Comment acheter des cryptomonnaies au Canada

Vous cherchez un moyen simple d’acheter et de vendre des cryptomonnaies au Canada? Dans ce guide pratique, vous trouverez tout ce qu’il vous faut pour démarrer du bon pied. Commençons par la base.

Négocier des cryptomonnaies au Canada – la version courte

Ouvrez un compte sur une plateforme de négociation de cryptomonnaies. Décidez du montant que vous souhaitez consacrer à l’achat de cryptomonnaies. Choisissez un mode de paiement. Déposez des fonds dans votre compte de cryptomonnaies. Achetez la monnaie numérique qui vous intéresse.

Alors, la version courte est un peu trop courte? Pas de panique. Voici une version plus détaillée.

Étape 1 : Décidez du montant que vous souhaitez consacrer à l’achat de cryptomonnaies

Les cryptomonnaies retiennent de plus en plus l’attention et dans ce contexte, vous cherchez peut-être des façons de négocier vous aussi ce type d’actif. Cela dit, n’oubliez pas que le marché des cryptomonnaies est très volatil, d’où l’importance de bien vous préparer.

Avant d’investir, demandez-vous combien d’argent vous seriez à l’aise de perdre.

Étape 2 : Décidez où négocier

Après avoir déterminé le montant que vous voulez investir, vous devez choisir la plateforme où vous achèterez votre première monnaie numérique. Voici quelques moyens de négocier des cryptomonnaies au Canada :

Plateformes de négociation de cryptomonnaies

Ces plateformes constituent une solution abordable. Elles permettent de déposer le montant d’argent désiré à partir d’une carte de crédit, puis d’acheter des cryptomonnaies. Contrairement à une bourse de cryptomonnaies, une plateforme de négociation ne permet pas toujours de négocier des centaines de cryptomonnaies. Elle donne toutefois accès aux principales monnaies numériques.

Bourses de cryptomonnaies

Voilà une autre façon de négocier des cryptomonnaies au Canada tout en diversifiant votre portefeuille. Les bourses en ligne ont l’avantage de donner accès aux milliers de cryptomonnaies sur le marché, y compris à celles qui ne sont pas encore disponibles sur les plateformes de négociation. N’oubliez pas que les nouvelles cryptomonnaies sont encore plus risquées que les cryptomonnaies bien établies, et faites des recherches avant d’investir. De plus, prenez le temps de bien vous renseigner sur la fiabilité de la plateforme que vous comptez utiliser. Les bourses en ligne conservent vos cryptomonnaies jusqu’à ce que vous les retiriez, mais si vous tombez sur une plateforme malveillante, il est possible que vos fonds soient détournés.

La plupart des bourses de cryptomonnaies n’imposent aucune limite sur le nombre de jetons que vous pouvez acheter au cours d’une même opération. Si vous préférez conserver vos cryptomonnaies plutôt que les négocier, certaines plateformes vous permettent de retirer vos fonds, puis de les transférer dans un portefeuille physique sécurisé. En outre, si vous avez des connaissances avancées en négociation de cryptomonnaies, vous pouvez effectuer des opérations à terme ou sur marge à partir des plateformes les plus connues.

Services d’échange de gré à gré

Pour éviter les frais d’opérations, certaines personnes préfèrent négocier des cryptomonnaies directement avec d’autres personnes, ce qui augmente considérablement les risques d’après les spécialistes. Les services d’échange de gré à gré (P2P) fonctionnent sans procédure de connaissance de la clientèle (CDC). Autrement dit, ils ne suivent pas les normes de vérification de la clientèle du secteur des finances et des investissements. Par conséquent, si vous utilisez ce type de plateforme et que vous êtes victime d’une arnaque, il est possible que vous ne puissiez pas intenter d’action en justice pour récupérer votre argent. En règle générale, les services d’échange de gré à gré proposent un choix très limité de cryptomonnaies, mais vous permettent d’acheter et de vendre votre monnaie numérique à n’importe quel prix. Vous pouvez également négocier directement avec d’autres personnes sur Facebook Marketplace, mais d’après les spécialistes, ce type de plateforme vous expose à des risques élevés de fraude.

Guichet automatique Bitcoin

Les guichets automatiques Bitcoin permettent d’acheter et de retirer des cryptomonnaies, mais exigent parfois des frais élevés.

Étape 3 : Ouvrez un compte sur une plateforme ou une bourse de cryptomonnaies

Au Canada, le moyen le plus fiable d’acheter des cryptomonnaies consiste à passer par une plateforme ou une bourse réputée de cryptomonnaies. Si vous en êtes à vos débuts, vous devriez vous en tenir aux plateformes de cryptomonnaies. Grâce à leur interface conviviale, vous pourrez vous lancer en quelques étapes simples. Si vous avez un peu plus d’expérience, vous pouvez vous tourner vers les bourses de cryptomonnaies, dont certaines proposent de tout nouveaux jetons. Personne ne peut se prononcer sur la meilleure cryptomonnaie à acheter, d’où l’importance de faire des recherches avant d’investir.

Après avoir ouvert un compte sur une plateforme de négociation ou une bourse en ligne de cryptomonnaies, vous devez choisir votre mode de paiement. Que ce soit par carte de crédit, carte de débit, carte-cadeau ou même PayPal, la plupart des plateformes proposent différentes options pour acheter des cryptomonnaies. Avant de provisionner votre compte de cryptomonnaies, renseignez-vous sur les frais de transfert, qui peuvent varier d’un mode de paiement à l’autre.

Étape 5 : Achetez vos cryptomonnaies

Une fois que vous avez déposé des fonds dans votre compte de cryptomonnaies, la dernière étape consiste à acheter votre première monnaie numérique. Faites vos recherches avant d’arrêter votre choix sur une cryptomonnaie. Comme le marché des cryptomonnaies est très imprévisible et volatil, attendez-vous à observer des fluctuations importantes.

Au Canada, l’achat de cryptomonnaies est légal, et vous disposez d’un large éventail d’options. Comparez les fonctionnalités et la convivialité de chaque plateforme afin de déterminer celle qui vous convient le mieux.