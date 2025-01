Le graphique présente le rendement passé du portefeuille de FNB d'obligations et du compte Wealthsimple Cash d'après le rendement moyen pondéré de la clientèle du portefeuille de FNB d'obligations et les taux d'intérêt annualisés pour le compte Wealthsimple Cash du 29 juillet 2024 au 16 janvier 2025. Le rendement du portefeuille de FNB d'obligations est présenté après déduction des frais de gestion standard de Wealthsimple pour ses services de conseil et du ratio des frais de gestion (RFG) des FNB, mais exclut les impôts, qui pourraient réduire les rendements. Le taux d'intérêt du compte Wealthsimple Cash est calculé quotidiennement et dépend du statut de clientèle chez Wealthsimple. Tous les rendements, les avoirs en portefeuille et les taux d'intérêt sont susceptibles d'être modifiés. Le rendement passé ne garantit pas le rendement futur.