Vous êtes considéré·e comme étant premier·ère acheteur·euse si vous êtes un·e résident·e canadien·ne de 18 à 71 ans qui n’a pas habité dans un logement dont vous ou votre conjoint·e était propriétaire au cours des quatre dernières années.

Être propriétaire d'une demeure est défini comme étant le fait de posséder 90 % ou plus du prix d'achat de la maison.

L'achat d'une propriété à des fins de placement n'est pas considéré comme un achat d'une première propriété.