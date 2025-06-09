Premiers appels publics à l’épargne
Des actions aux prix du PAPE – avant le marché
L’accès anticipé aux PAPE a toujours été réservé aux ultrariches. Nous l’offrons à tout le pays. Aucun minimum. Zéro frais. Pas d’attrape.
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À ce stade, vous n’avez encore rien acheté, mais vous avez manifesté votre intérêt. Nous vous avertirons la veille du PAPE pour confirmer votre ordre.
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Les actions sont attribuées sur une base aléatoire. Si vous en obtenez, elles apparaîtront dans votre compte Courtage.
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Quelques entrées en bourse récentes
Les 99 % peuvent maintenant investir comme le 1 %.
FAQ
Commençons par le commencement. Qui a accès aux premiers appels publics à l’épargne?
Commençons par le commencement. Qui a accès aux premiers appels publics à l’épargne?
Vous pouvez y avoir accès si :
- Vous possédez un compte Wealthsimple Courtage admissible et en règle.
- Vous disposez de suffisamment de fonds liquides (réglés) sur votre compte pour couvrrir votre offre.
- Vous n’êtes pas une personne affiliée à l’entreprise ou travaillant dans le secteur des services financiers qui pourrait se voir interdire de participer aux PAPE.
Toute la clientèle au Canada peuvent accéder aux PAPE canadiens ou américains, à condition qu’elles soient mises en marché au Canada au moyen d’un prospectus.
Comment participer à un premier appel public à l’épargne?
Comment participer à un premier appel public à l’épargne?
Excellente question. Tout d’abord, vous devrez accéder à la liste à jour des PAPE offerts (uniquement sur le Web pour le moment, bientôt sur notre application). Si vous êtes admissible, sélectionnez un PAPE et indiquez le nombre d’actions que vous souhaitez acheter – c’est ce qu’on appelle une déclaration d’intérêt. (Vous ne pouvez faire qu'une offre par PAPE ouvert.) À ce stade, votre offre est soumise et nous la conservons, et réservons le montant nécessaire pour la couvrir. Vous pouvez relaxer – et garder un œil sur l’actualité.
Nous vous informerons une fois le prix d’émission officiel. Votre offre d’achat peut être annulée à tout moment avant la fin de la période de déclaration d’intérêt. Nous vous informerons à l’avance de votre date limite.
Comment les actions des PAPE sont-elle attribuées par Wealthsimple?
Comment les actions des PAPE sont-elle attribuées par Wealthsimple?
Il se peut que la demande d’actions dépasse ce qu’a Wealthsimple à distribuer. Notre processus d’attribution sera indiqué de manière transparente avant chaque PAPE et pourrait différer selon les PAPE. Vous pourriez vous retrouver avec moins d’actions que ce que vous avez demandé, voire pas du tout. Vous apprendrez le jour du PAPE si vous en obtenez.
Ces processus d’attribution sont justes pour toutes et tous. Si vous ne recevez pas d’actions ou si vous en recevez moins que la quantité demandée, l’argent mis de côté sera de nouveau disponible dans votre compte le jour du PAPE.
Pour en savoir plus sur notre processus d’attribution et sur les placements en PAPE en général, visitez le centre d’aide.
Qu’est-ce que le « flipping » (la revente immédiate) dans le contexte des PAPE? Avez-vous des règles à cet effet?
Qu’est-ce que le « flipping » (la revente immédiate) dans le contexte des PAPE? Avez-vous des règles à cet effet?
On appelle revente immédiate ou « flipping » le fait de revendre vos actions dans les 90 jours suivant leur introduction en bourse. Bien que vous puissiez vendre pendant cette période, il y a de réels avantages à les conserver. Cela vous permet de construire un historique avec nous, ce qui vous donnera accès aux futurs PAPE.
À l’inverse, si vous choisissez de vendre vos actions dans votre fenêtre de revente immédiate, vous ne pourrez pas participer aux futurs PAPE avec Wealthsimple.