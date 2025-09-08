Les données du tableau ont été mises à jour le 8 septembre 2025. Le tableau compare les portefeuilles de revenu au compte chèques de Wealthsimple et à trois CPG offerts par des institutions financières canadiennes énumérées à l'annexe I de la Loi sur les banques. Pour simplifier la comparaison, nous avons isolé les institutions de l’annexe I que nous considérons comme des « grandes banques », que nous définissons comme étant les grandes banques nationales qui disposent de succursales physiques facilement accessibles partout au pays. Toutes l’information fournie l’est à titre d’illustration uniquement et les taux et frais réels peuvent varier d'une institution financière à l’autre.

Le rendement à l’échéance (RAE) du portefeuille de FNB d’obligations dynamique est calculé d’après le rendement moyen pondéré à l’échéance de tous les actifs du portefeuille au moment du calcul. Le RAE ne tient pas compte des frais de gestion standard de Wealthsimple pour ses services de conseil, mais comprend le ratio des frais de gestion (RFG) facturé par le gestionnaire sous-jacent des FNB. Les données sur le rendement sont mises à jour mensuellement. Dernière mise à jour le 8 septembre 2025. Le RAE est indiqué sous réserve de modifications en raison des fluctuations des taux du marché, du cours des FNB, du réinvestissement de titres arrivés à échéance dans des placements supplémentaires, de la composition du portefeuille et des frais facturés par les FNB sous-jacents. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.

Le rendement à l’échéance (RAE) du portefeuille de FNB d’obligations de base est calculé d’après le rendement moyen pondéré à l’échéance de tous les actifs du portefeuille au moment du calcul. Le RAE ne tient pas compte des frais de gestion standard de Wealthsimple pour ses services de conseil, mais comprend le ratio des frais de gestion (RFG) facturé par le gestionnaire sous-jacent des FNB. Les données sur le rendement sont mises à jour mensuellement. Dernière mise à jour le 8 septembre 2025. Le RAE est indiqué sous réserve de modifications en raison des fluctuations des taux du marché, du cours des FNB, du réinvestissement de titres arrivés à échéance dans des placements supplémentaires, de la composition du portefeuille et des frais facturés par les FNB sous-jacents. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.

Le taux du portefeuille du marché monétaire est un taux annualisé, calculé quotidiennement, versé mensuellement. Sous réserve de modifications.

Les comptes de placements gérés sont offerts par Wealthsimple Inc., un gestionnaire de portefeuille inscrit dans chaque province et territoire du Canada. Les actifs de votre compte géré sont détenus dans un compte par le courtier dépositaire affilié à Wealthsimple, Wealthsimple Investments Inc. (« WSII »). WSII est membre de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI). Les comptes clients détenus auprès de WSII sont protégés contre l’insolvabilité de ce dernier par le Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI) dans les limites spécifiées en cas d’insolvabilité de WSII. Une brochure décrivant la nature et les limites de la couverture est disponible sur demande ou sur le site du FCPI. Wealthsimple n’est pas membre de l’OCRI ou du FCPI.