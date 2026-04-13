Vous aviez peut-être une cote de crédit parfaite dans votre pays : paiements faits à temps pendant des années, relation solide avec votre banque, hypothèque remboursée en entier… Ça ne compte pas ici. Les agences d’évaluation du crédit au Canada ne reconnaissent pas les dossiers de crédit d’un autre pays. Donc, vous recommencez à zéro.

Ça n’a rien de personnel, mais ça peut vous donner cette impression si on vous refuse un forfait téléphonique ou un appartement parce que vous n’avez pas encore de dossier de crédit. Dans ce guide, nous expliquons le fonctionnement des cotes de crédit au Canada, les produits de crédit offerts aux nouveaux arrivants et les étapes pour se bâtir un bon crédit.

L’importance du crédit après votre arrivée au Canada

Pour vous bâtir un crédit au Canada en tant que nouvel arrivant, obtenez d’abord un numéro d’assurance sociale (NAS), puis ouvrez un compte bancaire canadien et demandez une carte de crédit conçue pour les personnes n’ayant pas de dossier de crédit au Canada (carte garantie ou carte pour nouvel arrivant). Ensuite, utilisez la carte pour des petits achats, payez le solde en entier chaque mois et maintenez un faible niveau d’utilisation du crédit.

Le crédit est important pour bien des aspects de la vie au Canada :

Location d’un appartement : les propriétaires effectuent une vérification du crédit avant d’approuver un locataire.

Forfait de téléphone cellulaire : les fournisseurs peuvent exiger un dépôt si vous n’avez pas de dossier de crédit.

Demande de prêt ou d’hypothèque : les prêteurs se servent des cotes de crédit pour déterminer l’admissibilité et les taux d’intérêt.

Certains emplois : certains employeurs vérifient les antécédents, dont le dossier de crédit.

La bonne nouvelle, c’est qu’il est simple de vous bâtir un crédit une fois que vous comprenez le système. Et les habitudes que vous adoptez maintenant vous rapporteront pendant des années.

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Qu’est-ce que la cote de crédit?

La cote de crédit est un chiffre entre 300 et 900 qui reflète votre capacité à gérer vos dettes. Les prêteurs, les propriétaires et certains employeurs vérifient cette cote pour évaluer le risque avant de prendre des décisions à votre sujet.

Il y a deux agences d’évaluation du crédit au Canada : Equifax et TransUnion. Chaque agence calcule les cotes de crédit un peu différemment. Votre cote peut donc varier, et c’est normal.

On pense souvent à tort que les nouveaux arrivants ont une cote initiale de 300 (la plus faible). Mais une cote de 300 correspond à un mauvais dossier de crédit : paiements non effectués, défauts, comptes envoyés en recouvrement. Mais comme nouvel arrivant, vous n’avez pas encore de dossier de crédit. Vous n’avez donc pas de mauvaise cote, mais il peut quand même y avoir des obstacles jusqu’à ce que vous ayez un crédit établi.

Les agences d’évaluation du crédit analysent cinq facteurs pour calculer votre cote. Si vous les comprenez, vous prendrez de meilleures décisions dès le départ.

Historique des paiements

L’historique des paiements est le facteur le plus influent. Payez-vous vos factures à temps tous les mois? Un seul paiement en retard peut nuire à votre cote et rester inscrit à votre dossier de crédit pendant 7 ans. Cependant, c’est aussi le facteur sur lequel vous avez le plus de contrôle.

Utilisation du crédit

L’utilisation du crédit est le pourcentage du crédit disponible que vous utilisez. Si vous avez une carte de crédit ayant une limite de 1 000 $ et que votre solde s’élève à 700 $, votre taux d’utilisation est de 70 %.

En maintenant un faible taux d’utilisation, vous dites aux prêteurs que vous ne comptez pas seulement sur de l’argent emprunté. En général, on recommande d’utiliser moins de 30 à 35 % de votre limite de crédit. Fait surprenant : un taux d’utilisation élevé peut nuire à votre cote même si vous payez votre solde en entier chaque mois, parce que les agences pourraient vérifier votre solde au milieu du cycle de facturation, avant votre paiement.

Ancienneté du dossier de crédit

Les prêteurs ont plus de données pour évaluer votre fiabilité si votre dossier de crédit existe depuis longtemps. Les nouveaux arrivants sont désavantagés parce que leur dossier au Canada est nouveau, et c’est exactement pourquoi il est important de commencer le plus tôt possible. Plus vous gardez un compte longtemps, plus il y aura d’informations à évaluer. Vous pouvez très bien ouvrir un compte dès votre arrivée et choisir d’en ouvrir un autre plus tard, mais si vous fermez l’ancien compte, l’ancienneté de votre dossier de crédit sera réduite. C’est donc une bonne idée de le garder ouvert (même si vous ne l’utilisez pas).

