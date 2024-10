Banques populaires au Canada en 2024

Choisir une banque n’est pas une décision à prendre à la légère. Après tout, c’est là que vous allez garder votre argent durement gagné. Mais comme les banques ne sont pas toutes égales, vous devez penser à des facteurs tels que les frais, l’accessibilité et la sécurité. Recherchez également des avantages tels que des taux d’intérêt concurrentiels pour les comptes d’épargne, des promotions à l’ouverture d’un compte et la protection contre les découverts, qui peuvent vous faire gagner du temps et de l’argent. Et n’oubliez pas que vous pouvez également profiter de tout cela ailleurs que dans les banques traditionnelles.

Faire ce choix demande bien sûr du travail. Mais vous pouvez fermer les 18 onglets ouverts depuis une semaine sur votre ordinateur, car nous avons dressé un panorama complet des banques les plus populaires au Canada selon leur clientèle à partir des informations dont nous disposons en septembre 2024. Dans cette liste composée de grandes banques, de banques en ligne et d’institutions non traditionnelles, vous pourrez choisir celle qui convient le mieux à vos habitudes et à votre portefeuille.

Les grandes banques canadiennes

Commençons par les classiques. Ce sont les banques traditionnelles qui ont pignon sur rue dans plusieurs villes, qui ont leurs propres guichets automatiques et qui servent leur clientèle depuis longtemps. Même si les banques en ligne sont devenues plus courantes et plus pratiques, de nombreuses personnes continuent de se tourner vers les banques traditionnelles. Elles croient en l’importance d’entretenir une relation concrète avec leur banque locale et de rencontrer quelqu’un pour obtenir la meilleure offre, négocier des frais ou trouver des solutions à des cas particuliers.

Au Canada, on parle souvent des « cinq grandes banques », qui sont connues à l’échelle nationale et qui sont présentes à la grandeur du pays. Voici leur profil.

Banque Royale du Canada (RBC)

Fondée en 1864, RBC est la banque la plus importante au Canada en ce qui concerne les actifs et sert plus de 17 millions de personnes dans le monde. Elle propose des comptes chèques, des comptes d’épargne, des comptes étudiants, des comptes pour la clientèle immigrante et même des comptes en dollars américains. Ses comptes chèques sont assortis de frais qui varient entre 4 $ et 30 $ par mois et font l’objet de promotions destinées à la nouvelle clientèle.

Forte de sa taille et de ses antécédents solides, RBC est une des banques les plus populaires au Canada. Elle jouit du plus grand réseau de succursales et de guichets automatiques au pays – plus de 50 000 points qui permettent à sa clientèle d’effectuer des retraits sans frais. Outre ses comptes chèques et d’épargne, RBC propose des produits d’assurance, une plateforme de placement et des services de gestion de patrimoine.

Banque Toronto-Dominion (TD)

La TD est la deuxième banque en importance au Canada et sert une clientèle de plus de 27 millions de personnes partout dans le monde. En plus d’être bien représentée à l’échelle internationale, la TD compte près de 1 100 succursales au Canada et un réseau de 3 400 guichets automatiques dans tout le pays. Elle a été fondée à Toronto en 1955.

La TD propose un vaste éventail de comptes, notamment des comptes chèques dont les frais varient entre 3,95 $ et 29,95 $ par mois, ainsi que des comptes d’épargne, des comptes étudiants, des comptes pour les jeunes, des comptes en dollars américains et des comptes destinés à la clientèle nouvellement arrivée au Canada. Elle propose également des cartes de crédit, des prêts, du financement hypothécaire, des assurances, des régimes de retraite (REER, CELI) et des produits de placement.

Banque Scotia

Troisième banque en importance au Canada, la Banque Scotia a été fondée en 1832 et compte plus de 25 millions de clientes et de clients partout dans le monde. Elle se caractérise par une vaste gamme de produits financiers, une stabilité de longue date, et un réseau composé de milliers de succursales physiques et de plus de 3 500 guichets automatiques au Canada.

La Banque Scotia propose six types de comptes bancaires différents, dont des comptes chèques, des comptes d’épargne, des comptes étudiants et des comptes pour les personnes âgées. Les frais mensuels associés aux comptes chèques varient de 3,95 $ à 30,95 $, dans le cas du Forfait Ultime qui comporte une foule d’avantages. La banque propose également 17 types de cartes de crédit, que ce soit des cartes sans frais, avec remise en argent ou avec primes de voyage. Outre les comptes bancaires courants et les cartes de crédit, la Banque Scotia propose des prêts, du financement hypothécaire et des marges de crédit. Elle offre également sa propre plateforme de négociation, ainsi que des comptes de placement tels que des REER et des CELI.

