Qu’est-ce que le staking?

Le staking, expliqué (très) simplement, c’est un mécanisme qui permet d’utiliser vos cryptos pour en gagner plus. Les rendements tournent autour de 5 % à 10 %, parfois plus. C’est aussi un élément clé d’un type populaire de chaîne de blocs (blockchain) : il permet d’ajouter des transactions au réseau, tout en empêchant la fraude. Tout ça peut sembler complexe au premier abord. C’est tout à fait normal d’avoir mille et une questions. Vous vous demandez peut-être comment vous, qui n’êtes pas forcément spécialiste de la cryptomonnaie, pourriez vous lancer dans le staking. Ou encore, combien devez-vous miser et pendant combien de temps? Si on ne peut pas vous dire exactement quoi faire, on peut assurément vous expliquer comment ça fonctionne.

Concrètement, le staking, c’est quoi?

Le principe est simple : vous mettez une partie de vos cryptos en garantie pour valider des transactions sur une chaîne de blocs. Chaque fois que vos cryptos servent à valider des opérations, vous obtenez une récompense : plus de cryptos.

Pourquoi faut-il mettre de l’argent en jeu pour valider les transactions?

Le fait de mettre vos cryptos en garantie, c’est un peu comme une preuve de bonne foi : ça vous décourage de tricher ou d’aider quelqu’un à le faire. Si jamais vous tentez une fraude – par exemple, en laissant quelqu’un utiliser les mêmes cryptos pour acheter deux choses différentes –, vous risquez de perdre la somme que vous avez mise en jeu. Plus la mise est importante, plus vous avez de chances d’être sélectionné·e et récompensé·e.

Parfait, par où commencer?

Eh bien, il faut d’abord choisir le bon réseau.

C’est-à-dire?

La plupart des réseaux de cryptomonnaies fonctionnent selon l’un de ces deux principes : la preuve de travail ou la preuve d’enjeu. Impossible de faire du staking avec la preuve de travail, mais c’est tout à fait possible avec la preuve d’enjeu.

Quelle est la différence entre la preuve de travail et la preuve d’enjeu?

Pour enregistrer de nouvelles transactions sur une chaîne de blocs basée sur la preuve de travail, votre ordinateur doit deviner un nombre très, très long avant les autres. Résoudre ce casse-tête demande une puissance de calcul énorme, donc beaucoup d’électricité… et ça finit par coûter cher.

Comme la majorité des ordinateurs du réseau doivent s’entendre sur chaque transaction, quelqu’un qui voudrait tenter une manœuvre malveillante devrait contrôler plus de la moitié de ces ordinateurs et fournir l’énergie nécessaire. Bref, ça coûterait bien plus cher que ce que ça pourrait rapporter : pas très rentable comme combine.

Je comprendrais peut-être mieux avec une métaphore?

Imaginez une rangée de candidat·es à Price Is Right : À vous de jouer. Mais au lieu de tenter sa chance avec un seul chiffre pour gagner une cuisinière (et peut-être serrer la main de Philippe Bond), chaque personne crie des milliers de nombres à la seconde jusqu’à ce que quelqu’un trouve enfin le bon.

Et la preuve d’enjeu, alors?

Cette fois, pas besoin de devinettes ni de gaspiller de l’électricité : il suffit de déposer ses cryptos en garantie. C’est plus récent, plus accessible, et franchement, la planète s’en porte mieux.

Parfait, j’aimerais staker du bitcoin…

En fait, ce n’est pas possible. Bitcoin fonctionne avec la preuve de travail, et non la preuve d’enjeu. Pour le staking, il faut se tourner vers des cryptos comme Ethereum, Solana, Cardano, Cosmos, VeChain ou Tezos : celles-là utilisent la preuve d’enjeu.

Une fois que j’ai choisi mon réseau, que dois-je faire pour staker ma crypto?

Il y a plusieurs façons de faire. On peut se lancer tout·e seul·e, mais ça devient vite technique. Il faut installer son propre nœud de validation, répondre à des exigences informatiques, et savoir comment exploiter le matériel, les logiciels et la chaîne de blocs elle-même. Sans compter qu’il faut souvent miser une somme très élevée – on parle de dizaines de milliers de dollars. Heureusement, il existe une solution plus accessible : le pool de staking.

Le pool de staking?

Un pool de staking, c’est tout simplement un groupe de personnes qui mettent leur crypto en commun pour atteindre le minimum exigé par le réseau, et ainsi avoir plus de chances d’être choisi·es comme validateurs. Les petits pools ont moins de chances d’être sélectionnés, mais les récompenses sont plus grandes (puisqu’ils sont moins nombreux à se les partager). Les gros pools, eux, diluent tellement les gains que ça devient parfois peu intéressant. Les pools de taille moyenne offrent le meilleur équilibre.

Comment faire partie d’un pool de staking?

Vous pouvez parcourir les différents pools, les comparer, et choisir celui qui vous inspire confiance. Mais si vous n’avez pas envie de vous lancer dans toutes ces démarches – et si vous nous permettez un peu d’autopromotion – il existe une option beaucoup plus simple.

Est-ce que ces validateurs prennent une commission?

Une petite, oui. (Et comme on ne fait pas exception, on prend nous aussi une petite commission.)

Avec toutes ces commissions, je gagne combien au final?

Ça dépend du réseau sur lequel vous faites du staking, et de la façon dont vous vous y prenez.

Au bout de combien de temps je commence à toucher mes récompenses?

Le staking nécessite de la patience. Il y a ce qu’on appelle une période de « réchauffement ». En gros, il faut attendre que le prochain cycle de transactions commence. La durée varie selon le réseau, ça peut prendre quelques heures, des jours ou même des semaines. Et, au moment de retirer vos fonds, il y a aussi une période de « refroidissement ». Pendant ces deux périodes, votre argent est gelé. Mais il y a au moins une exception.

Le staking, c’est sûr?

Comme pour tout ce qui touche à la cryptomonnaie, il y a des risques. La valeur de ces actifs peut fluctuer rapidement, donc si celle de vos mises baisse, vos récompenses aussi.

Et le yield farming, c’est la même chose?

C’est similaire, mais le yield farming demande pas mal plus d’efforts. Le staking, c’est simplement mettre vos cryptos à disposition d’un réseau. Le yield farming, c’est prêter vos cryptos à d’autres via différentes plateformes. Il faut non seulement surveiller et déplacer vos actifs beaucoup plus souvent, mais aussi bien comprendre comment fonctionnent ces plateformes.

Le yield farming peut donner de meilleurs rendements, mais vous devez avoir le temps et la motivation pour sans cesse changer de jetons et de plateformes. Imaginez la différence entre installer un système d’arrosage automatique pour un cactus et gérer tout un potager, c’est-à-dire semer, arroser et faire la rotation des cultures.