En vous inscrivant, vous consentez aux conditions d’utilisation et à la politique de confidentialité de Wealthsimple. En fournissant votre courriel, vous consentez à recevoir des communications de marketing de la part de Wealthsimple. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. Pour en savoir plus, consultez notre Politique de confidentialité ou communiquez avec nous à privacy@wealthsimple.com ou au 80, avenue Spadina, Toronto (Ontario).