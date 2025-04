Comment suivre la règle du 50-30-20

Si, comme bien des gens, l’idée de faire un budget vous intimide, vous n’êtes pas seul·e. Qui a envie de comptabiliser chaque sou dans un tableur? Et qui veut vraiment se priver de ses petits plaisirs? Pour garder le contrôle sur vos finances, il faut pourtant garder un œil sur vos dépenses. Si vous espérez profiter de la retraite un jour, il faudra regarder d’un peu plus près où part votre argent. Est-ce que ça signifie devoir renoncer à votre café du matin ou aux bougies parfumées ? Pas forcément. Se faire plaisir, c’est permis – tant qu’on fixe des limites.

Qu’est-ce que la règle du 50-30-20?

La règle du 50-30-20 est une méthode simple pour gérer votre budget en répartissant vos dépenses en trois grandes catégories. Elle a été popularisée par la sénatrice américaine Elizabeth Warren, experte en faillite, et sa fille, Amelia Warren Tyagi, cadre d’entreprise. Voici comment elle se décline :

50 % de votre revenu va à vos besoins : logement, nourriture, transport, frais de garde, etc.

30 % est réservé à vos loisirs et envies : sorties, restos, voyages, petits luxes.

20 % est destiné à vos objectifs financiers : rembourser vos dettes, épargner ou investir.

Vous n’avez pas à suivre ces pourcentages au pied de la lettre (la vraie vie n’est pas toujours aussi simple), mais ils restent de bons repères. Les proportions 50-30-20 peuvent varier selon le coût de la vie, surtout dans les grandes villes. On peut adapter la règle, mais mieux vaut ne pas trop s’en éloigner. Ce qui rend la règle du 50/30/20 si efficace? Sa simplicité. Pas besoin de tableurs compliqués ou d’applis sophistiquées. Plus la méthode est simple, plus il est facile de s’y tenir, surtout lorsqu’on débute. Autre atout : la flexibilité. Si vous vivez dans une région où le coût de la vie est élevé, vous devrez peut-être consacrer 55 % à vos besoins et réduire vos envies à 25 %. (Sans exagérer!) Pensez à vos besoins et envies comme des plafonds, et à l’épargne comme un objectif à viser. Si vos besoins dépassent 50 %, essayez de les revoir à la baisse. Si vos envies prennent trop de place, ajustez le tir. Et si vous arrivez à épargner plus de 20 %, c’est merveilleux! Il n’y a pas de limite à ce que vous pouvez mettre de côté. Si vous avez des dettes importantes, pourquoi ne pas réduire un peu le superflu pour rembourser plus vite? Moins de dettes, c’est aussi moins d’intérêts à payer.

Pour appliquer la règle du 50-30-20, commencez par calculer votre revenu après impôt. Consacrez ensuite 50 % de ce revenu à vos besoins, 30 % à vos envies et 20 % à l’épargne ou au remboursement de dettes. Étape 1 : Calculez votre revenu après impôt

Votre revenu après impôt correspond à ce qui vous reste une fois les impôts, le Régime de pensions du Canada et l’assurance-emploi prélevés. Ce montant figure sur votre talon de paie. Si des cotisations à un régime de retraite sont aussi prélevées à la source, ajoutez-les à votre revenu net : elles font partie de vos besoins.

Vous êtes travailleur autonome? Votre revenu après impôt, c’est votre chiffre d’affaires moins vos dépenses d’entreprise et l’argent mis de côté pour l’impôt. (On espère que vous versez bien vos acomptes trimestriels.)

Si vous partagez vos finances avec un·e partenaire, additionnez vos revenus après impôt pour établir le budget du ménage.

