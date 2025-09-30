Avis de non-responsabilité des produits Wealthsimple Placements autonomes

Les Placements autonomes sont offerts par Wealthsimple Investments Inc. (« WSII »). Tous les placements comportent des risques. Pour obtenir plus d'informations sur nos produits, décisions de placement, barème des frais, témoignages d'utilisateurs, offres promotionnelles et plus encore, visitez wsim.co/disclaimers.

Ordres stop: Les ordres stop sont disponibles pour les actions et FNB canadiens et américains. Tous les ordres stop seront exécutés pendant les heures normales de négociation. Voir ici pour plus de détails.

Ordres à cours limité 24 heures: Les ordres à cours limité 24 heures sont uniquement disponibles pour certaines actions cotées aux États-Unis. Pour des informations sur les risques et autres considérations associées à la négociation pendant les séances d'heures prolongées, veuillez vous référer à la Divulgation sur la négociation en heures prolongées.

Heures de négociation de l'or: La négociation de l'or est basée sur le marché au comptant. Bien que les ordres puissent être placés 24 h/24 et 7 j/7, les ordres placés entre 17 h HE le vendredi et 18 h HE le dimanche reçoivent un prix indicatif.

Déclaration des frais les plus bas pour l'or: Comparé à tous les courtiers en placement canadiens réglementés par l'OCRI offrant la négociation d'or et exécutant uniquement des ordres en date du 30 septembre 2025. Les frais de négociation d'or de Wealthsimple sont de 1% en date du 3 novembre 2025. Sujet à changement. Taux annualisés, calculés quotidiennement, facturés mensuellement. Tous les placements comportent des risques. Voir wsim.co/fee-schedule pour les détails.

Heures de négociation 24/5: Pour des informations sur les risques et autres considérations associées à la négociation pendant les séances d'heures prolongées, veuillez vous référer à la Divulgation sur la négociation en heures prolongées.

Déclaration des heures de négociation les plus longues: Comparé aux heures de négociation de préouverture et postfermeture pour les actions américaines des institutions financières canadiennes listées sous l'Annexe I de la Loi sur les banques en date du 10 décembre 2025.