votre argent travailler en paix.