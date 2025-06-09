Pour les conseillers
Une meilleure solution pour l'épargne collective
Augmentez vos profits et améliorez votre rétention de clientèle grâce à nos solutions de retraite et d'épargne.
Des régimes d'épargne supérieurs
Des outils de gestion bien pensés
Économisez des semaines de travail grâce à notre processus d'inscription simplifié et notre plateforme de gestion facile et sans paperasse.
Un fournisseur en qui ils ont confiance
53 % des nouveaux membres utilisent déjà Wealthsimple, ce qui allège grandement le travail à faire pour gagner la confiance des client·es.
Des avantages uniques
Nous offrons l'un des premiers CELIAPP collectifs au Canada et des récompenses exclusives – et nous ajoutons continuellement de nouveaux privilèges pour les membres.
Votre clientèle y gagne, et vous aussi
Des chiffres qui ne mentent pas
En 10 ans, Wealthsimple a aidé plus de 3 millions de personnes à prendre soin de leur avenir financier. Cette clientèle nous a confié plus de 50 G$ d'actifs.
Adapté aux besoins de votre clientèle
À la différence des grands assureurs, nous nous soucions aussi des plus petits joueurs. C’est pour nous un plaisir de collaborer avec des entreprises de toutes les tailles.
Leur confiance dit tout
Certains des plus grands employeurs au Canada, comme Shopify et Dialogue, sont passés d’un régime mal adapté à nos solutions entièrement sur mesure.
19 jours
Délai moyen d'inscription des nouveaux membres
80 %
Taux d'adoption moyen des régimes de cotisations de contrepartie
67 %
Rétention des membres après 12 mois
Bien plus que des REER collectifs
Nous offrons une gamme de comptes collectifs pour répondre à tous les objectifs d'épargne de vos membres.
CELIAPP collectif
Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété collectif
Un compte à l'abri de l'impôt pour épargner en vue de l'achat d'une maison
Cotisez jusqu'à 8 000 $ par année
Réduisez votre impôt annuel
CELI collectif
Compte d'épargne libre d'impôt collectif
Un compte flexible pour faire des placements et épargner sans impôt sur les gains
Cotisez jusqu'à 109 000 $ tout au long de votre vie
Effectuez des retraits quand bon vous semble, sans pénalités fiscales
REER collectif
Régime enregistré d'épargne-retraite collectif
Un compte de retraite fiscalement avantageux
Cotisez jusqu'à 18 % du revenu de l'an dernier ou un maximum de 32 490 $
Les cotisations sont déductibles d'impôt et l'impôt sur les gains de placement sont reportés jusqu'au moment du retrait
Compte collectif non enregistré
Un compte de placement très flexible, mais sans avantages fiscaux
Pas de plafond de cotisation ni de règles particulières à respecter
Mettez la somme que vous voulez sur ce compte
RPDB
Régime de participation différée aux bénéfices
Investissez dans les comptes de retraite de votre personnel et profitez d'avantages fiscaux mutuels.
Cotisez quand et comment vous le voulez lors des années rentables
Récompensez (et retenez) les membres les plus performants grâce à une période d'acquisition sur mesure
Nous avons encore bien plus à offrir
Contactez notre équipe pour discuter de ce qu'on peut faire pour vous.
FAQ
Quels types de régimes collectifs offrez-vous?
Quels types de régimes collectifs offrez-vous?
Nous gérons actuellement des REER, CELIAPP, CELI, RPDB and compte non enregistrés collectifs. Ces types de compte permettent à votre clientèle d'offrir à leur équipe un accès à une épargne collective fiscalement avantageuse, commanditée par l'employeur.
Qui utilise Wealthsimple pour entreprises?
Qui utilise Wealthsimple pour entreprises?
Nous travaillons avec des entreprises de toutes les tailles dans divers secteurs d'activité. Il s'agit parfois d'employeurs qui mettent en place un régime d'épargne collectif pour la première fois, parfois d'organisations qui transfèrent un régime existant à Wealthsimple.
Mon client peut-il transférer son régime collectif existant chez Wealthsimple?
Mon client peut-il transférer son régime collectif existant chez Wealthsimple?
Oui, il peut transférer son régime existant à Wealthsimple, tant qu'il s'agit d'un type de compte que nous prenons en charge. Notre équipe des transferts travaillera avec son fournisseur actuel pour que le processus se passe rapidement et sans irritant. Les délais de transfert dépendent de votre fournisseur actuel, mais prennent en moyenne de quatre à six semaines.
Dans la plupart des cas, Wealthsimple couvre tous les frais de transfert encourus pour quitter le fournisseur actuel. Pour en savoir plus, contactez notre équipe.
Quels sont les frais d'un régime d'épargne collective?
Quels sont les frais d'un régime d'épargne collective?
Les employées paient 1 % et moins pour notre sélection de portefeuilles. Pour obtenir les coûts détaillés de tous les portefeuilles et les taux que votre personnel pourrait payer, contactez notre équipe.
Il n'y a pas de frais cachés pour les transferts, les retraits ou les modifications de compte. Nous remboursons aussi les frais de transfert qui vous sont facturés lorsque vous transférez un régime existant chez Wealthsimple.
Comment se passe le processus d'inscription?
Comment se passe le processus d'inscription?
Tout se passe en ligne – même les signatures. Une fois votre inscription électronique terminée, notre équipe veillera à ce que vous soyiez à l'aise sur la plateforme et à ce que toute action requise soit complétée. Cela peut inclure l'intégration d'autres systèmes dans Wealthsimple pour faciliter et accélérer le transfert de données.
Lorsque tous les administrateur.trices sont intégré.es et prêt.es à commencer, nous invitons les autres membres du régime à ouvrir leur compte Wealthsimple en ligne. Les participant·es qui font déjà partie de la clientèle Wealthsimple pourront simplement ajouter leur régime d'épargne collective à leur compte existant.