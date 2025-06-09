Information sur les graphiques du portefeuille Ascension

Dans les comptes du portefeuille Ascension de Wealthsimple, un graphique présente des projections hypothétiques de rendement futur.

Le graphique présenté est fourni à titre indicatif seulement et ne représente pas les rendements réels d’un compte. Les rendements projetés sont simulés à partir d’un taux au comptant projeté de 2,5 %, auquel s’ajoutent des rendements excédentaires variant de 3,4 % à 5,4 %. Ces rendements comprennent des frais de gestion de Wealthsimple de 0,50 %, supposent un RFG moyen des FNB de 0,10 % et incluent des frais de 1 % liés à l’exposition au Fonds des marchés privés (exposition qui variera de 15 % à 30 % selon le niveau de risque). Le rendement excédentaire précis dépend du niveau de risque de votre compte et des frais de gestion exigés par Wealthsimple, lesquels varient selon le niveau de votre catégorie de client.

Les projections hypothétiques présentées dans ce graphique sont fondées sur votre dépôt initial, le montant que vous prévoyez épargner chaque mois et le taux de rendement supposé selon le niveau de risque de votre compte.

La partie « probable » du graphique reflète un intervalle de confiance de 50 %, tandis que la partie « moins probable » reflète un intervalle de confiance de 90 %. Ces projections sont fondées sur les ratios de Sharpe prospectifs, la volatilité des catégories d’actifs et les corrélations historiques à long terme pour chaque catégorie de portefeuille. Elles ne tiennent pas compte des ventes, des rachats, des transferts, des frais facultatifs ou de l’impôt sur le revenu à payer par la clientèle, qui réduiraient les rendements.