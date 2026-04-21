La négociation de contrats à terme est l’une des stratégies d’investissement les plus difficiles à maîtriser. Mais si tant de gens s’y brûlent les ailes, ce n’est généralement pas pour les raisons qu’on imagine. Ce n’est ni la volatilité des marchés ni un problème de timing. Ce sont plutôt les mêmes erreurs évitables qui reviennent, encore et encore.

Ce schéma se répète avec une étonnante constance : recours excessif à l’effet de levier, absence de plan, décisions émotives, gestion du risque négligée. Ces erreurs s’observent autant après 6 semaines qu’après 6 ans d’expérience. Dans cet article, nous examinons les plus courantes et, surtout, comment les éviter.

Pourquoi la négociation de contrats à terme occasionne souvent des pertes

Voici le fond du problème : les pertes en négociation de contrats à terme ne s’expliquent pas toujours par l’imprévisibilité des marchés. Elles sont parfois liées à un recours excessif à l’effet de levier, à l’absence de plan, à des décisions prises sous le coup de l’émotion et à une mauvaise gestion du risque. Ce schéma se répète, quel que soit le niveau d’expérience, et les pertes tendent à s’accumuler vite, parce que les contrats à terme amplifient tout.

Un faible mouvement de prix peut produire des gains ou des pertes disproportionnés. C’est ce qui rend ces produits attrayants, mais c’est aussi ce qui laisse moins de place à l’erreur qu’avec des actions ou des FNB. Par contre, si vous connaissez les erreurs les plus courantes, vous pourrez adopter les bons réflexes pour protéger votre capital.

Négocier sans plan

Un plan de négociation n’est pas une prévision de l’évolution des marchés, mais plutôt un ensemble de règles écrites qui permet d’éviter de prendre des décisions impulsives sous pression. Il n’a pas besoin d’être compliqué, mais doit être établi avant de passer un ordre. Notez-le sur papier et gardez-le à portée de main.

Voici quelques éléments clés que votre plan de négociation de contrats à terme pourrait inclure :

Critères d’entrée et de sortie : les conditions précises qui déclenchent une opération

Paramètres de risque : la perte maximale par opération et par jour

Règles de position : le montant de capital à investir dans chaque position

Marchés ciblés : les contrats à terme que vous négocierez et ceux que vous éviterez

Temps consacré : vos heures de négociation et votre calendrier de révision hebdomadaire

Le plan doit être détaillé au point qu’une autre personne pourrait facilement le suivre.

Gérer sa stratégie lorsque les marchés sont volatils

Le plus difficile, c’est de suivre son plan quand les marchés deviennent imprévisibles.. Une solution concrète : imprimez-le et gardez-le à portée de main sur votre bureau. Prenez l’habitude de le relire avant de passer un ordre ou de prendre toute décision.

Négliger la gestion du risque

La gestion des risques repose sur un ensemble de règles qui déterminent la somme que vous estimez acceptable de perdre sur une opération donnée et sur l’ensemble de votre compte. Il ne s’agit pas d’éviter toute perte, ce serait impossible, mais plutôt d’éviter qu’une seule perte, ou une suite de pertes, ne mette fin à vos activités de négociation.

Dans les contrats à terme, la gestion du risque est encore plus importante que dans la négociation d’actions, parce que l’effet de levier amplifie les pertes.

La règle du pourcentage de risque

Selon une règle couramment utilisée, il ne faut pas risquer plus de 1 à 2 % du capital total du compte sur une seule opération. Le calcul est simple : avec un risque de 1 % par opération, il faudrait 50 pertes consécutives pour perdre la moitié du compte. À l’inverse, avec un risque de 10 % par opération, cinq pertes consécutives suffiraient pour en perdre la moitié.

Cette règle s’applique au montant réellement à risque en dollars, soit l’écart entre le point d’entrée et le niveau de l’ordre stop, multiplié par la taille du contrat, et non au dépôt de marge.

Mal comprendre l’effet de levier et la marge

Les contrats à terme offrent l’un des effets de levier les plus élevés accessibles. Se retrouver en situation de levier excessif, c’est-à-dire prendre des positions beaucoup trop importantes par rapport à ce que votre compte peut raisonnablement supporter, est l’une des erreurs structurelles les plus courantes.

Comment l’effet de levier multiplie les profits et les pertes

Dans la négociation de contrats à terme, l’effet de levier permet de contrôler une position importante avec un petit dépôt. Par exemple, pour un contrat à terme sur le pétrole brut de 100 barils, la valeur notionnelle est de 8 000 $ (80 $ le baril), mais la marge exigée pour détenir la position peut n’être que de 400 $ à 800 $, soit de 5 à 10 % de la valeur notionnelle, selon la volatilité du marché.

