Disons qu’une grosse dépense se profile à l’horizon : vous vous apprêtez à rénover votre maison ou votre mariage approche. Pour financer les grands projets, bien des gens choisissent de vendre une partie de leurs placements. Mais il y a une autre avenue, moins connue : la marge de crédit sur portefeuille. Elle vous permet d’emprunter en mettant vos placements en garantie.

C’est une façon souple d’accéder à des liquidités au besoin, sans renoncer au potentiel de croissance à long terme de votre portefeuille. Les plus riches s’en servent depuis longtemps; la différence, c’est que cette stratégie devient maintenant plus accessible. Cela dit, une marge de crédit sur portefeuille comporte aussi des risques, qu’il vaut mieux comprendre avant d’emprunter.

Vendre ses placements a un coût

Vendre une partie de votre portefeuille coûte plus que vous ne le pensez. En plus du produit de la vente que vous dépensez, il faut compter une facture fiscale potentielle et le coût intangible des gains futurs auxquels vous renoncez.

L’impôt sur les gains en capital

Si vous investissez dans un compte non enregistré, la vente de vos placements peut entraîner de l’impôt sur les gains en capital accumulés au fil du temps. Si vous retirez de l’argent d’un compte enregistré comme un REER, ce montant s’ajoute aussi à votre revenu imposable. Au Canada, 50 % d’un gain en capital est imposable. Autrement dit, si vous avez acheté une action il y a cinq ans et que vous la vendez avec un gain de 200 $, 100 $ seront imposables à votre taux marginal.

À l’inverse, si vous empruntez au moyen d’une marge de crédit sur portefeuille, vos gains restent non réalisés. La totalité de votre capital peut donc continuer à fructifier sur le marché pendant que vous accédez à la valeur de vos placements.

Le coût d’opportunité et les intérêts composés

Le temps passé sur le marché a sa propre valeur. Plus votre argent y reste longtemps, plus il profite des intérêts composés : vos gains, dividendes et revenus d’intérêt sont réinvestis automatiquement, et votre portefeuille continue de croître – sans que vous ayez à lever le petit doigt.

L’accès rapide à des liquidités

Ce n’est pas un coût à proprement parler, mais quand vous vendez des placements, il faut parfois attendre plusieurs jours avant que la transaction soit réglée et que l’argent soit déposé dans votre compte. Ce délai peut jouer contre vous si vous devez accéder à votre argent rapidement – par exemple, pour verser une mise de fonds pour l’achat d’une propriété. Avec une marge de crédit sur portefeuille, les fonds vous sont versés presque immédiatement.

Voyez votre portefeuille comme une source de liquidités

On a souvent tendance à voir son portefeuille comme un outil d’épargne ou un fonds de retraite, point. Mais il peut aussi vous aider à financer des projets à plus court terme. Avec une marge de crédit sur portefeuille, vos placements servent de garantie pour un prêt. Autrement dit, vous pouvez accéder à des liquidités quand vous en avez besoin, tout en conservant les titres que vous détenez.

Comment fonctionne l’emprunt sur portefeuille

Une marge de crédit sur portefeuille, c’est essentiellement un prêt accordé par votre institution financière et garanti par vos placements. Comme une marge de crédit hypothécaire, c’est un type de crédit garanti.

Vous pouvez emprunter jusqu’à un certain pourcentage de la valeur de votre portefeuille. Comme vos placements servent de garantie, ce produit est généralement préapprouvé. Les taux d’intérêt sont aussi habituellement plus bas que ceux d’une marge de crédit personnelle non garantie – et parfois même inférieurs à ceux d’une marge de crédit hypothécaire. À noter toutefois : le taux est variable, pas fixe.

Comme une marge de crédit hypothécaire, une marge de crédit sur portefeuille est un crédit renouvelable. Vous pouvez donc emprunter, rembourser, puis emprunter de nouveau, sans avoir à refaire une demande de crédit. Et vous ne payez d’intérêts que sur la portion utilisée : si votre solde est nul, vous n’avez rien à payer.

Cela dit, votre limite d’emprunt dépend de la valeur totale de votre portefeuille. Si vos placements baissent, le solde de votre prêt représentera une plus grande part de cette valeur, ce qui vous rapprochera de votre limite de crédit. Dans les cas extrêmes, si vous avez emprunté près du maximum, les fluctuations du marché pourraient même vous faire dépasser cette limite. Votre institution financière pourrait alors vous demander d’ajouter rapidement des fonds à votre compte pour repasser sous votre limite ou vendre certains de vos titres.

Quand les intérêts coûtent moins cher que la vente

Disons que vous avez besoin de 10 000 $ pour financer des rénovations. Voici ce que cela pourrait vous coûter si vous empruntez au moyen d’une marge de crédit sur portefeuille, comparativement aux coûts liés à la vente de titres détenus dans un compte non enregistré.

Emprunter au moyen d’une marge de crédit sur portefeuille

Dans cet exemple, vous empruntez 10 000 $ au moyen d’une marge de crédit sur portefeuille à un taux d’intérêt de 4,95 % (soit le taux préférentiel actuel de la Banque du Canada en date du 17 mars 2026 — 4,45 % – majoré de 0,5 %), et vous effectuez des versements mensuels de 250 $, soit 3 000 $ par année.

