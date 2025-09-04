Difficile de comprendre les rendements en dividendes si on ne connaît pas les dividendes! Voici donc un petit rappel : les dividendes sont des profits que l’entreprise partage avec ses actionnaires selon le nombre d’actions que chaque personne détient. Ce ne sont cependant pas toutes les entreprises qui en versent. Celles qui le font sont généralement plus matures et stables; elles tendent à avoir des revenus constants et n’ont pas besoin de réinvestir chaque sou gagné dans l’entreprise. Bien qu’il y ait des exceptions, les dividendes sont habituellement versés tous les trois mois. Ils peuvent être augmentés ou diminués par le conseil d’administration d’une entreprise.

Maintenant, la partie excitante : les rendements en dividendes! C’est tout simplement le pourcentage du cours actuel d’une action représenté par un dividende. C’est aussi une façon facile de comparer un dividende à un autre.

Par exemple, disons que l’entreprise A verse un dividende de 0,15 $ par action, tandis que l’entreprise B vers 0,75 $ par action. On pourrait croire que l’entreprise B verse le meilleur dividende, mais cela dépend entièrement du cours de son action. Disons donc que l’entreprise A se négocie à 10 $ par action, et l’entreprise B, à 100 $ par action. Un investissement de 100 $ dans l’entreprise A vous donnerait donc un dividende trimestriel de 1,50 $, alors que le même investissement de 100 $ dans l’entreprise B vous donnerait 0,75 $ en dividendes trimestriels, soit 50 % de moins.

Pour calculer le rendement en dividendes, on divise le montant que verse une entreprise par année par le cours de son action. Par exemple, si l’entreprise C verse un dividende trimestriel de 5 $ sur une action de 200 $, son rendement en dividendes serait de 2,5 %.

Formule du rendement en dividendes Rendement en dividendes = Dividendes annuels / cours de l’action x 100

Bien qu’il soit toujours exprimé en pourcentage, le rendement en dividendes peut refléter diverses choses : le total des dividendes versés durant le plus récent exercice financier, le total des dividendes versés au cours des quatre derniers trimestres, peu importe l’exercice, ou même le dividende le plus récent multiplié par quatre pour extrapoler les dividendes futurs. Cette dernière option peut faire une grande différence si une action particulière a connu d’importantes fluctuations de prix.

Le plus souvent, toutefois, il reflète le rendement en dividendes de l’exercice en cours. Pour le calculer, il faudra ajouter une étape à l’équation ci-dessus : multiplier le dividende trimestriel actuel par quatre pour refléter le dividende annuel projeté (en tenant pour acquis que le dividende est assez représentatif du niveau moyen).

Rendement en dividendes actuel = (Dividendes actuels x 4)/(Cours de l’action) x 100

Un exemple? Penchons-nous sur l’entreprise fictive CHOU. À la fermeture des marchés le 7 janvier 2025, l’action de CHOU se négociait à 188,52 $. Ses dividendes trimestriels s’élevaient à 0,51 $. Donc :

Rendement en dividendes de CHOU en date du 7 janvier 2025 (0,51 $ x 4) / 188,52 $ x 100 = 1,94 %

Lorsque le cours de l’action d’une entreprise augmente, son rendement en dividendes diminue. Pourquoi? Parce que le dividende représente un pourcentage plus petit du cours de l’action. Et ça fonctionne dans le sens inverse aussi : une baisse du cours de l’action signifie généralement un rendement en dividendes plus élevé. Pour cette raison, un actionnaire pourrait ne pas être d’humeur à célébrer un rendement en dividendes en hausse.

En 2018, Ford affichait un impressionnant rendement en dividendes de presque 7 %, mais cela reflétait le fait que l’action avait perdu près de 50 % de sa valeur au cours des cinq années précédentes. Il existe même un terme pour décrire les entreprises qui utilisent des rendements en dividendes élevés pour attirer les gens à acheter des actions sans valeur : le piège du rendement en dividendes. Une personne avertie en vaut deux!