Chaque dollar de fluctuation du prix du pétrole brut entraîne un profit ou une perte de cent dollars. Ces variations ont une incidence directe sur les dépôts de garantie, une perte de 100 $ fait diminuer ce dépôt de 100 $. Si le compte tombe en dessous du seuil de la marge minimale requise, il peut être nécessaire d’y ajouter des fonds pour atteindre la marge initiale. L’effet de levier multiplie les pertes tout comme il amplifie les gains.

Ce qui déclenche un appel de marge

Quand les capitaux propres du compte passent sous le seuil de la marge de maintien, le courtier exige un dépôt de fonds supplémentaire : c’est un appel de marge. En général, la séquence est la suivante : la valeur de la position diminue, les capitaux propres du compte passent sous la marge de maintien, le courtier lance un appel de marge, puis il faut soit ajouter des fonds, soit voir la position liquidée.

Un appel de marge n’est pas un avertissement. C’est une demande urgente. Sans réponse rapide, la position sera liquidée de force, souvent à un prix défavorable.

Laisser les émotions dicter ses décisions

La négociation de contrats à terme met les nerfs à rude épreuve. L’effet de levier élevé, la rapidité des mouvements de prix et l’argent bien réel en jeu créent une pression émotionnelle intense. Or, les décisions prises sous le coup de l’émotion sont presque toujours réactives et non réfléchies (et les décisions réactives sont rarement les meilleures).

Reconnaître le réflexe de revanche

Les opérations de revanche sont des prises de position impulsives visant à récupérer rapidement une somme après une perte. Il est risqué de se retrouver dans ce cercle vicieux qui ne fait qu’aggraver la situation : le plan n’existe plus, les émotions prennent le dessus et l’envie de « se refaire » au plus vite pousse à gonfler la taille des positions.

Voici quelques signes à surveiller : prendre une position quelques minutes après une perte sans raison claire, augmenter la taille de ses positions après une opération perdante ou ressentir de la colère en négociant. Une façon d’éviter ce piège est de s’imposer une pause obligatoire : aucune nouvelle position pendant une période déterminée (par exemple 30 minutes ou le reste de la journée) après avoir atteint sa limite de perte quotidienne.

Quand il vaut mieux s’éloigner de l’écran

Frustration après une perte, euphorie après un gain, anxiété pendant une période de forte volatilité, ennui pendant une séance au ralenti : tous ces états nuisent au jugement. Définir à l’avance les conditions dans lesquelles vous cesserez de négocier pour la journée est une excellente idée.

S’éloigner de l’écran n’a rien d’un échec. C’est une stratégie de gestion du risque.

Multiplier et mal calibrer ses positions

Faire trop d’opérations revient à prendre des positions sans que les critères du plan soient remplis, davantage par besoin d’agir que parce qu’une véritable occasion se présente. Une personne disciplinée qui effectue 10 opérations bien planifiées dans une journée n’en fait pas forcément trop. En revanche, celle qui en enchaîne 30 par ennui, oui!

Quelques signes que vous en faites peut-être trop :

Prendre des décisions au cours des périodes de marché plus calmes, plutôt que d’attendre une configuration favorable.

Augmenter la taille de ses positions après une perte dans l’espoir de récupérer plus rapidement.

Ne pas suivre les critères de son propre plan, mais adopter une position qui « semble la bonne ».

Se sentir incapable de passer une séance sans prendre au moins une position.

En général, un petit nombre de positions bien choisies donne de meilleurs résultats qu’une multitude de positions peu convaincantes, puisque chaque position entraîne des frais de transaction et mobilise une part d’énergie mentale.

Mal comprendre les caractéristiques du contrat

Chaque contrat à terme est une entente juridique standardisée assortie de modalités précises. Négocier sans comprendre ces modalités est une erreur structurelle, pas une erreur de lecture du marché.

Taille du contrat et valeur de l’unité de fluctuation

L’unité de fluctuation correspond à la plus petite variation de prix possible pour un contrat à terme. La valeur de l’unité de fluctuation correspond au montant en dollars que représente cette variation, en gain ou en perte.

Par exemple, un contrat dont l’unité de fluctuation est de 0,25 et dont la valeur de l’unité de fluctuation est de 12,50 $ signifie qu’un mouvement d’un quart de point équivaut à 12,50 $ par contrat. Une mauvaise compréhension de cette donnée entraîne directement des erreurs dans le calibrage des positions : une personne qui croit risquer 100 $ pourrait en réalité en risquer 500 $.

Dates d’expiration et report de position

Contrairement aux actions, les contrats à terme ont une date d’expiration fixe. À l’échéance, le contrat est réglé soit en espèces, soit par livraison physique de l’actif sous-jacent.

