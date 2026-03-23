Puisque vos placements constituent la garantie, le prêt est généralement préapprouvé, et votre institution financière peut vous donner accès aux fonds assez rapidement.

Une marge de crédit sur portefeuille peut s’avérer fort utile si vous entrevoyez une occasion d’investissement ou avez besoin de liquidités pour une grosse dépense imprévue, mais que vous ne voulez pas interrompre la croissance de vos placements ou entraîner une facture fiscale. Cette solution comporte toutefois des risques : une baisse marquée de la valeur de vos actifs peut réduire le crédit disponible et, dans le pire des cas, vous obliger à déposer des actifs supplémentaires en garantie ou à rembourser une partie du prêt.

Quand vous ouvrez une marge de crédit sur portefeuille, vous contractez un prêt de votre institution financière en mettant vos placements en garantie. Vous disposez d’un crédit renouvelable jusqu’à votre limite de crédit, établie selon un pourcentage de la valeur de votre portefeuille – c’est-à-dire que vous pouvez emprunter, rembourser et emprunter de nouveau sans avoir à présenter une nouvelle demande.

Vous pouvez rembourser le prêt quand vous voulez, tant que vous payez les intérêts chaque mois, selon le montant emprunté. Parlant d’intérêts : puisque les marges de crédit sur portefeuille sont garanties par vos actifs, elles offrent souvent un taux d’intérêt plus bas qu’une marge de crédit non garantie, et peuvent même s’avérer plus économiques qu’une marge de crédit hypothécaire.

Vous devrez donner au moins un compte de placement en garantie pour votre marge de crédit sur portefeuille. Certaines institutions financières n’acceptent pas tous les types de comptes comme garantie, notamment les REER, les REEE et les comptes conjoints.

5 utilisations stratégiques d’une marge de crédit sur portefeuille

Consolidation de dettes

Si vous avez des dettes avec un taux d’intérêt plus élevé, par exemple sur des cartes de crédit, un prêt auto ou un prêt personnel, vous pouvez utiliser les fonds de votre marge de crédit sur portefeuille pour les rembourser rapidement. Vous pourrez ensuite rembourser le montant consolidé de vos dettes à votre rythme, au taux inférieur de votre marge.

Faire une offre compétitive sur un bien immobilier

Dans le monde de l’immobilier, il faut souvent agir vite, que ce soit au moment de faire une offre gagnante ou de constituer une mise de fonds une fois l’offre acceptée. Une marge de crédit sur portefeuille peut fournir des liquidités dans ce genre de contexte, ce qui vous évite d’attendre que les fonds soient disponibles ou de devoir vendre des actifs qui ont un potentiel de croissance.

Couvrir un solde d’impôt inattendu

Si votre facture d’impôt est plus élevée que prévu, une marge de crédit sur portefeuille peut combler l’écart. Elle vous permettra de payer à temps sans devoir vendre vos titres, ce qui est particulièrement utile lorsque les marchés sont à la baisse.

Financer un mariage ou un voyage sans vendre d’actifs

L’idée, c’est de payer pour les choses plaisantes de la vie sans pour autant compromettre votre stratégie d’investissement à long terme. Par exemple, vendre 50 000 $ d’actions d’un compte non enregistré pour couvrir les coûts de votre mariage pourrait entraîner une facture fiscale importante sur les gains en capital. Emprunter ces 50 000 $ permet d’éviter les conséquences fiscales et de laisser votre argent investi dans le marché.

Disposer d’un fonds d’urgence

Si vous n’avez pas le fameux coussin de trois à six mois de dépenses quelque part dans un compte d’épargne, ou si vous êtes en train de le renflouer, une marge de crédit sur portefeuille peut vous aider à encaisser le coup en cas de dépense imprévue.

Risques et remarques

Risque : besoin d’ajouter des fonds rapidement

La marge de crédit sur portefeuille correspond à un pourcentage de vos actifs. Si les marchés traversent une période de forte volatilité et que la valeur totale de vos liquidités et de vos titres chute considérablement, il se pourrait que vous n’ayez plus les garanties suffisantes pour couvrir le solde emprunté.

Dans un tel cas, vous devrez déposer des fonds ou des titres admissibles dans votre compte de placement pour rétablir votre garantie, faute de quoi votre institution financière pourrait procéder elle-même à la vente de vos placements pour se rembourser. Vous pouvez aussi remédier à une garantie insuffisante en remboursant une partie du solde emprunté pour le ramener dans les limites autorisées, que ce soit en déposant des liquidités ou en vendant des titres admissibles.

Risque : volatilité du taux d’intérêt

Bien que les taux d’intérêt des marges sur portefeuille soient généralement plus bas que ceux d’autres produits de crédit, ils sont aussi variables. Si la Banque du Canada hausse son taux directeur, le solde de votre marge deviendra probablement plus coûteux à maintenir et à rembourser. Par exemple, voici à quoi ressembleraient les paiements d’intérêts sur un solde de 15 000 $ à l’heure actuelle et en 2023, au sommet du cycle de hausses du taux directeur de la Banque du Canada, en supposant un taux préférentiel majoré de 0,5 %.

Paiement d’intérêts aujourd’hui (taux préférentiel : 4,45 %) :

4,95 % / 12 = 0,41 %

15 000 $ x 0,41 % = 61,50 $ par mois, ou 742,50 $ par année

Paiement d’intérêts en 2023 (taux préférentiel : 7,2 %) :

7,7 % / 12 = 0,64 %

15 000 $ x 0,64 % = 96 $ par mois, ou 1 152 $ par année

Avantage : rester dans le marché

Emprunter sur votre portefeuille permet de garder vos placements au travail. Vous couvrez vos dépenses, et vos actions et obligations continuent de profiter des effets des rendements composés, cet effet boule de neige où les gains, dividendes et intérêts générés sont réinvestis et font fructifier votre patrimoine de façon passive.

Gardez en tête qu’une marge de crédit, c’est toujours un emprunt sur l’avenir. Avant de recourir à une marge sur portefeuille, assurez-vous d’avoir un plan de remboursement clair et réaliste.