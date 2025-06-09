Passer au contenu principal

Emprunt

Accéder à des liquidités, ce n’est pas toujours simple. Mais il existe des façons plus avantageuses d’y arriver, que ce soit en choisissant la bonne carte de crédit ou en empruntant sur la valeur de vos actifs pour obtenir un meilleur taux. Parlons taux d’intérêt, marge de crédit et plus.

Lecture : 4 min

Qu’est-ce qu’une marge de crédit sur portefeuille?

Lecture : 7 min

Le coût caché de la vente : pourquoi emprunter peut être plus avantageux que liquider ses placements

Lecture : 3 min

Comment fonctionne l'intérêt sur une carte de crédit

En savoir plus sur l’emprunt

Découvrir tous les articles

Ratio prêt-valeur (RPV) : emprunter intelligemment en période de volatilité

Lecture : 5 min

Le coût caché de la vente : pourquoi emprunter peut être plus avantageux que liquider ses placements

Lecture : 7 min

Marge de crédit hypothécaire, compte sur marge ou marge de crédit sur portefeuille – comment choisir?

Lecture : 7 min

Qu’est-ce qu’une marge de crédit sur portefeuille?

Lecture : 4 min

Comment fonctionne l'intérêt sur une carte de crédit

Lecture : 3 min

Avance de fonds : tout ce qu’il faut savoir avant d’y recourir

Lecture : 6 min

Comment choisir un prêt hypothécaire

Lecture : 5 min

Combien puis-je me permettre de payer pour mon hypothèque?

Lecture : 3 min

Prêt hypothécaire à taux fixe et variable : quelle est la différence?

Lecture : 2 min

Ressources supplémentaires

L’investissement, expliquer

Épargner sans avoir besoin d'un doctorat en économie

Faire ses impôts, ça n'a pas à faire mal

Quels comptes méritent leur place dans vos finances?

Acheter une propriété: Ce qu'il faut savoir

La retraite : pensez-y avant d'être rendu là

La crypto, c’est compliqué. On va démêler ça

Le trading d’options décrypté

Envie d’emprunter sans hypothéquer votre avenir?

Découvrez comment accéder à des liquidités pour la voiture dont vous avez besoin (ou le sac à main dont vous pourriez vous passer).

Inscription