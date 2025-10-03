Que vous fassiez partie de la clientèle actuelle ou nouvelle de Wealthsimple, inscrivez-vous d’abord en répondant au Questionnaire sur la propriété pour obtenir 5 000 participations. Ensuite, pour augmenter vos chances de gagner, vous pouvez :

(1) Déposer ou transférer de l’argent dans un compte Wealthsimple (une participation par dollar de dépôt net).

(2) Inviter vos contacts (5 000 participations par personne qui s’inscrit à Wealthsimple).

Si vous ne souhaitez pas approvisionner votre compte, vous pouvez aussi rédiger un texte unique de 100 mots ayant pour thème « Ma stratégie d’achat immobilier » et nous l’envoyer par la poste, après avoir rempli le Questionnaire et ouvert un compte. Pour tous les détails, consultez le règlement.