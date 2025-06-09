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CELIAPP collectif

Un compte parfait pour épargner en vue de l'achat d'une première maison.

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Jeu de clés avec porte-clés Wealthsimple

Une foule d'avantages pour votre équipe

Une facture d'impôt réduite

Tout comme le REER collectif, le CELIAPP collectif diminue les revenus imposables de votre personnel, ce qui se traduit par une belle économie d’impôts à la fin de l’année, voire même un remboursement.

Les gains sont à l’abri de l’impôt

Tous les revenus de placements (y compris les dividendes) peuvent être retirés sans impôt et sans exigence de remboursement, s’ils sont utilisés pour l'achat d’une première propriété.

Transferts sans pénalité

Si un·e employé·e décide finalement de ne pas acheter de propriété, l’argent peut être transféré dans un REER sans incidence sur ses droits de cotisation.

Le CELIAPP de groupe en chiffres

8 000 $

La cotisation annuelle maximale. Tout montant non cotisé peut être reporté à l'année suivante, mais une pénalité mensuelle de 1 % s'applique sur les cotisations excédentaires, jusqu'à ce que vous retiriez les fonds en trop.

40 000 $

Plafond de cotisation total sur 15 ans.

1 an

Période de report pour les droits de cotisation inutilisés, qui se réinitialise le 31 décembre de chaque année. Les droits de cotisation totaux ne peuvent dépasser 16 000 $ en tout temps.

15 ans

Période totale pour utiliser un CELIAPP collectif, à partir de la date d’ouverture du compte. Les membres doivent acheter une maison ou transférer leurs fonds dans un autre compte avant la fin de cette période.

Qui peut ouvrir un CELIAPP collectif?

Vous êtes considéré·e comme étant premier·ère acheteur·euse si vous êtes un·e résident·e canadien·ne de 18 à 71 ans qui n’a pas habité dans un logement dont vous ou votre conjoint·e était propriétaire au cours des quatre dernières années.

Être propriétaire d'une demeure est défini comme étant le fait de posséder 90 % ou plus du prix d'achat de la maison.

L'achat d'une propriété à des fins de placement n'est pas considéré comme un achat d'une première propriété.

Comparez nos comptes d'épargne collectifs les plus populaires

Il y a plus d'un moyen d'épargner pour l'achat d'une maison. Voyez le CELIAPP collectif comme un bon complément à d'autres comptes d'épargne, plutôt que comme l'option unique.

CELIAPP collectif

REER collectif

Objectif de l’épargneAchat d'une première propriétéRetraite
AdmissibilitéAcheteur.euses d'une première maison18-71 ans
Plafond de cotisation annuel8 000 $ (jusqu'à un maximum de 40 000 $)18 % du revenu de l'année précédente ou jusqu'à 32 490 $
Impact fiscal des cotisationsDéductibles d'impôtDéductibles d'impôt
Impact fiscal des retraitsRevenus de placements et retraits pour une première maison non imposablesImposables (sauf exceptions)
Date limite de cotisationLe 31 décembre60 jours après le 31 décembre
Prestations gouvernementalesAucun impact sur les autres prestationsLes retraits peuvent avoir un impact sur d'autres prestations gouvernementales, selon le revenu
Conditions de retraitAucuneDoit être converti en FRR à 71 ans

Pourquoi choisir Wealthsimple?

Gestion de régime simplifiée

Notre tableau de bord facile à apprivoiser et à utiliser s'intègre à la plupart des systèmes de gestion de RH. Le processus d'inscription est simple et vos tâches de gestion sont faciles et efficaces.

Savoir de spécialistes

De nos portefeuilles personnalisés et gérés par notre équipe-conseil au soutien attentionné et accessible en tout temps, votre équipe et vous recevez les meilleurs services qui soient.

Plus d'épargnes

La plupart des participant·es au régime paient moins de 1 % en frais de gestion. Votre équipe atteint ses objectifs financiers plus rapidement, et vous épargnez aussi en frais.

Capsule vidéo montrant le processus de transfert de compte de l'application Wealthsimple
Capsule vidéo montrant le processus de transfert de compte de l'application Wealthsimple

Transférez sans difficulté votre régime collectif

Vous avez déjà un régime de groupe ailleurs? Nous vous aiderons tout au long du processus de transfert et, dans la plupart des cas, rembourserons les frais qui en découlent.

Contacter notre équipe

Des comptes collectifs pour tous les objectifs d'épargne

Tout le monde est différent! C'est pourquoi nous offrons toute une gamme de types de comptes différents qui répondent à tous les besoins.

REER collectif

Régime enregistré d'épargne-retraite collectif

Un compte de retraite fiscalement avantageux

  • 1

    Cotisez jusqu'à 18 % du revenu de l'an dernier ou un maximum de 32 490 $

  • 2

    Les cotisations sont déductibles d'impôt et l'impôt sur les gains de placement sont reportés jusqu'au moment du retrait

CELI collectif

Compte d'épargne libre d'impôt collectif

Un compte flexible pour faire des placements et épargner sans impôt sur les gains

  • 1

    Cotisez jusqu'à 109 000 $ tout au long de votre vie

  • 2

    Effectuez des retraits quand bon vous semble, sans pénalités fiscales

Compte collectif non enregistré

Un compte de placement très flexible, mais sans avantages fiscaux

  • 1

    Pas de plafond de cotisation ni de règles particulières à respecter

  • 2

    Mettez la somme que vous voulez sur ce compte

Offrez plus de façons d'épargner à votre équipe

Parlez-nous un peu de votre entreprise et nous vous contacterons pour vous aider avec la suite!

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