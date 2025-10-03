Tirage d’une maison
Gagnez une maison dans le comté de Prince Edward
On fait tirer les clés d’une maison d'une valeur de 1 M$ entièrement meublée, plus 100 000 $ en argent. Prend fin le 30 octobre.
Pour participer
5 000 participations en répondant au Questionnaire sur la propriété
C’est la première étape! Utilisez l’adresse courriel liée à votre compte Wealthsimple.
1 participation par dollar déposé ou transféré
Transférez de l’argent dans n’importe quel compte Wealthsimple.
5 000 participation pour chaque personne invitée
Veillez à ce qu’elles s’inscrivent chez Wealthsimple et approvisionnent un nouveau compte.
Une maison qui fait rêver
De l’espace à revendre
Cette maison spacieuse de 2 000 pieds carrés sur deux étages comprend trois chambres et deux salles de bains, dans un design contemporain inspiré de son environnement. Pour plus de détails, jetez un coup d’œil au plan.
Aménagement et mobilier
Plafonds surélevés, planchers chauffants, cuisine de chef, Wi-Fi Starlink et meubles inclus : vous vous y sentirez chez vous dès le premier jour.
Votre coin de forêt avec sauna
Renouez avec la nature sur votre terrain boisé près de Waupoos et Lake on the Mountain, à seulement 3 heures de Toronto et Ottawa, ou 4 heures de Montréal. Le sauna de style finlandais pour deux personnes offre un havre parfait.
Concept ouvert confortable avec planchers chauffants et portes coulissantes en verre.
L’intimité de la forêt et un foyer pour passer la soirée dehors.
Électroménagers et finition haut de gamme.
Deux salles de bain complètes avec douche; à l’étage, on trouve également une baignoire autoportante, des planchers chauffants et deux lavabos
Douillettes et baignées de lumière naturelle
Sauna de style finlandais sur mesure en cèdre, pin et tremble de première qualité, chauffé par un poêle Harvia. Plongez ensuite dans le bain de glace pour un sentiment de bien-être exquis.
Wi-Fi Starlink, entièrement meublé, et 100 000$ en espèces pour vous aider à vous installer.
Revêtement extérieur en cèdre de l’Ouest, avec toit en acier durable et fenêtres à triple vitrage
Occupez l’espace à votre guise
Au cœur du comté de Prince Edward, à quelques minutes de plus de 35 vignobles, du parc provincial Sandbanks, de sentiers de randonnée panoramiques et bien plus encore
en prime
100 000 $ en argent
Ce n’est pas un prix s’il vient avec de nouvelles dépenses! Le grand prix d’une maison comprend donc de l’argent pour couvrir les coûts de la première année et les taxes et impôts. Nous payons également les frais de transfert de la propriété.
Le compte à rebours est enclenché
3 octobre 2025
Commencez par répondre au Questionnaire sur la propriété, puis augmentez vos chances en déposant de l’argent ou en invitant des contacts à ouvrir un compte Wealthsimple.
30 octobre 2025
Dernier jour pour s’inscrire! Assurez-vous d’avoir cumulé le plus de participations possible (jusqu’à 1 000 000).
Vous avez un transfert de compte en attente? Aucun souci, tant qu’il est terminé avant le 5 janvier 2026, il sera comptabilisé.
7 janvier 2026
Jour du tirage au sort! Surveillez votre boîte courriel, vous pourriez recevoir le meilleur message de tous les temps.
en partenariat avec pine
Vous magasinez les hypothèques?
Nous nous sommes associés à Pine pour vous offrir de faibles taux hypothécaires et jusqu’à 5 000 $ de remise en argent. Avec Pine, nous avons jusqu’ici aidé la clientèle à obtenir un total d’un milliard de dollars en prêts hypothécaires. Pas de visites en succursales ni de paperasse, juste une expérience en ligne simple et agréable.
Les services hypothécaires de Pine ne sont pas disponible au Québec.
Un concours qui pourrait changer votre... adresse
FAQ
Comment puis-je participer au tirage?
Que vous fassiez partie de la clientèle actuelle ou nouvelle de Wealthsimple, inscrivez-vous d’abord en répondant au Questionnaire sur la propriété pour obtenir 5 000 participations. Ensuite, pour augmenter vos chances de gagner, vous pouvez :
(1) Déposer ou transférer de l’argent dans un compte Wealthsimple (une participation par dollar de dépôt net).
(2) Inviter vos contacts (5 000 participations par personne qui s’inscrit à Wealthsimple).
Si vous ne souhaitez pas approvisionner votre compte, vous pouvez aussi rédiger un texte unique de 100 mots ayant pour thème « Ma stratégie d’achat immobilier » et nous l’envoyer par la poste, après avoir rempli le Questionnaire et ouvert un compte. Pour tous les détails, consultez le règlement.
Qu’est-ce qui est inclus dans le prix?
Le grand prix est une maison entièrement meublée évaluée à 1 100 000 $ dans le comté de Prince Edward, en Ontario. La personne gagnante recevra le titre juridique de la maison, plus 100 000 $ en argent pour l'aider à couvrir les frais de propriété. Wealthsimple paiera également tous les frais de clôture, incluant les frais de transfert et juridiques.
Y a-t-il une période de blocage sur les dépôts que je fais pour cette promotion?
Vous n’avez pas besoin de garder votre argent pour toujours, seulement jusqu’au 7 janvier 2026.
Remarque : Vos fonds ne sont pas bloqués — vous pouvez les retirer à tout moment, mais tout retrait réduira votre nombre de participations.
Puis-je combiner cette promotion avec d’autres offres?
Oui! Cette promotion peut être combinée avec toute autre offre Wealthsimple actuellement disponible (y compris la Prime sur transfert d’été de compte sur marge et la prime d’invitation.
Est-ce que je peux transférer un compte pour obtenir plus de participations? Et que se passe-t-il si un transfert n'est pas terminé avant le 30 octobre?
Oui. Tout transfert admissible lancé au cours de la période promotionnelle sera comptabilisé, à condition qu'il soit terminé au plus tard le 5 janvier 2026, soit deux jours avant le tirage au sort. Votre nombre de participations sera mis à jour dans les 24 heures suivant la fin du transfert.
Dois-je ouvrir un compte Wealthsimple avant de m’inscrire, ou est-ce que je peux en ouvrir un après avoir répondu au questionnaire?
Vous pouvez le faire dans n’importe quel ordre. La seule exigence est de soumettre le questionnaire sur la propriété et d’avoir au moins 1 $ dans un compte Wealthsimple avant la fin de la promotion.
Que se passe-t-il si j’ai effectué un dépôt ou une invitation avant de m’inscrire au sondage?
Tous les transferts et dépôts effectués entre le 3 octobre 2025 et le 30 octobre 2025 sont comptabilisés, même s’ils ont été effectués avant que vous n’ayez soumis le questionnaire. Il en va de même pour les invitations : tant qu’elles sont complétées pendant la période promotionnelle, elles seront admissibles.
Et si je gagne, mais que je ne veux pas emménager dans la maison?
Aucun problème, vous n’avez pas à vivre dans la maison. Une fois que le titre juridique vous est officiellement transféré, c’est à vous de décider quoi en faire. Vous pouvez y emménager, la louer ou même la vendre. À titre indicatif, des propriétés semblables dans la région peuvent générer environ 3 250 $ par mois en revenus locatifs si vous choisissez de la louer.
Où puis-je en savoir plus sur le concours?
Pour en savoir plus, consultez le règlement du concours.