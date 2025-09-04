Dans le jargon financier, on entend parfois parler de fonds distincts, de fonds de placement garantis ou encore de contrats individuels à capital variable. Trois appellations, un même produit. Mais de quoi s’agit-il exactement?

Qu’est-ce qu’un fonds distinct?

Un fonds distinct est avant tout un contrat d’assurance. Comme un fonds commun de placement, il permet de mettre en commun votre argent avec celui d’autres investisseur·euses dans un portefeuille diversifié de titres (actions, obligations, etc.). Sa particularité réside dans sa garantie qui protège une partie du capital investi. Parce que c’est un produit d’assurance, seuls des assureurs autorisés peuvent l’offrir et il ne se négocie pas en Bourse. Un fonds distinct porte bien son nom : ses actifs sont clairement isolés de ceux de la compagnie d’assurance, par obligation légale.

Alors, est-ce vraiment un investissement? Oui, ça reste un vrai placement. Avec un fonds distinct, votre argent est investi dans un portefeuille diversifié (actions, obligations et autres titres) comme dans un fonds commun. Ce portefeuille peut faire croître la valeur de votre contrat au fil du temps. Mais investir comporte toujours des risques; ainsi vos placements peuvent perdre de la valeur. C’est là qu’intervient l’avantage des fonds distincts : ils incluent une garantie qui protège une partie de votre capital, généralement au moins 75 %, parfois même 100 %. Même si le marché chute, vous récupérerez au minimum une partie, et parfois la totalité, de votre investissement initial.

Quelle est la différence entre les fonds distincts et les fonds communs?

La grande différence, c’est que les fonds distincts sont vendus par des compagnies d’assurance et viennent presque toujours avec une garantie qui protège votre mise de départ. En revanche, ils sont souvent moins flexibles – et plus coûteux – que les fonds communs. Deux garanties sont offertes : l’une à l’échéance, l’autre au décès. Concrètement, ça veut dire que si, à la fin du contrat ou à votre décès, la valeur de votre placement est inférieure à la valeur garantie, c’est l’assurance qui compense.

Exemples de fonds distincts

Le type de fonds distinct le plus courant est celui offert par les compagnies d’assurance vie, comme Sun Life, l’Assurance vie Équitable du Canada, iA Groupe financier, Empire Vie et Industrielle Alliance, ainsi que par RBC Assurances.

Avantages et inconvénients des fonds distincts

Avant d’acheter un fonds distinct, prenez le temps de discuter avec l’assureur qui l’offre. Vous pourrez ainsi obtenir une vue claire des placements sous-jacents, ainsi que des frais et conditions qui s’y rattachent. Et gardez en tête qu’un bon rendement hier ne garantit rien pour demain. Voici quelques avantages et inconvénients à considérer avant d’investir dans un fonds distinct.

Avantages

Votre capital est protégé . Grâce à la garantie de remboursement, vous récupérerez entre 75 % et 100 % de votre mise initiale, peu importe la valeur du marché à l’échéance. Attention : la garantie s’applique seulement si votre argent reste investi jusqu’au terme du contrat, habituellement de 10 à 15 ans. Retirer plus tôt, c’est renoncer à cette protection. Et dans les faits, il est très rare qu’un portefeuille bien diversifié perde plus de 25 % sur une période de plus de dix ans. (https://global.morningstar.com/fr/finances-personnelles/le-portefeuille-6040-un-test-de-rsistance-des-marchs-sur-150-ans)

Garantie au décès. C’est ce lien direct avec l’assurance vie qui rend important de nommer un·e bénéficiaire à votre contrat. À votre décès, la garantie prévoit qu’une somme représentant de 75 % à 100 % de votre investissement initial sera transmise à cette personne, sans impôt.

Transfert successoral simplifié. Si vous nommez un·e bénéficiaire à votre contrat, la prestation lui sera versée directement à votre décès, sans passer par l’homologation – une étape souvent longue et coûteuse. Cela permet d’alléger les démarches pour vos proches, dans un moment déjà éprouvant.

Protection potentielle contre les créanciers. Si vous avez désigné un·e bénéficiaire à votre contrat, les fonds distincts peuvent protéger vos actifs contre une saisie par les créanciers, par exemple en cas de faillite ou de poursuite judiciaire. C’est un avantage particulièrement intéressant pour les travailleur·ses autonomes, ainsi que pour les propriétaires de petites entreprises.

Option de réinitialisation de la garantie. Certains fonds distincts offrent cette option : si la valeur marchande de votre contrat augmente, vous pouvez réajuster le montant garanti (c’est-à-dire la somme que vous pourrez récupérer, peu importe le rendement). En contrepartie, le délai vous donnant droit à la garantie à l’échéance est repoussé, un peu comme si vous signiez un nouveau contrat.

Inconvénients