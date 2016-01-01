Vous obtenez une participation par dollar de dépôt net. Les dépôts nets représentent le total de vos dépôts et transferts dans vos comptes Wealthsimple, moins tout retrait. Par exemple, si vous déposez 500 $ et retirez 200 $, votre dépôt net serait de 300 $ et vous vaudrait 300 participations.

Si vous recevez un dépôt direct, vos participations seront doublées automatiquement. Si l’on prend le même exemple, vous auriez donc 600 participations.

Notez que ce ne sont pas tous les retraits qui réduisent vos participations. Les opérations suivantes ne comptent pas :