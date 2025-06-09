Des actions aux prix du PAPE – avant le marché

Excellente question. Tout d’abord, vous devrez accéder à la liste à jour des PAPE offerts (uniquement sur le Web pour le moment, bientôt sur notre application). Si vous êtes admissible, sélectionnez un PAPE et indiquez le nombre d’actions que vous souhaitez acheter – c’est ce qu’on appelle une déclaration d’intérêt. (Vous ne pouvez faire qu'une offre par PAPE ouvert.) À ce stade, votre offre est soumise et nous la conservons, et réservons le montant nécessaire pour la couvrir. Vous pouvez relaxer – et garder un œil sur l’actualité.

Nous vous informerons une fois le prix d’émission officiel. Votre offre d’achat peut être annulée à tout moment avant la fin de la période de déclaration d’intérêt. Nous vous informerons à l’avance de votre date limite.