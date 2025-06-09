Portefeuilles à échéance cible
Un régime de retraite qui va droit au but
Tout le monde a un échéancier différent. C'est pourquoi nos portefeuilles à échéance cible évoluent avec l’âge pour optimiser votre épargne-retraite. Des placements signés Vanguard.
Adapté à chaque étape
Conçu pour maximiser le revenu de retraite, ce portefeuille mise sur la croissance dans les premières années, puis sur la stabilité et la protection du capital à mesure que la retraite approche.
Suivi expert
Nos spécialistes veillent à ce que votre portefeuille reste aligné sur vos objectifs grâce à des ajustements continus, au réinvestissement des dividendes et à une répartition stratégique.
Frais minimes, zéro surprise
Des frais abordables pour une gestion et un suivi professionnels, entièrement visibles sur la plateforme – aucun coût caché, aucune surprise.
Un plan qui grandit avec vous
Comme un ami pour la vie. Ce régime vous accompagne à travers les marchés, les années et peu importe ce que la vie vous réserve.
Croissance
En début de parcours, nous misons sur une plus grande part d’actions pour stimuler la croissance et profiter du temps passé sur les marchés.
Équilibre
À l’approche de la retraite, nous ajustons la répartition du portefeuille pour trouver un équilibre optimal entre croissance et stabilité, afin de protéger vos placements sans sacrifier le rendement.
Retraite
À la retraite, votre portefeuille évolue pour vous offrir un revenu stable, et faire durer votre épargne aussi longtemps que possible.
Des placements signés Vanguard
Forte de plus de 50 ans d’expertise dans le placement indiciel à faible coût et gérant plus de 1 000 milliards $ US d’actifs à échéance cible à l’échelle mondiale, Vanguard conçoit la stratégie sophistiquée qui soutient ces portefeuilles.
L'expérience Wealthsimple
Les membres peuvent accéder à leur portefeuille à échéance cible sur notre plateforme conviviale. Avec 100 G$ d’actifs gérés, Wealthsimple a prouvé sa fiabilité à des millions de personnes.
Le meilleur des deux mondes
Choisir un portefeuille à échéance cible, c’est conjuguer l’expertise de Vanguard à la puissance de la plateforme Wealthsimple, chef de file du placement numérique.
FAQ
Où les membres du régime peuvent-ils accéder aux portefeuilles à échéance cible?
Les membres du régime peuvent consulter les portefeuilles à échéance cible lorsqu’ils choisissent Retraite comme objectif de placement pour leur régime d’épargne collective.
Comment fonctionnent les portefeuilles à échéance cible?
Les portefeuilles à échéance cible sont composés exclusivement de FNB gérés par Vanguard. Vanguard a élaboré la stratégie de répartition des actifs, qui détermine comment les portefeuilles se rééquilibrent à mesure que les membres du régime approchent leur date cible.
Les membres du régime doivent-ils investir dans les portefeuilles à échéance cible?
Non. Les membres du régime conservent le plein contrôle sur le choix de leur option de placement dans le cadre de leur régime collectif. Les portefeuilles Wealthsimple demeurent offerts pour tous les régimes.
Les membres du régime peuvent-ils transférer leurs placements vers un portefeuille à échéance cible?
Pour le moment, les portefeuilles à échéance cible sont offerts uniquement aux nouveaux régimes collectifs mis en place après octobre 2025. Leur déploiement à l’ensemble des régimes existants est prévu au début de 2026.