Tout se passe en ligne – même les signatures. Une fois votre inscription électronique terminée, notre équipe veillera à ce que vous soyiez à l'aise sur la plateforme et à ce que toute action requise soit complétée. Cela peut inclure l'intégration d'autres systèmes dans Wealthsimple pour faciliter et accélérer le transfert de données.

Lorsque tous les administrateur.trices sont intégré.es et prêt.es à commencer, nous invitons les autres membres du régime à ouvrir leur compte Wealthsimple en ligne. Les participant·es qui font déjà partie de la clientèle Wealthsimple pourront simplement ajouter leur régime d'épargne collective à leur compte existant.