Types de comptes de crédit

Une combinaison de différents produits de crédit (carte de crédit, prêt auto et marge de crédit) peut avoir une influence positive sur votre cote au fil du temps. Mais n’ouvrez pas plusieurs comptes simplement pour diversifier. Il y a plus de risques que d’avantages à obtenir du crédit dont vous n’avez pas besoin.

Nouvelles interrogations de crédit

Quand un prêteur vérifie votre crédit avant d’approuver une demande, il effectue une interrogation de crédit inscrite, ce qui peut abaisser légèrement votre cote. Mais la vérification de votre propre cote est une interrogation non inscrite qui ne change pas votre cote.

Si un trop grand nombre d’interrogations sont inscrites dans votre dossier sur une courte période, les prêteurs peuvent l’interpréter comme un signe de détresse financière. Évitez cette situation en espaçant les demandes de crédit.

Avant de demander du crédit au Canada, il vous faudra un numéro d’assurance sociale (NAS). Vous avez besoin de ce numéro à neuf chiffres pour travailler au Canada, ouvrir un compte bancaire (la plupart du temps) et accéder aux programmes gouvernementaux.

Vous pouvez demander un NAS en personne à un bureau de Service Canada ou en ligne dans le site Web du gouvernement du Canada. Vous devrez fournir des documents d’immigration valides et une preuve d’identité. Consultez le site de Service Canada pour voir la liste complète des documents requis.

Cartes de crédit pour les nouveaux arrivants sans dossier de crédit

Pour obtenir une carte de crédit sans garantie, il faut normalement avoir un dossier de crédit existant au Canada. C’est une sorte d’impasse : il faut avoir du crédit pour obtenir du crédit. Mais heureusement, il y a des solutions pour les personnes qui veulent se bâtir un crédit au Canada.

Cartes de crédit garanties

Vous pouvez obtenir une carte de crédit garantie en fournissant un dépôt remboursable, qui devient votre limite de crédit. Si vous déposez 500 $, votre limite sera de 500 $.

Pourquoi les prêteurs offrent-ils ces cartes? Parce que le dépôt réduit le risque, ce qui permet aux personnes sans dossier de crédit de recevoir une approbation. Les cartes garanties sont prises en compte par les agences d’évaluation du crédit, de sorte qu’une utilisation responsable vous permet d’établir un historique de crédit. Une fois votre crédit établi, vous pourriez être admissible à une carte sans garantie et vous pourrez récupérer votre dépôt.

Cartes de crédit pour nouveaux arrivants des banques canadiennes

Plusieurs grandes institutions financières canadiennes offrent des cartes de crédit conçues pour les nouveaux arrivants. Dans bien des cas, il n’est pas nécessaire d’avoir un dossier de crédit existant, et les limites peuvent atteindre 15 000 $ pour les demandeurs admissibles, selon leur revenu et leur statut d’immigration.

Pour obtenir une carte pour nouvel arrivant, il faut habituellement fournir une preuve du statut d’immigration, comme une carte de résident permanent, une confirmation de résidence permanente ou un permis de travail ou d’études valide.

Programmes pour rebâtir le crédit

Il existe des solutions de rechange aux cartes de crédit. Par exemple, un prêt pour rebâtir le crédit vous permet d’obtenir un montant qui est placé dans un compte auquel vous avez accès une fois que vous avez remboursé le prêt. Vous pouvez ainsi bâtir votre historique de crédit.

L’autre option, c’est d’être inscrit comme utilisateur autorisé de la carte de crédit d’une personne de confiance. Si l’activité liée au compte est déclarée sous votre nom aux agences d’évaluation du crédit, vous pourriez améliorer votre crédit de cette façon, mais ce n’est pas garanti. Confirmez que c’est le cas avec l’émetteur de la carte.

Produit de crédit Dépôt requis Limite de crédit habituelle Personnes qui peuvent en profiter Carte de crédit garantie Oui Égale au dépôt Personnes sans dossier de crédit qui ont des économies Carte de crédit pour nouvel arrivant Non Varie selon le programme Nouveaux arrivants ayant une preuve de leur statut d’immigration Prêt pour rebâtir le crédit Variable Montant du prêt conservé dans un compte Personnes qui veulent se bâtir un crédit sans utiliser de carte

Étapes à suivre pour améliorer votre cote de crédit

Il faut du temps et de la persévérance pour se bâtir un crédit. Il n’y a pas de raccourci, mais la marche à suivre est assez simple.

1. Demandez une carte de crédit garantie ou pour nouvel arrivant

C’est généralement la première étape. Vous devrez fournir votre NAS, une preuve d’adresse et des documents d’immigration (carte de résident permanent, permis de travail ou d’études). Certains programmes destinés aux nouveaux arrivants vous permettent de demander une carte même si vous n’avez pas de dossier de crédit au Canada.

