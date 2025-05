Qu’est-ce que le revenu fixe?

Le revenu fixe porte bien son nom : il s’agit de titres de créance qui génèrent des paiements d’intérêts réguliers et prévisibles jusqu’à leur échéance, moment où vous récupérez votre capital initial. La durée de ces placements peut varier : certains ne durent que quelques semaines ou quelques mois, tandis que d’autres s’étendent sur 30 ans ou plus. Le montant des intérêts est déterminé dès le départ et reste le même pendant toute la durée du placement.

Les placements à revenu fixe sont une excellente façon de diversifier votre portefeuille tout en limitant les risques. Leurs paiements stables peuvent aider à préserver votre capital quand les marchés boursiers sont plus volatils. Ils offrent aussi une source de revenus pratique si vous avez besoin d’accéder à des fonds sans toucher à vos autres placements. C’est d’ailleurs ce qui en fait un choix populaire pour les portefeuilles de retraite.

Les types de placements à revenu fixe

Il existe plusieurs catégories de placements à revenu fixe, chacune avec ses propres spécificités. Parmi les plus courants, on trouve les obligations, les certificats de placement garanti (CPG) et les bons du Trésor.

Les obligations

Les obligations sont les placements à revenu fixe les plus connus. Elles fonctionnent comme une entente de prêt entre un émetteur (gouvernement, municipalité ou entreprise) et des investisseurs, qu’ils soient individuels ou institutionnels. L’émetteur s’engage à verser un taux d’intérêt fixe pendant toute la durée de l’obligation, puis à rembourser le capital à l’échéance. Les obligations peuvent être émises par les gouvernements fédéraux, provinciaux ou municipaux, ainsi que par des entreprises, des organismes publics ou des organismes sans but lucratif.

Les bons du Trésor

Les bons du Trésor, souvent désignés par leur abréviation anglaise « T-Bills » (pour Treasury Bills), sont des titres de créance à court terme émis par le gouvernement canadien. Ils sont garantis par l’État, ce qui en fait l’un des placements les plus sûrs sur le marché.

Les certificats de placement garanti (CPG)

Exclusifs au Canada, les certificats de placement garanti – ou CPG – est une solution simple et sécuritaire pour faire fructifier votre argent. Comme leur nom l’indique, votre capital et les intérêts gagnés vous sont garantis à la fin du terme. La plupart des CPG sont offerts pour des périodes allant de 30 jours à cinq ans, mais il est aussi possible d’en trouver pour des termes plus longs, entre sept et dix ans.

Les fonds monétaires

Les fonds du marché monétaire, qu’on classe parmi les placements à revenu fixe, sont en réalité des fonds communs de placement. Ils investissent dans des titres de grande qualité, à court terme et faciles à vendre, comme les bons du Trésor (T-Bills), les papiers commerciaux (des dettes à court terme émises par des entreprises) et les obligations gouvernementales à court terme.

Ces fonds visent à offrir un meilleur rendement qu’un compte d’épargne, tout en maintenant un faible niveau de risque et un accès rapide à votre argent. Contrairement à d’autres produits à revenu fixe, ils ne garantissent pas un taux d’intérêt fixe : leur rendement varie en fonction des taux du marché.

Ce qu’il faut savoir sur les placements à revenu fixe

Tous les placements à revenu fixe ont deux points communs : ils prévoient des paiements d’intérêts fixes et contractuels, et ils ont une durée déterminée, appelée date d’échéance.

Le rendement d’un placement, c’est-à-dire les intérêts qu’il rapporte, dépend du contexte global des taux d’intérêt et de la qualité de crédit de l’émetteur. Quand les taux sont à la hausse, les institutions financières augmentent les taux offerts sur les CPG, et les nouvelles obligations versent elles aussi des intérêts plus élevés. L’inverse se produit lorsque les taux baissent.

Dans le cas des obligations, le taux d’intérêt varie selon l’émetteur. Celles émises par le gouvernement du Canada ou par le Trésor américain offrent généralement des taux plus bas, justement parce qu’elles sont considérées comme des placements ultra sécuritaires. En effet, la probabilité que ces gouvernements ne remboursent pas leur dette est extrêmement faible.

À l’inverse, les entreprises dont la cote de crédit est plus faible doivent offrir des taux d’intérêt plus élevés pour attirer les investisseurs. Ces obligations comportent toutefois un risque plus important : celui que l’émetteur soit incapable de rembourser sa dette.

La date d’échéance correspond au moment où l’investisseur récupère son capital et met fin au placement. Elle joue un rôle clé dans le risque et le rendement du placement. En règle générale, plus la durée est longue, par exemple, une obligation de 10 à 30 ans, plus le taux d’intérêt est élevé. Pourquoi? Parce que votre argent est immobilisé plus longtemps, ce qui vous expose à des aléas économiques, comme l’inflation ou des hausses soudaines de taux, qui peuvent réduire la valeur du placement.

