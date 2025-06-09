Ce calculateur fournit des estimations à titre indicatif seulement et ne constitue pas un conseil financier. Selon les commissions maximales publiées par les cinq grandes banques canadiennes au octobre 2025 et qui varient entre de 0 $ à 7 $ par opération sur actions et options seulement, en supposant plus de 150 opérations par trimestre et un tarif de 1,25 $ par contrat d'options. Les commissions et les frais totaux réels peuvent varier. Tous les montants sont présentés en USD. Sous réserve de modifications. Tous les placements comportent des risques. Pour en savoir plus, consulter les sites wsim.co/bareme-frais et wsim.co/tarification.