À mesure qu’un contrat approche de sa date d’expiration, le volume de négociation se déplace vers le mois de contrat suivant, ce qui peut laisser le contrat à plus courte échéance avec des écarts acheteur-vendeur plus larges et des exécutions moins avantageuses. Dans le cas des contrats réglés par livraison physique, comme ceux sur le pétrole brut ou le maïs, conserver sa position jusqu’à l’échéance peut obliger à prendre livraison de l’actif sous-jacent ou à en effectuer la livraison.

Le report consiste à fermer une position dans le contrat qui arrive à échéance et à en ouvrir une équivalente dans le contrat actif suivant. Quand le volume du contrat du mois courant commence à diminuer de façon marquée, il peut être temps d’effectuer ce report.

Risque d’écart à l’ouverture et limites de variation quotidiennes

Les marchés des contrats à terme se négocient presque 24 heures sur 24, mais toutes les heures de négociation ne présentent pas le même niveau de risque.

Le risque d’écart à l’ouverture correspond au fait qu’une nouvelle importante – donnée économique, événement géopolitique ou annonce d’une banque centrale – puisse tomber pendant une période où les marchés sont peu actifs, de sorte que les cours ouvrent nettement au-dessus ou au-dessous du cours de clôture précédent.

Il faut aussi tenir compte des mécanismes de hausse et de baisse limitées, propres aux contrats à terme et méconnus de bon nombre d’investisseurs individuels. Les bourses imposent à de nombreux contrats des limites de variation quotidiennes, c’est-à-dire l’amplitude maximale de hausse ou de baisse permise par rapport au prix de règlement de la veille. Lorsqu’un contrat atteint cette limite, les négociations sont artificiellement restreintes.

Le risque : si le marché atteint sa limite de baisse, une personne qui détient une position acheteuse pourrait être incapable d’en sortir, faute d’acheteurs à l’intérieur de la fourchette permise. Les ordres stop ne garantissent pas l’exécution lorsqu’un marché reste bloqué à sa limite.

Ignorer les nouvelles économiques et les conditions du marché

Les prix des contrats à terme réagissent immédiatement – et souvent violemment – aux publications de données économiques, aux décisions des banques centrales et aux événements géopolitiques. Les personnes qui ne surveillent pas le calendrier économique risquent de prendre position juste avant une annonce à fort impact.

Voici quelques événements à surveiller :

Les décisions des banques centrales sur les taux d’intérêt (Banque du Canada, Réserve fédérale américaine)

Les rapports sur l’emploi (emploi non agricole aux États-Unis, Enquête sur la population active au Canada)

Les données sur l’inflation (publications de l’IPC au Canada et aux États-Unis)

Les rapports sur les stocks de produits de base (stocks de pétrole brut de l’EIA, rapports sur les récoltes de l’USDA)

Consulter le calendrier économique chaque matin avant l’ouverture de la séance et éviter d’ouvrir de nouvelles positions dans les 30 minutes précédant une annonce à fort impact peut aider à réduire les pertes inattendues.

Ne pas revenir sur ses opérations ni en tirer des leçons

Pour progresser, il ne suffit pas de multiplier les opérations. Il faut aussi prendre un peu de recul. Beaucoup de gens se concentrent uniquement sur les gains et les pertes, sans jamais examiner leur prise de décision.

Tenir un journal de négociation peut aider. Pour chaque opération, vous pouvez noter le prix et le moment de l’entrée et de la sortie, la configuration précise qui a motivé la prise de position, la taille de la position et le montant réellement à risque, votre état émotionnel sur le moment, ainsi que le respect – ou non – de votre plan.

L’intérêt du journal, c’est qu’il fait ressortir certains schémas avec le temps. Les erreurs qui reviennent (sortir trop tôt d’une position gagnante, modifier ses ordres stop) ne sautent souvent aux yeux qu’une fois notées noir sur blanc.

Ce qui distingue les personnes qui ont du succès en négociation de contrats

Les personnes qui ont du succès en négociation de contrats à terme développent leur propre cadre d’analyse du marché et lui font confiance. Elles s’appuient sur des sources externes (nouvelles, analyses, points de vue d’autres personnes actives sur le marché) pour nourrir leur réflexion, sans entièrement s’en remettre à celle des autres.

Elles considèrent chaque perte comme une donnée utile, relisent régulièrement leur journal de négociation et restent prêtes à ajuster leur approche lorsque les faits montrent qu’elle ne fonctionne pas. Elles savent aussi attendre les configurations qui répondent à tous leurs critères, et s’abstenir de négocier quand aucune ne se présente.

En fin de compte, ce qui les distingue tient peut-être moins au talent qu’à la constance.