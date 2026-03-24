C’est tout un dilemme : vous avez besoin d’argent pour vos rénos, votre voyage de noces ou une bonne occasion sur le marché, mais la seule façon d’y accéder rapidement serait de vendre une partie de vos placements. Une stratégie souvent sous-estimée est le crédit garanti par des actifs, c’est-à-dire emprunter sur la valeur de quelque chose que vous possédez, comme votre maison ou votre portefeuille de placements.

Gardez en tête qu’emprunter peut être un outil puissant, mais que ce n’est pas sans risque. Vous devrez rembourser non seulement le capital emprunté, mais aussi des intérêts à taux variable. Et lorsque vous empruntez sur vos actifs, vous risquez de les perdre si vous n’êtes pas en mesure de rembourser votre dette.

Qu’est-ce qu’une marge de crédit hypothécaire?

La marge de crédit hypothécaire est une marge renouvelable garantie par votre maison. Votre institution financière peut vous en proposer une à l’ouverture d’une hypothèque, mais vous pouvez généralement en faire la demande n’importe quand, pourvu que vous soyez admissible et que vous déteniez au moins 20 % de valeur nette dans votre propriété.

La limite d’une marge de crédit hypothécaire est fixée à 65 % du prix d’achat ou de la valeur marchande de votre propriété. Il en existe deux variantes. La première est la marge de crédit hypothécaire combinée à un prêt hypothécaire, parfois appelée prêt hypothécaire réoctroyable ou combiné, qui associe un prêt hypothécaire classique à durée fixe et une marge de crédit dont la limite augmente graduellement à mesure que vous remboursez votre capital, jusqu’à concurrence du maximum de 65 %. La seconde est la marge de crédit hypothécaire autonome, une simple marge renouvelable dont la limite, plafonnée à 65 %, reste fixe, peu importe vos remboursements hypothécaires.

La marge de crédit hypothécaire offre généralement un taux d’intérêt beaucoup plus bas que celui des marges de crédit personnelles ou d’autres produits de crédit, puisque votre propriété sert de garantie. Le taux d’intérêt est toutefois variable, ce qui veut dire que le coût de votre dette peut grimper rapidement en cas de hausse des taux. Au Canada, les intérêts sur une marge de crédit hypothécaire sont déductibles d’impôt seulement si les sommes empruntées servent à générer un revenu (comme des dividendes ou des intérêts de placement). Si vous utilisez les fonds pour des dépenses personnelles comme des rénovations, les intérêts ne seront pas déductibles.

Pendant la période de financement, qui dure habituellement 10 ans, vous pouvez emprunter des fonds aussi souvent que nécessaire, jusqu’à votre limite de crédit approuvée, et ne payer que les intérêts. Vous pouvez aussi choisir de commencer à rembourser le capital.

Après la période de financement, la période de remboursement commence : vous ne pourrez plus emprunter sur la marge et vous devrez vous mettre à rembourser activement le capital. Votre institution financière établira généralement un plan de versements mensuels jusqu’au remboursement complet, ce qui peut s’étaler sur 10 à 20 ans.

La marge de crédit hypothécaire comporte un risque majeur : si vous n’êtes pas en mesure de rembourser ce que vous devez, votre institution financière pourrait saisir votre propriété.

Qu’est-ce qu’un compte sur marge?

Un compte sur marge est un type de compte de placement non enregistré qui vous permet d’emprunter auprès de votre maison de courtage pour acheter des titres ou retirer des liquidités. C’est une façon d’amplifier votre pouvoir d’achat : vous pouvez acheter plus de titres que vous ne pourriez le faire sans le compte, et les gains réalisés vous appartiennent entièrement. Les titres détenus dans le compte, y compris ceux achetés sur marge, servent de garantie pour le prêt.

La marge elle-même correspond au montant que vous devez déposer dans le compte pour pouvoir emprunter. Si vous souhaitez acheter pour 5 000 $ d’actions et que votre maison de courtage exige une marge de 40 %, vous devrez déposer 2 000 $ dans votre compte, en espèces ou en titres admissibles sur marge. Votre maison de courtage vous prêtera ensuite les 60 % restants pour acheter les titres. Si la valeur de vos titres augmente et que vous décidez de les vendre, la maison de courtage se remboursera d’abord avant de vous distribuer les profits.

L’achat sur marge est une stratégie d’investissement plutôt risquée. Si elle peut amplifier vos gains, elle peut tout aussi bien amplifier vos pertes, qui pourraient même dépasser votre mise de départ.

Des intérêts s’ajoutent au montant que vous empruntez. Le taux d’intérêt d’un compte sur marge est variable et souvent plus favorable que pour d’autres types de prêts, et il est habituellement calculé quotidiennement pour toute la durée de l’emprunt.

