Combien d’argent faut-il pour prendre sa retraite? Il y a autant de réponses que de retraité·es sur un terrain de pickleball. Vous pourriez souhaiter une grande maison de banlieue que tous les petits-enfants pourront visiter, tandis que votre voisin sera plus heureux dans une petite maison avec un demi-frigo et un lit dans lequel il ne peut s’asseoir sans se cogner la tête. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe deux façons (quand même) simples de calculer le montant dont chaque personne a besoin pour parvenir à cet objectif, qu’il soit mini-maison ou manoir.

Le moyen le plus rapide pour calculer ce montant est d’utiliser la désormais célèbre intelligence artificielle. Voici un petit script qui permettra à votre robot préféré de vous aider : « Je suis un·e Canadien·ne de ____ ans dont le revenu familial actuel est de _____. SVP calculer le montant que je dois épargner pour ma retraite, en tenant compte de mes prestations estimées de la SV et du RPC et de l’inflation. » (Le « SVP » est très important. Si les ordinateurs prennent un jour le contrôle de tout, vous voulez être dans leurs bonnes grâces.)

Si vous n’êtes pas du genre à accepter de vous faire conseiller par un conseiller numérique, voici la méthode pour faire le calcul vous-même.

Étape 1 : Estimez le montant qu’il vous faudra par année à la retraite

Personne, même pas vous, ne sait combien vous dépenserez en paparmanes et en cours d’aquaforme une fois à la retraite, mais vous avez quand même une idée de ce sur quoi vous dépendez maintenant. Vous savez également que certaines de vos dépenses ne vous suivront pas jusqu’à la retraite, comme votre hypothèque, l’assurance-vie, l’épargne pour les études des enfants et bien sûr, l’épargne-retraite.

Plutôt que de faire la liste exhaustive de vos dépenses actuelles et de retirer celles que vous n’aurez plus à la retraite, il existe une approche assez répandue pour faire le calcul. On estime que vous dépenserez 70 % de votre salaire actuel. Si vous gagnez actuellement 65 000 $ par année (et si vous ne pensez pas que ce montant changera de manière significative), on peut présumer que vous aurez besoin de 45 500 $ (70 % de 65 000 $) par année de retraite.

Étape 2 : Soustrayez les prestations du gouvernement

Beaucoup de gens oublient qu’ils recevront de l’aide pour financer leur retraite. Le gouvernement y contribuera avec les pensions suivantes.

Régime de pensions du Canada (RPC)

Si vous avez déjà reçu un chèque de paie (plutôt que de l’argent dans une mallette ou des lingots d’or), vous avez cotisé au RPC 5,95 % de la première tranche de 68 500 $ que vous gagnez chaque année. Cela signifie que vous recevrez éventuellement de l’argent du RPC. Le montant exact dépendra du montant que vous avez cotisé, de la durée de votre cotisation et de la date à laquelle vous commencez à recevoir des paiements. En 2024, le montant maximal était de 1 364 $ par mois, avec un montant moyen d’un peu plus de 816 $ par mois. (Pour obtenir une estimation plus précise, vous pouvez utiliser le pratique calculateur du RPC.)

Sécurité de la vieillesse (SV)

Un nom sans jargon et pour le moins direct! Le programme de Sécurité de la vieillesse n’est pas basé sur le montant des cotisations que vous avez versées au fil des ans. Il s’agit simplement d’une forme de remerciement pour votre appartenance au Canada qui vous est donnée lorsque vous atteignez 65 ans, en fonction du nombre d’années que vous avez vécues au Canada à partir de 18 ans. En 2024, le montant mensuel maximal était de 718,33 $, soit un peu plus de 8 600 $ par an.

Une chose à noter : les paiements de la SV sont récupérés si vous dépassez un certain revenu à la retraite, incluant l’argent que vous vous versez vous-même à partir de vos comptes de retraite. Une raison de plus pour bien réfléchir votre stratégie de revenu de retraite.

Supplément de revenu garanti (SRG)

Le SRG est un autre programme de revenu pour les personnes âgées, mais l’admissibilité et le montant dépendent de plusieurs facteurs, notamment de votre état civil et de vos revenus de l’année précédente. Le montant maximal est d’environ 1 000 $ par mois, et le gouvernement peut le récupérer selon le revenu que vous tirez d’autres sources. C’est une bonne chose à avoir, mais il vaut mieux ne pas miser là-dessus pour constituer votre patrimoine car, si vous y avez droit, il y a de fortes chances que vous n’ayez pas beaucoup de patrimoine au départ.

Étape 3 : Soustrayez la pension de vos employeurs passés

Selon Statistique Canada, un peu moins de 40 % des travailleur.euses au pays possèdent un régime de retraite avec leur emploi. Cela représente 6,7 millions de personnes qui bénéficient d’un revenu gratuit à la retraite. Le montant exact dépendra de nombreux facteurs, notamment de la durée pendant laquelle vous avez cotisé au régime et de son rendement. Mais vous devriez pouvoir demander une estimation à votre employeur pour vous aider à planifier votre retraite.

Étape 4 : Multipliez le total par 25

Cette étape repose sur ce que l’on appelle la règle des 4 % (multiplier quelque chose par 25 revient à le diviser par 0,04, ou 4 %). Selon cette règle, si vous retirez chaque année 4 % d’un portefeuille équilibré et diversifié à l’échelle internationale pendant votre retraite, vous devriez être en mesure de tenir 30 ans sans toucher le fond.

Félicitations! Vous connaissez maintenant le montant total d’argent que vous devez avoir épargné au moment où vous prendrez votre retraite. Mais…

Étape 5 : N’oubliez pas l’inflation!

Les calculs que nous avons effectués jusqu’à présent sont en dollars d’aujourd'hui. Vous devez ajuster ce chiffre pour tenir compte de toutes les années d’inflation entre aujourd’hui et votre dernier jour (au bureau, pas sur terre). Préparez-vous à une bonne surprise, surtout si vous êtes jeune.

Pour obtenir votre chiffre actualisé en fonction de l’inflation, multipliez le chiffre que vous avez calculé ci-dessus par 1,02n, où n est le nombre d’années qui vous sépare de votre départ à la retraite.

Félicitations! Vous connaissez maintenant vraiment le montant total que vous devez avoir épargné au moment de prendre votre retraite. Si vous souhaitez laisser quelque chose en héritage (à vos enfants ou à ce refuge pour chats qui vous a envoyé de si jolies étiquettes d’adresse autocollantes chaque année), vous pouvez l’ajouter à ce total ou choisir de vivre de manière plus frugale.

Prochaine étape : épargner

Grâce à l’intérêt composé, tout cela est d’autant plus facile à réaliser quand vous commencez jeune. Combien devez-vous épargner chaque année? Vous obtiendrez une bonne estimation à l’aide d’un calculateur d’épargne-retraite. Il en existe un grand nombre en ligne, mais trouvez-en un qui fonctionne à l’envers : vous lui indiquez votre objectif de retraite et il vous donne le montant à épargner chaque mois.