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Votre guide de négociation de contrats à terme
Les contrats à terme, c’est nouveau pour vous? Vous êtes au bon endroit. Ces neuf articles couvrent tout ce qu’il faut savoir, de la mécanique des contrats à l’imposition des gains au Canada.
Le fonctionnement des contrats à terme
Les contrats à terme ont leurs propres règles en matière de marge, d’effet de levier et de gestion des positions. Deux articles pour comprendre la mécanique.
Comment négocier des contrats à terme?
Types de comptes, exigences de marges, pas de cotation, échéance des contrats et reconduction : un tour d’horizon pratique pour prendre et gérer des positions.
Marge sur contrats à terme et marge sur actions
La marge sur contrats à terme est un cautionnement de bonne exécution. La marge sur actions est un prêt. Une distinction à maîtriser avant de négocier, surtout avec des marges croisées.
Les bases des contrats à terme
Comprendre les contrats à terme
Chaque contrat à terme précise exactement ce qui est négocié et selon quelles conditions. Décryptez les paramètres des contrats, les exigences de marges, les prix et le règlement quotidien.
Contrats à terme, options et actions
Trois façons très différentes d’investir. Comparez les profils de risque, les exigences en capital et les obligations pour trouver le produit qui vous convient.
Bâtir une stratégie
Sans plan clair, les contrats à terme sont difficiles à maîtriser. Cet article passe en revue 11 approches courantes et aborde pour chacune le bon moment pour l’utiliser, la gestion du risque et les erreurs courantes.
Les erreurs à éviter avec les contrats à terme
Excès de levier, négociation impulsive, oubli des dates d’échéance… même les personnes expérimentées font ces erreurs. Voici ce qu’il faut surveiller avant de commencer.
Impôts, vocabulaire et autres essentiels
Contrats à terme et impôts au Canada
Les profits sur contrats à terme sont imposés soit comme gains en capital, soit comme revenus d’entreprise, et c’est l’ARC qui tranche. Découvrez comment fonctionne la classification, ce que vous pouvez déduire et quels documents conserver.
Glossaire des contrats à terme
Saviez-vous que la marge sur contrats à terme est complètement différente de la marge sur actions? Connaissez-vous l’effet de levier et le pas de cotation? Ce glossaire définit les termes essentiels pour négocier en connaissance de cause.
C’est parti pour les contrats à terme
Vous avez les connaissances. Maintenant, mettez-les à profit. Ajoutez les contrats à terme à vos actions, FNB et options – tout ça au même endroit.