Banque de Montréal (BMO)

BMO est la quatrième grande banque en importance au Canada et aussi la plus ancienne. En effet, elle a été fondée à Montréal en 1817. Elle sert 12 millions de personnes, et son réseau compte plus de 1 000 succursales et plus de 4 600 guichets automatiques.

BMO propose une grande variété de comptes chèques et de comptes d’épargne, dont des comptes étudiants, des comptes pour les personnes nouvellement arrivées au Canada et des services bancaires spécialement conçus pour les membres des communautés autochtones. Les frais mensuels pour les comptes chèques varient entre 4 $ et 30 $, dans le cas des forfaits complets comprenant, par exemple, une prime d’ouverture de 600 $ et un compte d’épargne gratuit en dollars américains. Parmi ses autres produits financiers, il y a les prêts, les cartes de crédit, le financement hypothécaire, les assurances, les services de planification financière et les placements (REER, CELI).

Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC)

Fondée en 1961, la Banque CIBC est la cinquième banque en importance du Canada. Elle sert 14 millions de personnes par l’entremise d’un réseau composé de quelque 1 100 succursales et de plus de 3 700 guichets automatiques.

Elle propose divers comptes chèques et d’épargne, dont des comptes étudiants et pour personnes âgées, ainsi que des comptes en dollars américains et des comptes pour travailleurs étrangers et travailleuses étrangères. Les frais mensuels pour les comptes chèques varient entre 4 $ et 29,95 $. Outre les comptes bancaires, la Banque CIBC propose des produits financiers traditionnels tels que des prêts, du financement hypothécaire et des assurances, ainsi que des produits de placement comme des CELI et des REER.

Bien que les cinq grandes banques se ressemblent énormément en ce qui concerne leurs comptes et leurs caractéristiques, nous vous recommandons de consulter leurs sites Web. Vous y trouverez des précisions sur leurs promotions saisonnières ou leurs offres destinées à la nouvelle clientèle.

Les banques en ligne populaires au Canada

D’une part, il y aura toujours des gens qui ne jurent que par les antécédents et le service humain des banques traditionnelles. D’autre part, un nombre croissant de personnes font leurs opérations bancaires de la même façon qu’elles regardent leurs émissions, commandent leurs repas ou achètent leurs billets de spectacle : sur Internet. Les banques 100 % en ligne font de plus en plus d’adeptes grâce à la commodité qu’elles proposent. En effet, elles vous permettent d’effectuer toutes vos opérations bancaires à partir d’un ordinateur portable ou même d’une application mobile, et ce, dans le confort de votre foyer, sans adapter votre emploi du temps aux heures d’ouverture de la succursale.

Les comptes chèques des banques traditionnelles facturent habituellement des frais de tenue de compte. En revanche, la plupart des banques en ligne n’exigent aucuns frais pour leurs comptes, ne vous demandent pas de maintenir un solde minimum très élevé (parfois elles n’en exigent pas du tout) et offrent des taux d’intérêt élevés sur leurs comptes d’épargne. C’est parce qu’elles ont beaucoup moins de frais généraux, n’ayant pas à louer de locaux pour des succursales physiques ni à payer de personnel pour la sécurité ou le service au comptoir. En retour, elles vous font profiter de ces économies de coûts.

Voici les banques en ligne les plus populaires au Canada.

Tangerine

Détenue par la Banque Scotia, Tangerine est une banque à part entière qui propose sa propre gamme de cartes de crédit, de prêts hypothécaires et de produits de placement, ainsi que cinq comptes d’épargne différents. Elle offre également des REER et des CELI. Elle sert plus de 2 millions de personnes, et son actif total s’élève à quelque 40 milliards de dollars. Le compte chèques de Tangerine ne comporte pas de frais mensuels et offre un accès gratuit à un nombre illimité d’opérations courantes, à des chèques (dans le cas du premier carnet) et à 3 500 guichets automatiques au Canada et à 44 000 dans le monde entier.

Simplii

Cette banque en ligne appartient à un autre joueur important du secteur bancaire canadien : la Banque CIBC. Comme son nom l’indique, cette institution privilégie la simplicité. Elle propose des comptes chèques sans frais, des comptes d’épargne à taux d’intérêt élevé et tous les produits financiers habituels que vous connaissez des banques traditionnelles – cartes de crédit, prêts, financement hypothécaire et placements. Simplii sert une clientèle composée de quelque 2 millions de personnes. Son compte chèques sans frais offre un nombre illimité d’achats par carte de débit, de paiements de factures et de retraits, un accès gratuit à plus de 3 400 guichets automatiques CIBC au Canada et des opérations gratuites par Virement INTERAC.

Banque EQ

La Banque EQ est la division en ligne de la Banque Équitable. Elle propose un produit qui est à la fois un compte chèques et un compte d’épargne sans frais mensuels, sans solde minimum et avec un nombre illimité d’opérations gratuites. Son but est de permettre à une clientèle de quelque 400 000 personnes de profiter d’un taux d’intérêt de 2,5 % sans avoir à subir de pénalités financières chaque fois qu’elle utilise son compte d’épargne pour se payer, par exemple, un café. La Banque EQ propose également des certificats de placement garanti de un à cinq ans à taux d’intérêt élevé.