2. Effectuez de petits achats tous les mois

Servez-vous de votre carte pour vos achats quotidiens : épicerie, transport en commun, services de diffusion en continu. Les agences considèrent qu’une activité régulière démontre une utilisation responsable du crédit. L’important, c’est de dépenser seulement ce que vous pouvez rembourser.

3. Payez votre solde en entier et à temps

La meilleure habitude à prendre pour se bâtir un crédit, c’est de payer à temps. Et si vous payez le solde au complet, vous éviterez les frais d’intérêt et vous aurez un faible taux d’utilisation.

Programmez des paiements automatiques ou inscrivez des rappels dans votre calendrier pour éviter tout retard. Si vous ne pouvez pas payer le solde complet, vous protégerez votre cote de crédit en effectuant le paiement minimum, mais vous devrez alors payer des intérêts.

4. Maintenez un faible taux d’utilisation du crédit

Maintenez toujours un solde inférieur à votre limite de crédit. Évitez d’utiliser tout le crédit disponible sur votre carte même si vous comptez le rembourser au complet, car un taux d’utilisation élevé peut baisser votre cote de crédit même s’il est temporaire. On conseille normalement de ne pas utiliser plus de 30 à 35 % de la limite de crédit.

5. Évitez de présenter plusieurs demandes de crédit à la fois

Si vous faites plusieurs demandes de crédit en peu de temps, plusieurs interrogations de crédit seront inscrites dans votre dossier, ce qui abaissera votre cote. Les prêteurs peuvent aussi interpréter les demandes fréquentes comme un signe de détresse financière. Demandez du crédit seulement quand vous en avez vraiment besoin.

Comment vérifier votre cote de crédit au Canada

Vous pouvez vérifier votre cote de crédit gratuitement, sans incidence sur votre cote. C’est ce qu’on appelle une interrogation non inscrite. Vous pouvez ainsi suivre vos progrès et repérer rapidement les erreurs ou la fraude possible.

Equifax vous permet d’accéder gratuitement à votre dossier dans son site Web.

TransUnion offre l’accès gratuit aux cotes de crédit en ligne.

Certaines applications financières et banques peuvent offrir une fonction gratuite de surveillance de la cote de crédit.

Les cotes fournies par Equifax et TransUnion peuvent varier légèrement. C’est normal. Vérifiez les deux sources à l’occasion. Et vérifiez votre dossier de crédit au complet, et pas seulement votre cote. Si vous repérez des erreurs, vous pouvez les signaler directement à l’agence d’évaluation du crédit.

Erreurs courantes à éviter pour les nouveaux arrivants

Quand on apprend à connaître un nouveau système financier, on peut faire des erreurs. En voici quelques-unes que vous pouvez facilement éviter.

Retards de paiement

Un paiement en retard peut diminuer votre cote et rester inscrit à votre dossier pendant des années. Des paiements automatiques ou des rappels dans votre calendrier peuvent vous aider à ne jamais payer en retard.

Utiliser tout votre crédit disponible

Un taux d’utilisation élevé nuit à votre cote de crédit, même si vous payez le solde en entier à la fin du mois. Les agences d’évaluation du crédit pourraient vérifier votre solde au milieu du cycle de facturation, avant votre paiement.

Demander plusieurs cartes en même temps

Chaque demande est une interrogation inscrite à votre dossier. L’inscription de plusieurs interrogations en peu de temps peut abaisser votre cote et donner l’impression que vous êtes en détresse financière.

Ne pas corriger les erreurs dans votre dossier de crédit

Les erreurs (soldes inexacts, comptes inconnus, renseignements personnels erronés) peuvent faire baisser votre cote. Vérifiez régulièrement votre dossier auprès d’Equifax et de TransUnion et contestez les erreurs directement auprès de ces agences.

Combien de temps faut-il pour se bâtir un crédit au Canada?

Un dossier de crédit se bâtit graduellement et sans raccourci, à l’aide d’un comportement responsable. Voici le temps généralement nécessaire :

Ouverture d’un dossier de crédit : peu de temps après que vous activez un produit de crédit.

Affichage d’une cote de crédit : généralement après quelques mois d’utilisation.

Obtention d’une « bonne » cote : après un à deux ans de comportement responsable.

Obtention d’une excellente cote : prend plus de temps, car l’ancienneté du dossier de crédit est un facteur important.

Le temps nécessaire varie selon le nombre de produits de crédit que vous détenez, vos habitudes de paiement et votre utilisation. Ne vous découragez pas si les progrès prennent du temps au début. Les habitudes que vous adoptez maintenant finiront par vous rapporter.

Construire votre avenir financier au Canada

Votre crédit n’est qu’un des aspects de vos finances dans votre nouveau pays. Votre santé financière à long terme passe aussi par un budget et par l’épargne et l’investissement.