Étape 2 : Limitez vos besoins à 50 % de votre revenu

Idéalement, vos besoins ne devraient pas dépasser la moitié de votre revenu net. Les besoins, ce sont toutes les dépenses incontournables :

Loyer ou hypothèque

Paiements d’auto et frais de transport

Primes d’assurance

Épicerie et produits ménagers

Factures de services publics

Forfait cellulaire de base

Vêtements et chaussures essentiels

Paiements minimums sur vos dettes

Il faudra parfois faire preuve de jugement pour distinguer besoins et envies, mais mieux vaut rester strict·e : gardez cette catégorie pour ce qui est vraiment indispensable.

Étape 3 : Limitez vos envies à 30 % de votre revenu

Limitez vos envies à 30 % de votre budget. Il s’agit de tout ce dont vous pourriez vous passer : les petits luxes, les commodités ou les achats qu’il serait possible d’obtenir à meilleur prix. Voici quelques exemples :

Abonnement câble ou internet haut de gamme

Vêtements et chaussures griffés

Restaurants, cafés, plats à emporter

Voyages et escapades

Forfaits téléphoniques bonifiés

Soins personnels, spa, manucures

Gadgets, loisirs, petits extras

Vous vous dites peut-être : « Super, 30 % pour me gâter! » Mais attention : avec une définition stricte des besoins, bien plus de vos achats courants se retrouvent dans la colonne des envies que vous ne le pensez. Exemple : acheter des grains de café pour la maison = besoin, mais le latté du coin chaque matin = envie. Même chose pour les forfaits illimités, les abonnements au gym ou les soupers homard : ce sont des envies, pas des besoins essentiels.

Étape 4 : Consacrez 20 % de votre revenu à l’épargne et au remboursement de dettes

La dernière portion de votre revenu après impôt devrait être consacrée au remboursement accéléré de vos dettes, à l’épargne et à l’investissement. Comme les paiements minimums sur vos dettes figurent déjà dans la catégorie des besoins, il est essentiel de constituer d’abord un fonds d’urgence : mettez de côté de l’argent jusqu’à couvrir de trois à six mois de dépenses.

Une fois ce coussin d’urgence en place, utilisez ces 20 % pour réduire le solde de vos dettes. Les dettes de carte de crédit sont à prioriser, mais cela inclut aussi les prêts personnels.

Après avoir remboursé vos dettes (hypothèque et prêt auto exceptés), évitez d’allouer ce 20 % au loisir : continuez d’investir cette part dans un compte d’épargne à faible risque ou un portefeuille diversifié.

Étape 5 : Tenez-vous-y!

La clé de la réussite, c’est la constance. Un budget n’a d’effet que si vous vous y tenez.

Astuce : séparez votre argent dès que vous recevez votre paie. Commencez par payer vos besoins (50 %) et épargner (20 %), et ce qui reste peut aller à vos envies, mais rien n’oblige à tout dépenser.

Exemple de budget 50-30-20

Imaginons que votre ménage de quatre personnes gagne 5 000 $ par mois. D’après la règle du 50-30-20, cela veut dire : 2 500 $ pour vos besoins, 1 500 $ pour vos envies, et 1 000 $ à mettre de côté chaque mois – soit pour épargner, soit pour rembourser vos dettes.

Un loyer ou une hypothèque de 2 000 $ peut vite devenir difficile à assumer, surtout quand on ajoute l’auto, les factures de services publics et de téléphone… sans oublier l’épicerie pour toute la famille!

Si vos besoins dépassent la limite des 50 %, vous pouvez, à court terme, piger dans la part réservée aux envies. Mais l’objectif reste de ramener vos dépenses essentielles sous ce seuil. Pour y arriver, il peut être utile de chercher un logement moins cher, de choisir une voiture plus économique, ou encore de transférer vos dettes de carte de crédit sur une carte à taux d’intérêt réduit.

La règle du 50-30-20 est parfaite pour celles et ceux qui veulent éviter la complexité des budgets. Le secret, c’est la régularité : mois après mois, gérer vos dépenses de façon responsable vous donne plus de liberté pour profiter de la vie plus tard.