TIRAGE D’OR MASSIF
Gagnez un lingot d’or
Un vrai de vrai lingot d’or de 1 kg, d’une valeur de plus de 175 000 $, sera remis à la personne gagnante. D’autres prix en or, d’une valeur totale de plusieurs milliers de dollars, sont aussi en jeu. Le concours prend fin le 5 décembre. Aucun achat requis. Certaines conditions s’appliquent.
Des prix en or massif
Nous offrons de l’or bien réel à personnes chanceuses au Canada. Envie d’en faire partie? Voici toutes les façons de multiplier vos chances de gagner.
Répondez au questionnaire
Obtenez 5 000 participations en répondant à quelques questions simples et rapides.
Déposez des fonds
Vous voulez augmenter vos chances? Facile. Chaque dollar déposé vous donne une participation supplémentaire.
Invitez des proches
Parlez de Wealthsimple autour de vous. Chaque personne qui ouvre un compte et y dépose au moins 1 $ vous rapporte 20 000 participations.
5 novembre 2025
Ouverture du concours. Inscrivez-vous en répondant au mini-questionnaire dans l’application (5 000 participations). Ensuite, augmentez vos chances : faites un dépôt ou invitez vos proches.
5 décembre 2025
Dernier jour pour participer. Assurez-vous d’avoir cumulé le plus de participations possible (jusqu’à 1 000 000).
Un transfert toujours en cours? Aucun souci, tant qu’il arrive avant le 5 février 2026, il sera comptabilisé.
9 février 2026
Jour du tirage! Gardez l’œil ouvert, votre boîte courriel pourrait bien briller d’un éclat doré.
Les meilleurs frais au pays pour négocier de l’or
Nous offrons la façon la plus simple d’acquérir de l’or physique. Commencez à bâtir votre avenir doré pour aussi peu que 1 $.
Nous faisons affaire avec les chefs de file
Comme le coffre-fort n’entrait pas dans nos bureaux, nous nous sommes associés à Silver Gold Bull pour vous offrir le moyen le plus simple d’investir dans l’or. Chef de file au Canada dans le courtage de métaux précieux, l’entreprise possède une vaste expertise en vente, approvisionnement et livraison d’argent et d’or, et offre l’infrastructure et les services de stockage nécessaires à la négociation d’or chez Wealthsimple. Commencez à négocier de l’or aux frais les plus bas au Canada.
FAQ
Comment puis-je participer au tirage au sort?
Que vous fassiez partie de la clientèle actuelle ou nouvelle de Wealthsimple, vous pouvez obtenir 5 000 participations en répondant au questionnaire sur le portefeuille. Assurez-vous simplement de déposer au moins 1 $ dans un compte Wealthsimple. Ensuite, vous pouvez augmenter vos chances de gagner à l’aide des méthodes suivantes :
Dans l'application
- Déposez ou transférez des fonds dans un compte Wealthsimple → obtenez 1 participation pour chaque dollar de dépôts nets.
- Invitez des amis → obtenez 20 000 participations pour chaque ami qui s'inscrit et dépose au moins 1 $.
- Faites tourner la pièce d'or quotidiennement → obtenez 100 participations par tour, jusqu'à une fois par jour pendant le concours.
Sur les réseaux sociaux
- Sur X, commentez la publication du concours de Wealthsimple (@wealthsimple) avec le mot-clic #WealthsimpleOr et republier sur votre fil → obtenez 2 500 participations
- Sur Instagram, commentez la publication du concours de Wealthsimple (@wealthsimple) avec le mot-clic #WealthsimpleOr et repartagez la publication dans votre Story Instagram → obtenez 2 500 participations
Essai
Vous pouvez aussi obtenir 5 000 participations en nous envoyant un essai unique de 100 mots intitulé « Ma stratégie de diversification de portefeuille ». Après votre première soumission, chaque essai supplémentaire vaut 1 participation. Les détails complets sont disponibles dans les Conditions générales.
Qu’est-ce qui est inclus dans le prix?
Vous avez la chance de gagner un lingot d’or de 1 kilogramme d’une valeur de plus de 175 000 $. Il y a aussi des milliers de dollars d’autres prix en or à gagner, à savoir :
- 10 pièces d’or de 1 oz, d’une valeur de 5 500 $
- 50 pièces d’or de 1/10 oz, d’une valeur de 550 $
- 5 000 dépôts de 5 $
Maximum d’un prix par personne, toutes méthodes de participation confondues.
Y a-t-il une période de détention sur les dépôts que je fais pour le tirage au sort?
Gardez votre argent dans votre compte au moins jusqu’au tirage au sort, soit jusqu’au 5 février 2026.
À noter que votre argent n’est pas immobilisé. Vous pouvez le retirer à tout moment, mais les retraits réduiront votre nombre total de participations.
Puis-je combiner cette promotion à d’autres offres?
Oui! Cette promotion peut être combinée à toute autre offre Wealthsimple actuellement offerte (y compris la promotion Apple 2025 et la promotion Invitez des ami·es), à moins d’indication contraire dans les modalités des offres.
Les virements de comptes institutionnels doivent-ils être terminés avant le 5 décembre?
Non. Les virements doivent seulement être lancés avant le 5 décembre, et terminés avant le 5 février 2026. Selon l’institution d’origine, les délais de transfert de compte varient. Consultez les délais estimés.
Les virements lancés avant la fenêtre de provisionnement ne sont pas comptabilisés dans les participations.
Dois-je faire partie de la clientèle Wealthsimple avant de remplir le questionnaire sur le portefeuille?
Non. Vous pouvez remplir le questionnaire d’abord, puis ouvrir votre compte Wealthsimple avec la même adresse courriel, ou ouvrir votre compte d’abord, puis remplir le questionnaire. Tant que les deux actions ont lieu pendant la promotion, vous serez admissible.
Si vous faites partie de la clientèle de Wealthsimple, assurez-vous de fournir les coordonnées associées à votre compte.
Que se passe-t-il si j’ai invité quelqu’un avant de remplir le questionnaire sur le portefeuille?
Pas de problème! Tant que le premier dépôt de la personne invitée est fait pendant la période promotionnelle (du 5 novembre au 5 décembre 2025), l’invitation sera admissible. Une fois que vous avez soumis le questionnaire sur le portefeuille, vos participations se mettront à jour. (Veuillez allouer jusqu'à 72 heures pour qu’elles apparaissent dans votre application Wealthsimple.)
Comment la valeur des prix en or est-elle calculée?
La valeur de l’or, calculée en date du 4 novembre, 2025, est de 5 500 $ l’once. En raison des fluctuations du marché, la valeur marchande réelle des pièces d’or de 1/10 oz, des pièces d’or de 1 oz et du lingot d’or de 1 kg pourrait augmenter ou diminuer au fil du temps. Les personnes gagnantes n’ont pas droit à la différence, le cas échéant, entre la valeur marchande indiquée et la valeur réelle des prix au moment de leur attribution.
Où puis-je en savoir plus sur le concours?
Pour en savoir plus, consultez le règlement du concours.