Solde de la marge de crédit sur portefeuille Intérêts courus (taux préférentiel + 0,5 %, soit 4,95 %) Paiements mensuels versés dans l’année Année 1 10 000 $ 495 $ 250 $ Année 2 7 495 $ 371 $ 250 $ Année 3 4 866 $ 240,86 $ 250 $ Année 4 2 106,86 $ 104,28 $ 185 $

En quatre ans, vous auriez remboursé les 10 000 $ empruntés, plus 1 211,14 $ en intérêts (en supposant que le taux soit resté inchangé).

Vendre vos actions

Supposons maintenant que vous vendiez pour 10 000 $ d’actions détenues dans un compte non enregistré pour financer les rénovations. Vous devrez alors payer de l’impôt sur les gains en capital sur la moitié de ce montant, soit 5 000 $. Voici à quoi ressemblerait cet impôt selon chaque tranche d’imposition fédérale (notez que cela s’ajoute à votre taux d’imposition provincial – le montant total à payer sera donc plus élevé) :

Tranche d’imposition Taux d’imposition Impôt sur les gains en capital à payer sur 5 000 $ Revenu imposable de 58 523 $ ou moins 14 % 725 $ Revenu imposable de 58 523 $ à 117 045 $ 20,5 % 1 025 $ Revenu imposable de 117 045 $ à 181 440 $ 26 % 1 300 $ Revenu imposable de 181 440 $ à 258 482 $ 29 % 1 450 $ Revenu imposable de plus de 258 482 $ 33 % 1 650 $

Vendre vos actions, c’est aussi renoncer à leur croissance future. En utilisant le rendement annualisé moyen du S&P 500 de 1928 jusqu’au troisième trimestre de 2025, soit 10,12 %, voici ce que 10 000 $ auraient pu devenir sur quatre ans :

Année 1 : 10 000 $ × 10,12 % = 11 012 $

Année 2 : 11 012 $ × 10,12 % = 12 126,41 $

Année 3 : 12 126,41 $ × 10,12 % = 13 353,60 $

Année 4 : 13 353,60 $ × 10,12 % = 14 704,98 $

Selon votre tranche d’imposition, le coût réel de la vente d’actions pourrait se situer entre 5 430 $ et 6 350 $ sur la même période de quatre ans.

Risques et points à considérer

Taux d’intérêt

Le taux d’intérêt d’une marge de crédit sur portefeuille est variable; il peut grimper si la Banque du Canada relève son taux directeur. Et plus le taux monte, plus le coût d’emprunt augmente. Par exemple, au sommet du cycle de hausses de taux de 2023, quand le taux directeur avait atteint 5 % et que le taux préférentiel de la plupart des prêteurs tournait autour de 7,2 %, une marge de crédit sur portefeuille à un taux préférentiel majoré de 0,5 % aurait affiché un taux d’intérêt de 7,7 %.

Volatilité des marchés

La limite de crédit d’une marge de crédit sur portefeuille est établie en fonction de la valeur totale de votre portefeuille. Si la valeur marchande de vos placements baisse, le solde impayé de votre prêt se rapproche automatiquement de votre limite de crédit, puisqu’il représente alors une plus grande part de l’ensemble.

C’est d’ailleurs pour cette raison que la limite de crédit associée à une marge de crédit sur portefeuille est généralement fixée de façon plus prudente : elle vise à réduire le risque qu’un important mouvement de marché compromette votre prêt. Mais si vous empruntez jusqu’à votre limite, ou presque, une forte baisse des marchés pourrait vous faire la dépasser. Votre institution financière pourrait alors vous demander d’ajouter rapidement des fonds à votre compte, sans quoi elle pourrait vendre vos titres.

En restant en deçà du montant maximal que vous êtes autorisé·e à emprunter, vous réduisez aussi le risque d’un appel de marge en période de forte volatilité.

Questions fréquentes sur les liquidités liées au portefeuille

Est-ce qu’emprunter sur la valeur de mon portefeuille aura une incidence sur ma cote de crédit?

Non. Utiliser une marge de crédit sur portefeuille n’a pas d’incidence sur votre cote de crédit, puisque votre portefeuille sert de garantie pour le prêt. Votre maison de courtage ne prend donc pas le même risque qu’un prêteur dans le cas d’un prêt traditionnel. Cela dit, un défaut de paiement sur un emprunt garanti par votre portefeuille apparaîtrait tout de même à votre dossier de crédit.

Les intérêts sur un prêt sur portefeuille sont-ils déductibles d’impôt?

Ça dépend. Si vous empruntez pour investir, les intérêts sont généralement déductibles. En revanche, si vous empruntez à des fins personnelles, vous ne pouvez généralement pas déduire les intérêts.

En quoi est-ce différent d’un prêt bancaire traditionnel?

Une marge de crédit sur portefeuille se distingue d’un prêt bancaire sur plusieurs points :