Vous devez maintenir la marge obligatoire minimale dans votre compte en tout temps. Si la valeur de vos titres chute, votre solde pourrait passer sous ce seuil et ainsi déclencher un appel de marge. Votre maison de courtage émettra alors un avis et vous devrez renflouer votre compte jusqu’au montant minimum, soit en vendant des titres de votre compte, soit en y transférant des espèces ou des titres admissibles. Si vous n’approvisionnez pas votre compte à temps, votre maison de courtage pourra vendre les titres de votre compte.

Qu’est-ce qu’une marge de crédit sur portefeuille?

Une marge de crédit sur portefeuille est un autre type de prêt sur marge. Comme le compte sur marge, il s’agit d’un emprunt auprès de votre maison de courtage garanti par vos placements. Elle s’en distingue toutefois par son usage, puisqu’elle sert généralement à des dépenses personnelles, comme l’achat d’une voiture ou le paiement d’une facture fiscale inattendue – bien qu’elle puisse elle aussi servir à investir.

Une telle marge de crédit permet de tirer parti de votre portefeuille sans vendre vos titres, sacrifier leur croissance à long terme ou déclencher un gain en capital imposable. Vos placements servent de garantie, mais restent investis dans le marché et continuent de faire fructifier votre patrimoine.

Normalement, la marge de crédit sur portefeuille est préapprouvée et ne requiert pas de vérification de solvabilité. Le taux d’intérêt variable offert est en général inférieur à celui des marges de crédit et prêts personnels, et parfois même à celui des marges de crédit hypothécaires. Les modalités de remboursement sont aussi très souples : vous pouvez vous en tenir aux intérêts et rembourser le capital à votre rythme.

Une marge de crédit sur portefeuille permet d’emprunter un pourcentage donné de la valeur de vos placements, généralement inférieur à ce que vous pourriez emprunter avec un compte sur marge. Mais atteindre sa limite de crédit ou s’en rapprocher, c’est risqué : en cas de krach boursier qui ferait chuter la valeur de votre portefeuille, le solde emprunté pourrait rapidement dépasser la limite autorisée. Votre maison de courtage vous demanderait alors de renflouer votre compte, soit en y transférant des liquidités ou des actifs admissibles, soit en vendant des titres. C’est pour se prémunir contre ce genre de situation que les limites d’emprunt des marges de crédit sur portefeuille sont généralement plus basses que celles des comptes sur marge ou autres marges de crédit.

Les trois produits en un coup d’œil

Marge de crédit hypothécaire Compte sur marge Marge de crédit sur portefeuille Garantie Propriété Portefeuille de placements Portefeuille de placements Usage principal Dépenses personnelles Achat de titres (et dépenses personnelles) Dépenses personnelles (et achat de titres) Taux d’intérêt habituel Bas Bas Bas Risque de perdre des actifs Saisie de la propriété Liquidation des titres du compte sur marge Liquidation du portefeuille Ratio prêt-valeur (RPV) habituel 75 à 85 % Jusqu’à 75 % 50 à 70 %

Quel prêt vous convient le mieux selon votre situation? Voici quelques scénarios types pour vous aider à y voir plus clair.

Scénario : Vous souhaitez emprunter 20 000 $ pour rénover votre cuisine, et vous êtes à la recherche du taux d’intérêt le plus bas possible.

La marge de crédit hypothécaire serait le choix le plus judicieux ici. Bien que variable, son taux d’intérêt est généralement inférieur à celui des autres produits de crédit. Ses modalités de remboursement sont aussi très souples : vous pouvez rembourser le capital et les intérêts pendant la période de financement si vous en avez les moyens, ou vous en tenir aux intérêts jusqu’à la période de remboursement.

Scénario : Vous avez de l’expérience en placement et vous cherchez à emprunter des fonds pour acquérir un titre prometteur qui, selon vous, prendra bientôt de la valeur.

Le compte sur marge est probablement la meilleure option. Il est conçu exprès pour amplifier votre pouvoir d’achat sur les marchés. Comme les intérêts sont calculés quotidiennement, pour chaque jour où vous maintenez une position ouverte, si vous arrivez à profiter rapidement d’une occasion sur le marché, les intérêts pourraient s’avérer minimes.

Scénario : Votre offre vient d’être acceptée pour une maison et vous avez besoin de retirer de l’argent pour la mise de fonds. La plupart de vos placements sont dans un compte non enregistré, et le liquider entraînerait une grosse facture fiscale.

Quand le temps presse, la marge de crédit sur portefeuille ou le compte sur marge peuvent vous tirer d’affaire. Puisque la marge est généralement préapprouvée, vous pouvez l’ouvrir et avoir accès aux fonds assez rapidement, sans attendre plusieurs jours comme dans le cas d’une vente de titres. Vous transformez ainsi votre portefeuille en outil de liquidités sans avoir à vendre vos titres, à payer une lourde facture fiscale sur les gains en capital ou à renoncer à votre potentiel de croissance future.