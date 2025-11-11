Vous avez assidûment cotisé à votre régime enregistré d’épargne-retraite (REER) pendant des années. Quand la retraite approche, la question se pose : comment transformer cette épargne en revenu pour la suite?

Vous pourriez tout retirer d’un seul coup, mais, dans la plupart des situations, convertir votre REER en fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) est plus avantageux. C’est d’ailleurs l’option que choisissent la majorité des personnes retraitées.

Comme le REER, le FERR est un compte à imposition différée dans lequel vos placements peuvent continuer de croître. La différence, c’est qu’au lieu d’y cotiser, vous en retirez graduellement des sommes pour financer votre retraite.

Le REER vous permet de mettre de l’argent de côté. Le FERR, lui, vous permet d’y puiser à la retraite.

Pourquoi transférer son argent dans un FERR

Les sommes conservées dans un FERR ne sont pas imposées tant qu’elles y restent. L’impôt s’applique uniquement au moment des retraits.

Vous décidez du montant et du rythme des retraits. Vous pouvez donc adapter votre revenu à vos besoins, d’une année à l’autre.

Vous pouvez y détenir différents types de placements, comme des FNB, des certificats de placement garanti (CPG) ou des fonds communs.

Dans certains cas, le FERR peut même offrir une protection contre les créanciers si vous faites faillite.

Le transfert d’un REER vers un FERR n’entraîne aucune imposition immédiate.

Quand convertir un REER en FERR

Vous devez convertir votre REER en FERR au plus tard le 31 décembre de l’année où vous atteignez 71 ans, même si vous n’avez pas encore besoin d’un revenu régulier. Si vous avez moins de 71 ans et que vous prévoyez seulement des retraits occasionnels, il est généralement préférable de laisser votre argent dans le REER et de retirer des sommes au besoin.

Pour éviter de payer de l’impôt inutilement, convertissez votre REER directement en FERR. La procédure est simple, mais il est préférable de l’entreprendre avant vos 71 ans pour éviter la fermeture automatique de votre REER et l’imposition de l’intégralité de votre solde.

Étape 1 : Choisir l’institution financière

Commencez par décider où vous souhaitez détenir votre FERR. La plupart des gens restent avec l’institution qui gère déjà leur REER, ce qui permet de conserver les mêmes placements. Si vous avez plusieurs REER, vous pouvez aussi les regrouper dans un seul FERR pour simplifier la gestion.

Et, si votre REER est déjà détenu dans une institution financière, il est possible que celle-ci vous invite à ouvrir un FERR ou amorce elle-même la conversion.

Étape 2 : Remplir la demande d’ouverture

Comme le FERR est un nouveau compte, votre institution vous fera remplir une demande. Dans la plupart des cas, elle préparera les documents et vous guidera dans les choix à faire.

Étape 3 : Désigner un.e bénéficiaire

Comme le FERR est un compte utilisé plus tard dans la vie, il est important de désigner une personne bénéficiaire. Si votre bénéficiaire est votre partenaire ou un enfant/petit-enfant admissible, le transfert pourra se faire sans impôt immédiat. Dans les autres cas, le solde du FERR peut être versé à la personne bénéficiaire, mais sera alors imposé. Le FERR peut aussi faire partie de votre succession et être distribué selon votre testament.

Étape 4 : Déterminer un calendrier de retraits

Vous devez commencer à retirer des sommes de votre FERR à partir de l’année suivant vos 71 ans. Tous les retraits sont considérés comme un revenu imposable, mais ils peuvent être imposés à un taux inférieur à celui qui s’appliquait lorsque vous avez gagné cet argent.

Chaque année, vous devez retirer un montant minimal. Il correspond à un pourcentage de la valeur du FERR au 1er janvier, et ce pourcentage augmente avec l’âge. Vous pouvez choisir la fréquence des retraits : mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Il n’y a pas de montant maximal de retrait.

Si votre partenaire est plus jeune, vous pouvez demander que le calcul du retrait minimal soit basé sur son âge. Cela permet de conserver une plus grande partie de votre épargne dans le FERR plus longtemps, ce qui lui laisse davantage de temps pour croître et différer l’impôt. Cette décision doit être prise avant le premier retrait.

Si vous retirez plus que le montant minimal, la portion excédentaire sera assujettie à une retenue d’impôt.

Les taux de retenue applicables aux retraits d’un FERR sont les mêmes que ceux qui s’appliquent aux retraits d’un REER, mais uniquement sur la portion excédentaire. (Vous pouvez consulter les taux de retenue.)

Par exemple, si votre retrait minimal est de 21 000 $ et que vous retirez 25 000 $, seule la portion excédentaire de 4 000 $ sera assujettie à la retenue (soit environ 400 $).

Planifiez tôt la conversion de votre REER en FERR

Il est important de planifier tôt pour protéger vos économies. Avant de prendre des décisions concernant votre REER et votre FERR, surtout en ce qui concerne les retraits, consulter un·e conseiller·ère financier·ère peut vous aider à faire durer ces économies tout au long de la retraite.