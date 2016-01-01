Millionaire du mois
Trouvez les aubaines. Devenez millionnaire.
On fait tirer 1 million de dollars, chaque mois
1. Inscrivez-vous
Et recevez 500 participations (en ouvrant et en approvisionnant un compte chèques).
2. Épargnez pour augmenter vos chances
Invitez aussi vos proches et transférez votre paie pour maximiser vos chances.
3. Restez à l’affût
Il y a des tirages chaque semaine. Vos participations s’accumulent jusqu’au tirage du grand prix, puis reviennent à 500 le mois suivant.
1 million par mois, un prix par semaine
25 000 $ | Semaine 1
50 000 $ | Semaine 2
100 000 $ | Semaine 3
1 000 000 $ | Semaine 4
Maximisez vos chances de gagner
Inscription et ajout de fonds à un compte chèques = 500 participations
Et votre inscription sera maintenue (les 500 participations aussi) mois après mois, après mois, après mois.
+ 1 participation par dollar épargné
On soustrait les fonds sortants des entrées d’argent. Et si le montant est positif : ding, ding, ding! Chacun de ces dollars compte pour une participation.
+ 1 participation par dollar transféré
Transférez des fonds d’une autre institution financière chez Wealthsimple : ça compte aussi!
+ 5 000 participations par invitation réussie
Vos proches n’auront qu’à déposer 100 $ dans un premier compte Wealthsimple dans les 30 jours.
+ On double le total avec le dépôt direct de votre paie
Additionnez toutes vos participations et doublez le total en configurant le dépôt direct. Valide dès le premier mois où une paie sera déposée.
En suivant la formule, vous pourriez cumuler jusqu’à 100 000 participations par mois.
Votre chance de devenir millionnaire?
Ça commence par une simple inscription.
Sous conditions. En fournissant votre courriel, vous consentez à recevoir des communications de la part de Wealthsimple. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. En vous inscrivant, vous acceptez nos conditions d’utilisation et notre politique de confidentialité. Contactez-nous à privacy@wealthsimple.com ou au 80, avenue Spadina, Toronto (Ontario).
FAQ
Le tirage Millionnaire du mois a-t-il vraiment lieu tous les mois?
Le tirage Millionnaire du mois a-t-il vraiment lieu tous les mois?
Oui! Millionnaire du mois est un concours permanent qui se déroule chaque mois. Le concours de juin se déroule du 28 mai au 24 juin 2026, et celui de juillet commence le 25 juin – il n'y a donc pas d’écart entre les périodes. Cela signifie que tous les dépôts, transferts ou invitations admissibles qui n'arrivent pas à temps pour le tirage du mois en cours peuvent être automatiquement pris en compte pour le suivant, tant que vous restez inscrite.
Comment vais-je savoir si j’ai gagné?
Comment vais-je savoir si j’ai gagné?
Nous pigeons des gagnants au sort tous les jeudis. Revenez dans l’app pour découvrir si vous avez gagné. Vous recevrez aussi un courriel si vous faites partie des gagnants.
Comment les dépôts nets sont-ils calculés?
Comment les dépôts nets sont-ils calculés?
Vous obtenez une participation par dollar de dépôt net. Les dépôts nets représentent le total de vos dépôts et transferts dans vos comptes Wealthsimple, moins tout retrait. Par exemple, si vous déposez 500 $ et retirez 200 $, votre dépôt net serait de 300 $ et vous vaudrait 300 participations.
Si vous recevez un dépôt direct, vos participations seront doublées automatiquement. Si l’on prend le même exemple, vous auriez donc 600 participations.
Notez que ce ne sont pas tous les retraits qui réduisent vos participations. Les opérations suivantes ne comptent pas :
- Les virements entre vos comptes Wealthsimple;
- Les paiements effectués avec la carte Mastercard prépayée;
- Les paiements de carte de crédit Wealthsimple, paiements de factures et les débits préautorisés;
- Les retraits sur le solde débiteur d’un compte sur marge ou les emprunts d’une marge de crédit sur portefeuille
Quels dépôts et transferts sont admissibles?
Quels dépôts et transferts sont admissibles?
La plupart des dépôts et transferts comptent. Voici quelques exemples :
Les dépôts provenant de l’extérieur de Wealthsimple, dont :
- Les dépôts directs;
- Les transferts de comptes bancaires externes liés;
- Les télévirements;
- Les transferts depuis une carte de débit Visa ou Mastercard liée;
- Les virements Interac🅫 et paiements entre particuliers reçus dans le(s) compte(s) de la personne participante;
- Les dépôts d’argent physique;
Des transferts de comptes institutionnels admissibles :
- REER
- REER de conjoint
- CRI
- CELI
- Compte non enregistré
- Crypto
- CELIAPP
- REEE
- FERR
- FRV
- Comptes d’entreprises
Et si j’ai fait des dépôts et invitations avant de m’inscrire?
Et si j’ai fait des dépôts et invitations avant de m’inscrire?
Pas de souci! Tant que votre dépôt ou virement a été effectué le 28 mai 2026 ou après cette date, il comptera automatiquement dans vos participations, même si vous n'étiez pas encore inscrit à ce moment-là.
La même règle s'applique aux invitations. Vos participations seront automatiquement comptabilisées dans votre total si :
- La personne que vous avez invitée a rejoint Wealthsimple en utilisant votre lien d’invitation;
- Elle a déposé au moins 100 $ dans son compte dans les 30 jours suivant son inscription;
- Ce dépôt a été effectué entre le 28 mai 2026 et le 24 juin.
Vous cumulez des participations même si vous n'étiez pas encore inscrit au moment où la personne invitée a effectué son dépôt.
Toute activité terminée avant le 28 mai ne sera pas admissible, car elle est antérieure à la période d’inscription. Veuillez noter qu'aucune exception ne peut être faite.
Mes participations s’accumulent-elles au cours du tirage mensuel?
Mes participations s’accumulent-elles au cours du tirage mensuel?
Oui! Vos participations s’accumulent de semaine en semaine, jusqu’au tirage du million.
Vos participations se réinitialiseront au début de chaque nouveau Millionnaire du mois, pour lequel vous serez automatiquement inscrit·e et recevrez toujours 500 participations.
Par exemple, si vous vous inscrivez et faites un dépôt la première semaine du tirage, ces participations s’appliqueront aux 4 tirages du mois de juin. Le total des participations sera remis à 500 le 25 juin, soit la date du lancement du tirage du Millionnaire du mois de juillet, tant que vous restez incrit·e.
Notez que ces participations seraient doublées à 1 000 si vous avez configuré un dépôt direct.
Puis-je combiner ce tirage avec d’autres offres?
Puis-je combiner ce tirage avec d’autres offres?
Oui! Ce tirage peut être combiné avec toute autre offre Wealthsimple actuellement disponible, à moins qu’il ne soit spécifié autrement dans les modalités des offres.
Par exemple, vous pouvez recevoir 25 $ par invitation en invitant des proches à Wealthsimple, en plus d'obtenir 5 000 participations par invitation admissible.