Banque Manuvie

La Banque Manuvie est une filiale en propriété exclusive de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers. Ne vous laissez pas dérouter par ses origines – c’est bel et bien une banque, qui propose des comptes chèques et d’épargne, des prêts, du financement hypothécaire et des placements. Vous n’aurez pas à payer de frais mensuels. Cependant, vous devez conserver un solde d’au moins 1 000 $ dans votre compte pour éviter de payer pour les dépôts et les virements. Manuvie offre également un taux d’intérêt de 2,85 % sur son compte Avantage, qui est essentiellement un compte chèques et d’épargne hybride.

Les titulaires de compte ont également un accès sans frais à plus de 3 500 guichets automatiques au Canada par l’intermédiaire du réseau The Exchange.

Motusbank

Pour faire différent, motusbank écrit son nom tout en minuscules. C’est une banque 100 % en ligne qui offre une gamme complète de produits bancaires, dont des comptes chèques et des comptes d’épargne sans frais. Elle propose également des prêts personnels, des prêts hypothécaires et des produits de placement. Comme les autres banques en ligne, elle ne compte pas de succursale physique, mais sa clientèle dispose d’un accès gratuit à plus de 3 700 guichets automatiques partout au Canada grâce au réseau The Exchange.

Les institutions financières non traditionnelles

Tout comme les banques en ligne, les institutions financières non traditionnelles ont pris leur essor. De nos jours, elles offrent un vaste éventail de comptes d’épargne et de placement sans être des banques à proprement parler. Si ces institutions font des adeptes, c’est parce qu’elles se spécialisent dans des besoins financiers bien particuliers, comme les placements, tout en offrant des services sur mesure à des prix des plus abordables. Un autre facteur qui rend ces institutions attrayantes est leur capacité à offrir des produits novateurs, comme les comptes chèques et d’épargne hybrides, qui jumellent les côtés pratiques d’un compte chèques avec le potentiel de croissance d’un compte d’épargne à taux d’intérêt élevé.

De plus, si vous êtes novice et que vous avez le goût d’essayer de nouveaux produits financiers, les institutions financières non traditionnelles vont généralement simplifier les formalités. Sur ce, voici quelques-unes des meilleures institutions financières non traditionnelles du Canada.

Wealthsimple

Wealthsimple n’est pas une banque. Cela ne nous empêche pas d’offrir une gamme de produits financiers sans frais ou à frais modiques, dont notre compte chèques et d’épargne hybride Wealthsimple Cash, ainsi que des comptes d’entreprise, des comptes de placement personnels conjoints et individuels et des produits de placement comme les REER, les CELI, les REEE et les FERR. Nous offrons également une plateforme de placements autonomes et la possibilité de négocier des cryptomonnaies.

Chez Wealthsimple, nos produits financiers sont bien pensés. Il n’y a aucun solde minimum à maintenir et aucune commission sur les opérations boursières. Vous avez droit à du soutien humain et à des frais de gestion peu élevés sur les comptes de placement. Pour couronner le tout, nous offrons des taux d’intérêt concurrentiels à toute notre clientèle, ainsi que des options de placement automatisées.

Koho

Koho est une institution financière canadienne qui sert environ 1 million de personnes. Ses comptes chèques sans frais jumellent les avantages d’une carte de crédit et d’un compte d’épargne. Son taux d’intérêt est de 4,5 % sur la première tranche de 1 000 $ du solde, puis de 3 % sur la tranche suivante. Elle propose également le programme « Montants arrondis », qui vous permet d’arrondir vos achats aux 1 $, 2 $, 5 $ ou 10 $ les plus proches, puis de mettre la différence de côté à titre d’épargne. Vous pouvez vous fixer des objectifs d’épargne qui seront associés à votre carte Koho (une carte Visa prépayée rechargeable). Bien que Koho ne remplace pas toutes les nécessités bancaires, son produit offre les côtés pratiques d’un compte chèques, et son application donne accès à plus d’avantages et un meilleur contrôle des dépenses et de l’épargne.

Neo

Neo est une société canadienne de services financiers qui propose des cartes de crédit, des comptes d’épargne à taux d’intérêt élevé et des placements gérés. Sa carte Neo Argent, qui se veut une version améliorée de la carte de débit traditionnelle, promet des remises d’argent pouvant atteindre 5 % chez de milliers de partenaires de Neo (comme des restaurants, des services de covoiturage et des plateformes de diffusion en continu). De plus, son service Neo Placements, qui compte environ 1 million d’adeptes, offre à la fois le savoir-faire de gestionnaires de portefeuille en chair et en os et la facilité des placements en ligne.