Les fonds monétaires fonctionnent un peu différemment : les titres détenus par le fonds ont bien des dates d’échéance, mais le gestionnaire réinvestit constamment dans de nouvelles dettes à court terme. Le fonds, lui, n’arrive donc jamais à échéance.

Les avantages des placements à revenu fixe

Si les actions sont les rock stars du portefeuille, le revenu fixe, lui, est le batteur fiable, mais effacé du groupe. Ces placements séduisent les investisseurs pour plusieurs raisons :

La sécurité Les produits à revenu fixe offrent des rendements plus modestes que les actions, mais ils compensent par une plus grande sécurité. En général, vous pouvez vous attendre à récupérer votre capital à l’échéance, avec les intérêts promis. Les produits de grande qualité, comme les obligations gouvernementales ou les obligations de sociétés bien cotées, sont généralement parmi les moins risqués. À l’inverse, les obligations à haut rendement offrent un potentiel de gains plus élevé, mais elles comportent aussi un niveau de risque plus important.

Le revenu et la protection du capital La plupart des produits à revenu fixe versent des intérêts de façon régulière – tous les six mois ou une fois par année, parfois même chaque mois ou chaque trimestre. Pour les personnes qui recherchent un revenu stable et prévisible, comme les retraité·es, c’est un avantage important.

La diversification Grâce à leur faible volatilité et à leurs versements d’intérêts préétablis, les placements à revenu fixe contribuent à rendre l’expérience de placement plus stable. Comme il existe une grande variété de produits à revenu fixe – avec des durées, des niveaux de qualité et des degrés de risque différents –, ils permettent aussi de diversifier votre portefeuille.

Les risques des placements à revenu fixe

Même s’ils sont généralement moins risqués que les actions, les placements à revenu fixe ne sont pas complètement à l’abri des forces du marché qui peuvent faire fluctuer leur valeur.

Les variations des taux d’intérêt Quand les taux d’intérêt montent, la valeur des titres à revenu fixe en circulation a tendance à baisser. Pourquoi? Parce que leurs versements d’intérêts deviennent moins intéressants comparés aux nouveaux produits qui offrent de meilleurs taux. Cet effet est encore plus marqué pour les placements à long terme, car les investisseurs se retrouvent coincés avec un revenu moins avantageux pour une plus longue période. Pour réduire ce risque, on peut répartir ses placements entre différentes durées, une stratégie appelée « échelonnement » (ou laddering ). Cette approche consiste à réinvestir les obligations arrivées à échéance dans de nouvelles obligations de même durée, ce qui permet d’ajuster graduellement son portefeuille aux taux du marché. Il est aussi bon de rappeler que la valeur d’un placement à revenu fixe reflète simplement ce que le marché est prêt à payer pour les revenus qu’il génère. Une baisse de valeur n’a d’effet réel que si vous vendez avant l’échéance. Sinon, cette perte reste théorique.

L’inflation L’inflation est un risque important pour la plupart des placements à revenu fixe, sauf ceux qui sont indexés sur l’inflation, comme les obligations à rendement réel ou les titres du Trésor protégés contre l’inflation ( Treasury Inflation-Protected Securities ) du gouvernement américain. Comme les paiements d’intérêts sont fixes, leur pouvoir d’achat diminue lorsque l’inflation augmente, surtout pour les placements à long terme.

Le risque de crédit Quand les perspectives économiques se détériorent, la valeur des obligations plus risquées peut chuter, car les investisseurs craignent que les émetteurs aient du mal à rembourser. Les obligations émises par des gouvernements provinciaux ou de grandes entreprises stables sont généralement peu touchées. En revanche, les obligations du marché à haut rendement peuvent perdre beaucoup de valeur – parfois autant que les actions.

Le risque de liquidité Le risque de liquidité, c’est la difficulté à acheter ou vendre rapidement un placement. La plupart des titres à revenu fixe sont assez liquides, mais certaines obligations se négocient rarement, surtout celles d’émetteurs dont la cote de crédit vient d’être abaissée.

La fiscalité Les intérêts des obligations sont imposés comme un revenu ordinaire. Si vous détenez des obligations ou des fonds d’obligations dans un compte non enregistré, vous devrez déclarer les intérêts à votre revenu imposable et les payer à votre taux marginal. C’est moins avantageux que les actions, qui génèrent souvent des gains en capital ou des dividendes à taux préférentiel. En revanche, si vous détenez vos obligations dans un compte enregistré, comme un REER ou un CELI, les intérêts peuvent croître à l’abri de l’impôt.

Au Canada, les CPG présentent aussi un risque de liquidité : beaucoup sont non rachetables, ce qui signifie que vous ne pouvez pas retirer votre argent avant l’échéance sans pénalité. En échange, ils offrent généralement des taux d’intérêt plus élevés. Les CPG rachetables vous permettent d’accéder à vos fonds en cas de besoin, mais ils rapportent un taux d’intérêt plus bas.