Bien que Neo ne soit pas une banque, elle offre ses produits financiers en étroite collaboration avec des prêteurs tels que Peoples Bank et la Banque EQ (qui sont agréés au Canada). En outre, Neo a déclaré que les dépôts sur son compte Neo Argent sont protégés par la SADC – un détail appréciable si quelque chose de grave devait lui arriver.

Moka (anciennement Mylo)

Moka (anciennement Mylo) est une application d’épargne qui fait environ 750 000 adeptes partout dans le monde. Elle permet aux gens d’ici d’arrondir leurs achats par carte de débit ou de crédit liée, puis de verser la différence dans un compte de placement. Elle propose également des programmes de placements récurrents pour faire fructifier encore plus votre épargne, qui est investie par l’équipe de gestionnaires de portefeuille dans un portefeuille diversifié de FNB à faible coût.

Moka exige des frais fixes de 4,99 $ par mois pour ses services, plus des frais de gestion de portefeuille qui varient entre 0,06 % et 0,38 %.

Nest Wealth

Nest Wealth est une société de gestion de patrimoine qui propose une gamme de comptes de placement et d’options de portefeuille faciles à utiliser. Fondée en 2014, elle simplifie l’accès aux placements grâce à des technologies intelligentes et à des principes de placement éprouvés.

Nest Wealth n’exige pas de montant minimum et offre des CELI, des REER et des FERR, ainsi qu’un soutien à la clientèle et des conseils financiers. Cependant, elle facture des frais : 25 $ par mois pour les placements inférieurs à 75 000 $, 50 $ par mois entre 75 000 $ et 150 000 $, et 80 $ par mois entre 150 000 $ et 325 000 $.

Investissement Direct CI (anciennement WealthBar)

Investissement Direct CI (anciennement WealthBar) est un gestionnaire de portefeuille enregistré et un agent d’assurance-vie à part entière en Colombie-Britannique et en Ontario. L’entreprise se décrit comme offrant des placements en ligne de qualité supérieure sans le prix de la qualité supérieure. Elle gère un actif de plus de 5 milliards de dollars canadiens selon la formule du robot-conseiller, tout comme Wealthsimple et Nest Wealth.

CI offre des comptes de placement personnels, des REER, des CELI et des FERR, ainsi que des comptes d’entreprise – le tout géré par une équipe professionnelle. Cela dit, Investissement Direct CI exige un montant minimum de 1 000 $.

Comparez les banques et institutions financières en ligne au Canada

Vous voulez comparer rapidement ce que les banques en ligne ont à offrir? Pas de problème.

Caractéristique Tangerine Wealthsimple Banque EQ Simplii Manuvie Motusbank Compte chèques Oui Oui (compte chèques et d’épargne hybride) Oui Oui Oui (compte chèques et d’épargne hybride) Oui Compte d’épargne Oui (5 types) Oui (compte chèques et d’épargne hybride) Oui (compte chèques et d’épargne hybride) Oui Oui (compte chèques et d’épargne hybride) Oui Comptes étudiants/ pour jeunes Non Non Non Non Non Non Frais mensuels 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10 $/mois pour le Forfait bancaire tout inclus (sauf si le solde augmente de 100 $/mois), aucuns frais pour les autres comptes 0 $ Solde minimum du compte Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Taux d’intérêt maximum sur l’épargne 0,45 % pour le compte d’épargne 3,25 % minimum 2,50 % 0,40 % jusqu’à 100 000 $ 1,85 % (pour le compte d’épargne à intérêt élevé du Forfait bancaire tout inclus) 1,85 % (pour le compte d’épargne seulement) Placements CPG, fonds indiciels Fonds indiciels, FNB, fonds communs de placement, actions, obligations CPG CPG, fonds communs de placement CPG, fonds communs de placement, FNB CPG, fonds communs de placement Comptes de placement REER, CELI, FERR, comptes non enregistrés REER, CELI, FERR, comptes non enregistrés REER, CELI, CELIAPP, comptes non enregistrés REER, CELI, comptes non enregistrés REER, CELI, FERR, comptes non enregistrés CELI, REER, comptes non enregistrés

En fin de compte (et c’est le cas de le dire), tout dépend de l’expérience bancaire dont vous avez besoin. Tenez-vous à regrouper tous vos produits et services financiers sous un même toit, quitte à payer des frais un peu plus élevés? Cherchez-vous plutôt des produits financiers qui vous aideront à rehausser votre épargne ou à simplifier vos placements moyennant des frais peu élevés? Retirez-vous constamment de l’argent comptant ou préférez-vous payer par carte afin d’accumuler des points ou des remises en argent? Quels que soient vos besoins et vos préférences, voici quelques éléments à considérer au moment de choisir votre banque.